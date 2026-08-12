Prognoză sumbră pentru Dunăre: ploile ocolesc România, iar canicula poate continua până la finalul lunii

Valurile de caniculă vor continua până la finalul lunii, iar ploile se țin departe de țara noastră, cel puțin până la finalul săptămânii următoare, anunță meteorologii. Condițiile meteo vor pronunța și mai mult seceta de pe Dunăre, în perioada următoare.

Prognoza vine în contextul în care seceta extremă adâncește criza energetică. Centrala Nucleară de la Cernavodă intră în procedură de oprire completă pentru prima dată în istoria sa, joi, începând cu ora 07:00 dimineața, din cauza nivelului critic scăzut al Dunării. Oprirea centralei înseamnă pierderea unei treimi din capacitatea națională de producție, iar necesarul va fi acoperit din resurse interne suplimentare și prin importuri.

Nici prognoza Apelor Române nu aduce vești bune privind Dunărea. Fluviul va rămâne și săptămâna viitoare la doar o treime din debitul normal pentru luna august, fără semne de revenire.

Meteorologul de serviciu al Administrației Naționale de Meteorologie a oferit o imagine detaliată a evoluției vremii în următoarele două săptămâni, subliniind că țara noastră va rămâne în continuare sub influența unui regim de secetă și caniculă. Potrivit acestuia, precipitațiile se vor semnala începând de la sfârșitul acestei săptămâni doar în bazinul superior al Dunării, în Germania, urmând ca abia după data de 18 august să se extindă și în bazinul mijlociu. În ceea ce privește România, ploile ar putea apărea sporadic după data de 20 august, dar în cantități foarte reduse, insuficiente pentru a modifica semnificativ situația hidrologică.

„Începând de la sfârșitul acestei săptămâni și începutul săptămânii viitoare, este posibil ca în Germania să înceapă să plouă ceva mai mult. Până pe data de 18 august, cel puțin în următoarea săptămână, precipitațiile se vor semnala doar în bazinul superior al Dunării, până marți viitoare. Abia după data de 18 ar putea începe să plouă și în bazinul mijlociu, iar în cazul nostru, precipitațiile vor sosi și mai târziu, probabil după data de 20 august, dar în cantități foarte reduse. Chiar dacă ploile din bazinele superior și mijlociu se resimt și la noi, efectul lor este întârziat și de scurtă durată.

Deci, duminică vor începe câteva ploi slabe în bazinul superior al Dunării, iar săptămâna viitoare, în prima jumătate, acestea se vor intensifica în aceeași zonă, urmând ca în a doua jumătate a săptămânii să se extindă și în bazinul mijlociu. În schimb, la noi, precipitațiile vor fi extrem de puține, chiar dacă, după data de 20, există o mică posibilitate să apară, dar este deja prea târziu pentru a avea un impact semnificativ”, a precizat meteorologul de serviciu pentru „Adevarul”

Țările care fac parte din bazinul superior al Dunării sunt Germania, Austria și Slovacia, din bazinul mijlociu sunt Ungaria, Croația, Serbia și România (până la Porțile de Fier), iar din bazinul inferior sunt România (după Porțile de Fier), Bulgaria și Ucraina.

Canicula se întoarce săptămâna viitoare în Vestul țării

În ceea ce privește temperaturile, meteorologul a explicat că săptămâna viitoare se anunță din nou valori de 35 de grade sau chiar mai mari în vestul țării, însă aceste episoade de caniculă vor fi de scurtă durată.

„Săptămâna viitoare, începând de luni, se anunță din nou temperaturi de 35 de grade sau chiar mai mari în vestul țării, urmând același scenariu ca până acum, cu valorile ridicate concentrate în vest, nord-vest și sud-vest. Totuși, această perioadă de căldură pare să fie de scurtă durată: se încălzește o zi sau două, apoi temperaturile scad din nou, iar masa de aer cald se mută spre sud, răcindu-se în vest și menținându-se în sud tot una-două zile. Acesta este, pentru moment, scenariul estimat pentru săptămâna viitoare, deși este posibil să mai apară modificări. August nu s-a încheiat, așa că până la sfârșitul lunii putem avea în continuare perioade călduroase, deoarece încă suntem în plină vară.

