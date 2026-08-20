Cod portocaliu de caniculă în 11 județe. Avertizarea se extinde de vineri la 27 de județe

Meteorologii au emis joi, 20 august, un Cod portocaliu de caniculă valabil în 11 județe, unde temperaturile maxime se vor situa între 35 și 39 de grade Celsius. Începând de vineri, 21 august, Codul portocaliu se extinde în 27 de județe și va fi valabil până sâmbătă, 22 august.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis un Cod galben de caniculă, valabil în perioada 20-21 august, fiind afectate Moldova, Maramureș, cea mai mare parte a Transilvaniei și Munteniei, nordul Olteniei.

În această perioadă, temperaturile maxime vor fi deosebit de ridicate și se vor situa în general între 34 și 37 de grade, pe arii extinse va fi caniculă, disconfort termic, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge și va depăși ușor pragul critic de 80 de unități.

Local temperaturile minime nu vor coborî sub 20 de grade și vor caracteriza o noapte tropicală.

De asemenea, meteorologii au emis și un Cod portocaliu, valabil în aceeași perioadă, pentru Banat, Crișana, vestul și sudul Olteniei, sud-vestul Munteniei și al Transilvaniei.

În aceste zone, vor fi temperaturi maxime deosebit de ridicate ce se vor situa între 35 și 39 de grade, cu cele mai ridicate valori în extremitatea de vest și sud-vest. Va fi caniculă, disconfort termic accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Local noaptea va fi tropicală, cu minime de 20...26 de grade.

Codul portocaliu se extinde în aproape toată țara, începând de vineri

ANM a emis un avertisment de Cod galben și pentru perioada 21-22 august, fiind vizate jumătatea de sud a Moldovei, nordul, centrul și estul Munteniei. Aici, temperaturile maxime vor fi deosebit de ridicate și se vor situa în general între 34 și 37 de grade, va fi caniculă, disconfort termic, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge și va depăși ușor pragul critic de 80 de unități.

Izolat noaptea va fi tropicală, cu minime în jurul a 20 de grade.

Codul portocaliu se extinde la 27 de județe, în aceeași perioadă, fiind afectate regiuni din Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Oltenia, jumătatea de nord a Moldovei și sud-vestul Munteniei.

În acest interval, vor fi temperaturi maxime deosebit de ridicate ce se vor situa între 35 și 40 de grade, cu cele mai ridicate valori în Banat, sudul Crișanei și al Olteniei.

Va fi caniculă și disconfort termic accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Local, noaptea, va fi tropicală, cu minime de 20...25 de grade.