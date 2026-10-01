Cât costă monitorizarea unei sarcini în România: ce analize și ecografii sunt necesare și ce poate fi decontat

Monitorizarea unei sarcini poate presupune peste 30 de analize și investigații, dintre care unele sunt repetate pe parcursul celor trei trimestre, precum și mai multe ecografii importante. În sistemul privat, costurile pot ajunge la 6.500–11.000 de lei pentru o sarcină fără complicații, fără testele genetice opționale și fără costurile nașterii. Dacă sunt incluse un test prenatal neinvaziv (NIPT) și investigații suplimentare, bugetul poate ajunge la 15.000 de lei sau chiar mai mult.

Doar unele analize sunt decontate Foto: arhivă

O parte dintre consultații, analize și investigații pot fi decontate prin sistemul public de sănătate, în anumite condiții. Costurile și numărul investigațiilor diferă însă în funcție de evoluția sarcinii, istoricul medical și recomandările medicului.

„O sarcină fără complicații presupune mai mult decât consultațiile și cele trei morfologii fetale. Sunt necesare analize de sânge și urină, testarea pentru anumite infecții, evaluări ecografice și monitorizarea periodică a mamei și copilului. Schema nu este identică pentru toate pacientele, ci este stabilită în funcție de vârstă, istoricul medical și evoluția sarcinii”, spune Dr. Narcisa Calotă.

Ce analize și ecografii pot fi necesare în timpul sarcinii

Într-o sarcină fără complicații, monitorizarea poate include consultații obstetricale periodice, analize de sânge și urină, teste pentru anumite infecții, ecografii și cele trei morfologii fetale.

Unele investigații se repetă pe parcursul sarcinii, în timp ce altele sunt recomandate într-o anumită perioadă, când pot oferi informații relevante despre sănătatea mamei și dezvoltarea fătului.

În jur de 10–20% dintre pacientele analizate ajung la primul consult după săptămânile 10–12 de sarcină. Începerea monitorizării mai devreme permite stabilirea investigațiilor necesare și identificarea unor probleme care pot să nu provoace simptome evidente.

Ce analize și investigații pot fi decontate

Gravidele pot beneficia, prin sistemul public de sănătate, de consultații pentru supravegherea sarcinii și de anumite analize și investigații.

Pentru serviciile decontate, este necesară, în funcție de investigație, recomandarea medicului și biletul de trimitere. Serviciul trebuie să fie disponibil printr-un furnizor care are contract cu casa de asigurări de sănătate.

Printre investigațiile care pot fi decontate, în funcție de indicația medicală și de serviciile disponibile, se numără:

consultațiile pentru monitorizarea sarcinii;

hemoleucograma și alte analize uzuale de sânge;

determinarea grupei sanguine și a factorului Rh;

glicemia;

sumarul de urină și urocultura;

anumite analize pentru evaluarea funcției hepatice și renale;

testarea pentru HIV, hepatite și sifilis;

anumite teste pentru depistarea infecțiilor;

unele ecografii obstetricale prevăzute în pachetul de servicii;

alte investigații recomandate în funcție de situația medicală.

Faptul că un serviciu este decontat nu înseamnă că poate fi efectuat gratuit la orice clinică sau laborator. Furnizorul trebuie să aibă contract cu casa de asigurări pentru serviciul respectiv, iar pacienta trebuie să îndeplinească cerințele necesare pentru decontare.

Testele genetice extinse, inclusiv majoritatea variantelor NIPT, nu fac parte din monitorizarea standard decontată.

Investigațiile înainte de sarcină

Ideal, evaluarea medicală începe înainte de concepție. Datele furnizate de clinică arată că doar 20% dintre pacientele sale efectuează investigațiile recomandate înainte de a rămâne însărcinate.

În sistemul privat, costurile pentru această etapă pot varia între 600 și 1.500 de lei, în funcție de investigațiile recomandate.

Medicul poate indica:

consultație ginecologică;

ecografie transvaginală;

test Babeș-Papanicolau, dacă nu a fost efectuat recent;

hemoleucogramă;

grupa sanguină și factorul Rh;

glicemie;

TSH și, în anumite situații, FT4;

analize pentru funcția hepatică și renală;

sumar de urină și urocultură;

testare pentru HIV, hepatitele B și C și sifilis;

verificarea imunității pentru rubeolă;

testare pentru toxoplasmoză, la recomandarea medicului;

investigații pentru infecții genitale, dacă există simptome sau factori de risc;

feritină, vitamina D, vitamina B12 sau alte analize, în funcție de istoricul pacientei.

Consultația genetică și testele de purtător pot fi recomandate atunci când există antecedente familiale relevante, pierderi de sarcină sau alți factori de risc.