În ceea ce privește apariția furtunilor, după episoadele de caniculă acestea sunt declanșate de înlocuirea masei de aer cald cu una mai rece, ceea ce generează instabilitate. De exemplu, pentru mâine este deja emis un cod galben în zona montană, iar manifestările de instabilitate pot coborî și în Oltenia și Muntenia, aducând pentru scurt timp vijelii, grindină și averse torențiale, după care aerul se stabilizează și revine liniștea”, a precizat oficialul.

Masa de aer cald se va deplasa treptat spre sud, iar apoi va fi înlocuită de aer mai rece, generând instabilitate atmosferică. Cu toate acestea, prognoza ANM arată că mai putem avea zile cu peste 35 de grade Celsius până la finalul lunii.

„Pe măsură ce căldura revine, iar apoi se răcește din nou, instabilitatea va reapărea, iar săptămâna viitoare sunt așteptate mai multe ploi în anumite zone. Acest fenomen este specific verii, la trecerea de la o masă de aer foarte cald la una cu temperaturi ceva mai scăzute. Zilele devin tot mai scurte, iar nopțile mai lungi, astfel că în nopțile senine temperaturile scad mai mult, iar nopțile tropicale devin tot mai rare. Totuși, temperaturi de peste 35 de grade mai pot apărea până la sfârșitul lunii”, a precizat meteorologul ANM.

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Prognoza meteo pentru următoarele 2 săptămâni

Administrația Națională de Meteorologie a publicat estimarea evoluției valorilor termice și a precipitațiilor până la data de 23 august 2026, prognoză care indică pentru majoritatea regiunilor alternanțe termice pronunțate, episoade caniculare de scurtă durată și un regim pluviometric în general deficitar. În timp ce vestul și sudul țării vor resimți cel mai puternic valurile de căldură, zonele centrale și nordice vor cunoaște răciri mai accentuate, iar precipitațiile, acolo unde sunt estimate, apar mai ales după mijlocul lunii și sub formă de averse locale.

Pentru regiunile Banat și Crișana, meteorologii prognozează valorile termice în scădere treptată, ajungând în jurul a 31 de grade în jurul datei de 13 august, pentru ca în perioada 15 – 17 august să se încălzească din nou, cu maxime de 35 până la 36 de grade în ambele regiuni. Pentru ultima parte a intervalului, 18 – 23 august, estimările indică o medie a maximelor de 33 până la 35 de grade, cu mențiunea că predictibilitatea este redusă. Minimele se vor menține în general între 16 și 18 grade, cu excepția nopților de 12 august, mai calde, și a celor din 13 – 14 august, mai răcoroase. Regimul pluviometric va fi deficitar, iar manifestările de instabilitate atmosferică sunt mai probabile după data de 18 august.

În Transilvania, se va înregistra o zi local caniculară, cu temperaturi de 34 până la 35 de grade, urmată de o răcire accentuată în perioada 13 – 14 august, când maximele vor scădea la circa 28 de grade. O nouă încălzire este așteptată la mijlocul lunii, cu valori apropiate de pragul caniculei (33 – 34 de grade) în 17 și posibil 18 august, iar pentru finalul intervalului se estimează o medie de 30 – 32 de grade. Minimele vor urca până în jurul a 16 grade în 12 august, dar în zilele de 13, 14 și 15 august diminețile vor fi răcoroase, cu valori de 10 – 11 grade, urmând ca restul intervalului să aducă minime de 12 – 14 grade. Precipitațiile vor fi deficitare, cu posibile averse în 12 august și după 18 august.

