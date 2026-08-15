Weekend cu temperaturi de până la 35 de grade Celsius. Unde va fi cel mai cald

Vremea va fi în general frumoasă sâmbătă, 15 august, însă temperaturile vor crește în special în vestul țării, unde maximele vor ajunge până la 34 de grade Celsius, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM). În vest, nord-vest, centru și pe alocuri în sud va fi cald, în timp ce în zonele montane și pe litoral sunt posibile, izolat, ploi de scurtă durată.

Cerul va fi variabil pe parcursul zilei, iar spre seară va deveni mai mult senin în cea mai mare parte a țării. Ploile vor avea caracter local și vor apărea cu precădere în zonele montane și pe litoral. Vântul va sufla slab și moderat, dar va avea intensificări în sudul Banatului și în Dobrogea, unde rafalele pot ajunge la 40-45 de kilometri pe oră. Spre sfârșitul intervalului, ceața se va forma izolat, în zonele favorabile.

Temperaturile maxime se vor situa între 24 de grade pe litoral și 34 de grade în Câmpia de Vest. Noaptea, valorile termice vor coborî până la 5 grade în depresiunile din estul Transilvaniei, în timp ce în Dealurile de Vest și pe litoral vor fi în jur de 20 de grade.

Vreme călduroasă în București

În București, vremea va fi călduroasă, cu cer senin și vânt slab până la moderat. Temperatura maximă va ajunge la aproximativ 30 de grade Celsius, iar în timpul nopții valorile vor coborî până la 13-15 grade.

Cum va fi vremea duminică

Duminică, vremea va deveni călduroasă în cea mai mare parte a țării, iar în Câmpia de Vest, local, va fi caniculară. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 25 de grade pe litoral și 35 de grade în Câmpia de Vest.

Cerul va fi variabil în zonele montane și în Dobrogea, în timp ce în restul țării va predomina vremea senină. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări în sudul Banatului, unde rafalele pot ajunge la 40-50 de kilometri pe oră.

Minimele de duminică noapte vor fi cuprinse între 7 grade în depresiunile din estul Transilvaniei și 22 de grade în Dealurile de Vest. În București, vremea va rămâne călduroasă, cu o maximă de aproximativ 30 de grade și temperaturi minime de 14-16 grade.