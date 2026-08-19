 Căldura extremă revine în următoarele zile în România. Unde vor fi 39°C și nopți tropicale | adevarul.ro
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Căldura extremă revine în următoarele zile în România. Unde vor fi 39°C și nopți tropicale

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Meteorologii anunță că, începând de joi, un val de căldură se va extinde şi se va intensifica în cea mai mare parte a țării, cu temperaturi maxime între 34 şi 39 de grade şi nopți tropicale.

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Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o informare valabilă de joi, de la ora 10.00, până luni, la aceeași oră, aceasta vizând un val de căldură, temperaturi deosebit de ridicate, caniculă, disconfort termic accentuat şi nopți tropicale.

În intervalul menționat, un val de căldură se va extinde şi se va intensifica în cea mai mare parte a ţării. Vor fi temperaturi maxime deosebit de ridicate, ce se vor situa în general între 34 şi 39 de grade, cu cele mai ridicate valori în vest şi în sud-vest. Va fi caniculă şi disconfort termic accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU), pe arii extinse, va atinge şi va depăşi pragul critic de 80 de unități.

Local, nopţile vor deveni tropicale, cu temperaturi minime în general de 20...23 de grade, cele mai mari valori urmând să se înregistreze în Dealurile de Vest (24...26 de grade).

Totodată, a fost emisă o avertizare Cod galben de temperaturi deosebit de ridicate, caniculă, disconfort termic, noapte tropicală, valabilă de joi, de la ora 10.00, până vineri, la aceeaşi oră.

Astfel, joi, în Moldova, Maramureș, Muntenia, cea mai mare parte a Transilvaniei, nordul Olteniei şi al Crişanei temperaturile maxime vor fi deosebit de ridicate şi se vor situa în general între 34 şi 37 de grade, pe arii extinse va fi caniculă, disconfort termic, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge şi va depăși uşor pragul critic de 80 de unități. Local temperaturile minime nu vor coborî sub 20 de grade şi vor caracteriza o noapte tropicală.

În același interval, va fi Cod portocaliu - temperaturi deosebit de ridicate, caniculă, disconfort termic accentuat, noapte tropicală, în județele Arad, Timiș, Alba, Hunedoara, Caraş-Severin, Mehedinți, Dolj şi Olt.

Hartă meteo FOTO: ANM
Hartă meteo FOTO: ANM

"În Banat, vestul şi sudul Olteniei, sudul Crişanei şi sud-vestul Transilvaniei vor fi temperaturi maxime deosebit de ridicate ce se vor situa între 35 şi 39 de grade, cu cele mai ridicate valori în extremitatea de vest şi sud-vest. Va fi caniculă, disconfort termic accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăşi pragul critic de 80 de unităţi. Local noaptea va fi tropicală, cu minime de 20...26 de grade", a transmis ANM.

În zona municipiului Bucureşti, joi vremea va deveni caniculară, cu disconfort termic în creştere şi indice temperatură-umezeală (ITU) ce va depăşi uşor pragul critic de 80 de unităţi. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla în general slab. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 36 de grade, iar cea minimă va fi de 17...20 de grade.

Vineri, vor fi caniculă şi disconfort termic ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăşi pragul critic de 80 de unităţi. Cerul va fi senin, iar vântul va sufla în general slab. Temperatura maximă va fi de 37...38 de grade, iar cea minimă de 16...19 grade.

Sâmbătă, vremea va fi în continuare caniculară, cu disconfort termic ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unităţi. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab. Temperatura maximă va fi de 35...37 de grade, iar cea minimă de 16...19 grade.

Duminică, valul de căldură va persista, va fi caniculă şi disconfort termic ridicat, iar noaptea va fi tropicală. Cerul va fi variabil şi vântul va sufla în general slab. Temperatura maximă va fi de 36...37 de grade, iar cea minimă de 19...21 de grade.

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