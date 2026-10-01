Elevă cu rezultate remarcabile, în lista scurtă a celei mai prestigioase competiții de eseuri din lume: „Global Essay Competition”

Melinda Lazarin, elevă în ultimul an la Colegiul Național „Unirea” din Focșani, a reușit o performanță academică de excepție.

Melinda Lazarin Foto: Facebook/Melinda Lazarin

Melinda Lazarin, eleva anului 2026 la Colegiul Național Unirea din Focșani, a fost selectată în lista scurtă Global Essay Prize 2026, competiție organizată de John Locke Institute, practic una dintre cele mai importante competiții internaționale dedicate eseului academic.

Prezența în această listă reprezintă o recunoaștere a calității unei lucrări selectate dintre numeroasele eseuri trimise de elevi din întreaga lume. Potrivit organizatorilor, competiția atrage zeci de mii de lucrări din peste 150 de țări, iar eseurile sunt evaluate de un juriu format din academicieni proveniți din universități de prestigiu precum Oxford, Cambridge, Harvard, Princeton și Stanford.

Organizatorii precizează că lucrările sunt evaluate în funcție de cunoașterea și înțelegerea subiectului, utilizarea argumentelor și a dovezilor, originalitate, structură, stil și forță persuasivă.

Pentru Melinda, această selecție vine după o perioadă în care rezultatele sale în domeniul literaturii, filmului și creației artistice au început să se contureze într-un profil academic și creativ tot mai puternic.

Experiența acumulată în tecut în proiecte cinematografice și în competiții de creație literară își găsește acum o continuare firească în zona eseului academic internațional.

Eseul său a trecut de prima etapă a unei competiții internaționale extrem de exigente și a fost considerat suficient de valoros pentru a intra în rândul lucrărilor aflate în cursa pentru premiile finale.

Eleva s-a înscris la secțiunea psihologie, unde a dezvoltat tema „De ce ne pasa de corpul nostru după ce murim". Eseul ei a intrat în marea finală.

Participă la Londra la Gala Laureaților

Finaliștii am primit invitația de a participa, timp de 3 zile, la Conferința Academică și ceremonia de premiere, unde vor fi anunțați câștigătorii. Pentru fiecare dintre cele zece categorii ale competiției sunt acordate premii I, II și III, iar autorul celui mai bun eseu din întreaga competiție primește și Grand Prize.

Foto: facebook

Pentru Melinda, această performanță reprezintă validarea unei capacități de a transforma ideile, lectura și creativitatea într-un demers intelectual apreciat la nivel internațional.