Primul trimestru: până la 3.000 de lei în sistemul privat

În primul trimestru sunt confirmate localizarea și viabilitatea sarcinii și este stabilită vârsta gestațională. Costurile pentru consultații, analize și investigații pot ajunge la 1.500–3.000 de lei.

Lista poate include:

consultație obstetricală;

ecografie pentru confirmarea, viabilitatea și datarea sarcinii;

hemoleucogramă;

grupa sanguină și factorul Rh;

screeningul anticorpilor anti-eritrocitari;

glicemie;

TSH și FT4, dacă sunt indicate;

analize pentru funcția hepatică și renală;

sumar de urină și urocultură;

testare pentru HIV, hepatitele B și C și sifilis;

evaluarea imunității pentru rubeolă;

testarea pentru toxoplasmoză, la recomandarea medicului;

analize pentru infecții genitale, atunci când sunt necesare;

dublul test;

morfologia fetală de trimestrul I.

NIPT poate costa aproximativ 1.800–3.500 de lei sau mai mult, în funcție de tipul testului. Este un test de screening, nu unul de diagnostic, și nu înlocuiește morfologia fetală. Recomandarea depinde de situația fiecărei paciente.

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Al doilea trimestru: ce investigații sunt urmărite

Costurile estimate pentru această perioadă variază între 1.200 și 2.500 de lei în sistemul privat.

Investigațiile pot include:

consultații și ecografii periodice;

morfologia fetală de trimestrul al II-lea;

hemoleucogramă;

glicemie;

sumar de urină și urocultură;

testul de toleranță la glucoză, efectuat de regulă între săptămânile 24 și 28;

analize pentru funcția hepatică și renală, dacă sunt necesare;

screeningul anticorpilor în cazul gravidelor cu Rh negativ;

măsurarea colului uterin;

repetarea anumitor teste pentru infecții, la recomandarea medicului.

Amniocenteza și alte teste prenatale invazive nu sunt investigații de rutină și sunt efectuate atunci când există o indicație medicală.

Al treilea trimestru: investigațiile din ultimele luni

În ultimele luni ale sarcinii, consultațiile pot deveni mai frecvente. Costurile estimate pentru această perioadă sunt de 1.500–3.000 de lei în sistemul privat.

Investigațiile pot include:

consultații obstetricale;

ecografii pentru evaluarea creșterii fătului;

ecografia fetală sau morfologia de trimestrul al III-lea;

ecografie Doppler, dacă este indicată;

hemoleucogramă;

glicemie;

sumar de urină și urocultură;

analize pentru funcția hepatică și renală;

coagulogramă;

screening pentru streptococul de grup B;

repetarea unor teste pentru infecții;

screeningul anticorpilor pentru gravidele cu Rh negativ;

evaluarea tensiunii arteriale și a proteinelor din urină;

cardiotocografie sau test non-stres, dacă sunt recomandate;

analizele necesare pentru internare și naștere.

Cât costă, în total, monitorizarea sarcinii

O sarcină fără complicații poate presupune aproximativ 8–12 consultații, însă numărul acestora diferă în funcție de evoluția sarcinii și de recomandările medicului.

În sistemul privat, o consultație obstetricală poate costa între 250 și 500 de lei, iar o ecografie de monitorizare între 250 și 500 de lei. O morfologie fetală poate costa aproximativ 500–1.000 de lei.

Pe baza acestor estimări, costurile totale pot ajunge la:

6.500–11.000 de lei pentru monitorizarea unei sarcini fără complicații și fără NIPT;

9.000–15.000 de lei dacă sunt incluse NIPT și investigații suplimentare;

600–1.500 de lei pentru evaluările recomandate înainte de concepție.

Sumele nu includ vitaminele, medicamentele, consultațiile la alte specialități, eventualele internări și costurile nașterii.

În cazul unei sarcini cu risc, costurile pot crește dacă sunt necesare consultații, analize sau ecografii suplimentare.

De ce este importantă monitorizarea începută la timp

Investigațiile recomandate în timpul sarcinii nu sunt identice pentru toate pacientele. Frecvența consultațiilor și lista analizelor sunt stabilite în funcție de istoricul medical și de evoluția sarcinii.

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Anemia, infecțiile, diabetul gestațional, hipertensiunea și alte probleme pot necesita investigații și monitorizare suplimentare. Unele pot evolua fără simptome evidente, motiv pentru care respectarea calendarului stabilit de medic poate fi importantă.

Pentru gravide, diferența dintre sistemul privat și cel public nu ține doar de costul unei consultații sau al unei analize. O parte dintre serviciile necesare în timpul sarcinii pot fi decontate dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute de sistemul de asigurări de sănătate. De aceea, este util ca viitoarea mamă să verifice din timp ce servicii sunt acoperite și unde pot fi accesate.