Maramureșul va urma un tipar similar: după o zi caniculară (34 – 35 de grade), valorile termice vor scădea în perioada 12 – 14 august la 29 – 30 de grade, pentru ca apoi să se încălzească din nou la mijlocul lunii, cu maxime de 33 – 34 de grade în 17 august, și să încheie intervalul cu o medie de 30 – 32 de grade. Minimele vor fi de 14 – 16 grade în primele trei zile, urmate de dimineți mai răcoroase în 13 – 15 august, cu valori de 12 grade, iar apoi de 14 – 15 grade. Regimul pluviometric va rămâne deficitar până în 17 august, iar ulterior aversele vor fi mai probabile în timpul după-amiezelor.

În Moldova, o încălzire de scurtă durată va aduce maxime de 33 – 34 de grade, dar ulterior vremea se va răcori semnificativ, temperaturile coborând la 26 – 28 de grade. O nouă încălzire va surveni la mijlocul lunii, cu maxime de 32 – 33 de grade în 17 și 18 august, iar după 19 august media se va stabiliza în jurul a 30 de grade. Minimele vor crește de la 13 grade în prima zi la 18 grade în 12 august, apoi vor scădea la 12 grade în perioada 13 – 15 august, înainte de a reveni la valori de circa 16 grade pentru restul intervalului. Probabilitatea pentru averse va fi mai mare în perioada 19 – 21 august.

Dobrogea va avea parte de vreme călduroasă, cu maxime de 30 – 32 de grade, local până la 34 de grade în zonele continentalizate, și minime de 18 – 20 de grade. O răcire evidentă va avea loc în 13 – 15 august, când maximele vor scădea la 28 de grade, iar minimele la 16 grade. Ulterior, după 17 august, temperaturile diurne vor reveni la 30 – 32 de grade, iar cele nocturne la 18 – 19 grade, menținându-se astfel până la finalul intervalului. Regimul pluviometric va fi deficitar în cea mai mare parte, aversele fiind posibile în jurul datei de 12 august și după 19 august.

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Pentru Muntenia, meteorologii anunță caniculă în zilele inițiale, cu maxime de 34 – 36 de grade în zonele de câmpie, urmată de o răcire pronunțată între 13 și 15 august, când media maximelor nu va depăși 30 de grade. După mijlocul lunii, valorile termice vor crește treptat, iar pentru perioada 17 – 23 august sunt estimate maxime în jurul a 34 de grade. Minimele vor urma o evoluție similară, cu o ușoară creștere în primele nopți (18 – 20 de grade), o scădere la mijlocul lunii (circa 14 grade) și o nouă creștere în a doua săptămână (16 – 17 grade). Aversele se vor semnala local în 12 și 13 august, iar probabilitatea acestora va crește după 19 august.

Oltenia va resimți la rândul său caniculă în zilele inițiale, cu temperaturi de 34 – 37 de grade în zonele joase, dar și în această regiune se va produce o răcire semnificativă în 13 august, când maximele vor coborî la circa 28 de grade. Ulterior, tendința va fi de încălzire treptată, iar după 17 august se estimează din nou valori apropiate de pragul caniculei, cu o medie de 34 de grade. Minimele vor avea o medie de 18 grade în primele nopți, vor scădea la 14 – 15 grade la mijlocul lunii și vor crește din nou în a doua săptămână, până la 16 – 17 grade. Aversele vor fi posibile local în 12 și 13 august, cu probabilitate în creștere după 19 august.

În masivele muntoase, după o scurtă încălzire la începutul săptămânii, cu maxime de 22 – 25 de grade, se va produce o răcire în perioada 12 – 15 august, când temperaturile diurne vor scădea la 18 – 20 de grade. O nouă încălzire va avea loc în 16 – 18 august, cu maxime de 22 – 23 de grade, iar pentru finalul intervalului se estimează o medie de 20 – 21 de grade. Minimele vor urma aceeași evoluție, cu valori de 12 – 13 grade la început, care vor scădea la 8 – 9 grade în diminețile răcoroase din 13 – 15 august, înainte de a reveni la 11 – 12 grade în ultima parte a intervalului. Perioade cu manifestări de instabilitate atmosferică sunt prognozate local în 12 și 13 august, dar și după 19 august, însă în restul intervalului probabilitatea pentru precipitații va fi redusă.