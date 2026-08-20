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România refuză mecanismul european de urgență. Bușoi: „Situația energetică este sub control”

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România nu este în pericol să rămână fără energie, în ciuda opririi reactoarelor nucleare și a consumului ridicat din cauza caniculei, susține secretarul de stat Cristian Bușoi. Potrivit acestuia, energia disponibilă pe piața regională poate acoperi necesarul în orele de vârf.

Cristian Bușoi Foto: Mediafax
Cristian Bușoi Foto: Mediafax

Oficialul a precizat, la Digi24, că situația de pe piața regională s-a îmbunătățit față de perioada în care România funcționa cu un singur reactor nuclear. Unul dintre factorii importanți este reducerea importurilor de energie ale Ungariei.

„În acest moment nu avem motive să-l cerem, pentru că este o piață funcțională, există cantități de electricitate disponibile”, a declarat Cristian Bușoi citat de Agerpres.

Potrivit acestuia, Ungaria a ajuns în anumite momente să importe aproximativ 4.000 de MW la un consum de circa 7.000 de MW, în intervalele de vârf. Situația s-a îmbunătățit însă, pe măsură ce capacitățile nucleare ungare au început să fie repuse în funcțiune.

Secretarul de stat a avertizat că temperaturile ridicate vor menține presiunea asupra sistemului energetic. În zilele următoare, consumul de electricitate ar putea ajunge seara la aproximativ 7.000 de MW. Pe de altă parte, producția eoliană este estimată să crească, ceea ce ar putea ajuta sistemul în perioadele de consum ridicat.

România poate importa până la 4.000 de MW

Cristian Bușoi a dat asigurări că pe piața regională există în continuare energie disponibilă pentru import, iar prețurile sunt comparabile cu cele de pe Piața pentru Ziua Următoare (PZU) din România.

Bulgaria este, în prezent, unul dintre principalii furnizori de energie pentru România și Serbia, însă electricitatea poate fi importată din întreaga piață regională.

În ceea ce privește marile companii industriale, secretarul de stat a precizat că nu se pune, în acest moment, problema limitării consumului.

„A fost doar o înștiințare, doar un prim dialog. (...)S-a amintit doar care este cadrul normativ și că, dacă se va întâmpla vreodată, vor fi anunțați cu 24 de ore înainte. Nu e cazul”, a explicat oficialul.

Bușoi a explicat și motivul pentru care lista agregată a marilor consumatori care ar putea fi vizați de eventuale limitări nu a fost publicată.

„Pentru că am decis să nu publicăm anexa cu acești consumatori care se află pe normativ, din anumite ramuri industriale, cu un anume consum de electricitate, a fost natural să fie înștiințați fiecare, pentru că şi pentru reputația lor şi pentru strategiile lor comerciale este mai bine să fie aşa. Gândiţi-vă că există un mare consumator care are contracte, poate, în străinătate. Vede o știre de presă, vede declarația unui fost ministru al Energiei că va fi întrerupt, că va fi limitat. E posibil ca acel partener de afară să-i reducă comenzile, îl vede pe o listă”, a spus Bușoi.

El a precizat că informările au fost transmise de Transelectrica și de distribuitorii regionali, iar în acest moment nu există o decizie de întrerupere sau limitare a consumului.

„Nu e cazul” să fie aplicate asemenea măsuri în prezent, a subliniat secretarul de stat Cristian Bușoi.

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