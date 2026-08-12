Canicula se menține în multe zone din țară miercuri. Unde sunt așteptate ploi

Vremea va fi călduroasă în toată țara și miercuri, iar în vest, nord-vest, sud și local în rest va fi caniculă și disconfort termic accentuat. Indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unități, mai ales în Câmpia de Vest și în Câmpia Română.

Temperaturile maxime se vor încadra între 30 de grade pe litoral și 39 de grade, izolat, în Banat și Crișana, iar cele minime vor fi cuprinse între 12 grade în estul Transilvaniei și 22 de grade în Dealurile de Vest și pe litoral.

Cerul va fi variabil, cu înnorări după-amiaza și seara, îndeosebi în zona Carpaților Orientali și în Munții Apuseni, iar noaptea în nordul Moldovei, unde, pe arii restrânse, vor fi averse, cu cantități de apă de 1...5 l/mp, și descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat, temporar cu intensificări spre seară și noaptea în regiunile vestice și sud-estice, cu rafale în general de 40...50 km/h.

Vreme plăcută și temperaturi în scădere se vor regăsi în nordul Transilvaniei și în Maramureș. Doar pe la munte, după-amiaza, ar putea să vină câteva averse.

În nordul Munteniei și în sudul Moldovei apar ceva înnorări și averse în zonele montane. În rest, domină soarele, iar temperaturile vor ajunge la 32 de grade.

În Oltenia va fi o zi caniculară, cu temperaturi de până la 38 de grade și un stres termic accentuat. După-amiaza, instabilitatea crește treptat și apar ploi zgomotoase, însoțite de tunete, fulgere și rafale puternice de vânt.

Vremea în București

În Bucureşti, vremea va deveni caniculară, iar disconfortul termic se va accentua, astfel că indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperatura maximă va fi de 35...36 de grade, iar cea minimă de 17...20 de grade, caracterizând o noapte tropicală. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări spre sfârșitul intervalului, când rafalele vor atinge 35...40 km/h.

Vremea la mare și la munte

Pe litoral, va fi în general frumoasă. Cerul va fi variabil, cu înnorări trecătoare după-amiaza, când vor fi posibile averse și descărcări electrice. Vântul va sufla moderat, cu intensificări temporare și rafale de 40...50 km/h. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 28 și 31 de grade, iar cele minime între 17 și 22 de grade. Temperatura apei mării va avea valori de 24...25 de grade.

La munte se răcorește. În a doua parte a zilei, vin ploi în Carpații Meridionali, local în Carpații Orientali și izolat în Munții Apuseni. În masivele sudice se pot acumula cantități de apă de peste 30...40 de litri pe metru pătrat, iar vântul o să bată cu 70 km/h.