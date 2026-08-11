 Caniculă extremă în România, cu temperaturi ce ajung la 39°C. ANM a emis cod portocaliu pentru șapte județe | adevarul.ro
search
Marți, 11 August 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Caniculă extremă în România, cu temperaturi ce ajung la 39°C. ANM a emis cod portocaliu pentru șapte județe

Publicat:
Ultima actualizare:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

România se confruntă cu un nou episod de caniculă. Marți, 11 august, temperaturile vor ajunge până la 37 de grade Celsius în cea mai mare parte a țării, iar în șapte județe din vest este în vigoare o avertizare cod portocaliu de caniculă și disconfort termic accentuat.

Canicula afectează România. FOTO: Shutterstock
Canicula afectează România. FOTO: Shutterstock

Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), în Oltenia, Muntenia, sudul și local în centrul Moldovei, precum și în cea mai mare parte a Transilvaniei, temperaturile vor fi deosebit de ridicate. Local va fi caniculă, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge sau depăși, pe arii restrânse, pragul critic de 80 de unități.

Temperaturile maxime se vor situa între 33 și 37 de grade Celsius, cele mai ridicate valori fiind așteptate în sud-vestul Olteniei. Pe arii restrânse, noaptea va fi tropicală, cu temperaturi minime de 18-20 de grade.

Cod portocaliu în șapte județe

Avertizarea cod portocaliu este valabilă în perioada 11 august, ora 10:00 – 12 august, ora 10:00, pentru județele Caraș-Severin, Timiș, Arad, Bihor, Satu Mare, Sălaj și Maramureș.

FOTO: meteoromania.ro
FOTO: meteoromania.ro

Meteorologii anunță că în aceste zone canicula se va intensifica, iar disconfortul termic va fi accentuat. Indicele temperatură-umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități, iar temperaturile maxime vor ajunge la 35-38 de grade Celsius.

Cele mai mari valori sunt prognozate în Câmpia de Vest, unde, izolat, se pot atinge 39 de grade. Și aici nopțile vor fi tropicale, în special în zonele deluroase, unde temperaturile minime se vor situa între 19 și 21 de grade Celsius.

Meteorologii recomandă populației să evite, pe cât posibil, expunerea prelungită la soare și să acorde o atenție sporită hidratării în perioadele cu temperaturi extreme.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Campania de lovituri a Ucrainei s-ar putea întoarce împotriva sa: efectul pe care l-ar putea avea atacurile Kievului în Rusia
digi24.ro
image
De ce trebuie să pui o minge de tenis în bagajul de mână când pleci în vacanță. Metoda ingenioasă pentru zborurile lungi
stirileprotv.ro
image
Reactorul 2 de la Cernavodă va fi oprit în următoarele 48 de ore. Sorin Rândașu, director Apele Române: „Este inevitabil”/Anunțul Nuclearelectrica
gandul.ro
image
Procurorul care a tras cu pistolul în timp ce era imobilizat de polițiști scapă de arestul preventiv
mediafax.ro
image
David Popovici la 100 m liber, calificări și semifinale LIVE la CE de natație Paris 2026. ”Rechinul” a făcut show în serii, și-a spulberat adversarii
fanatik.ro
image
598 de zile de tăcere. Lista celor 31 de parlamentari care n-au mai vorbit în plen de la depunerea jurământului
libertatea.ro
image
„Să le ia organismul din ei”. Cum explică mama unuia dintre tinerii care au atacat ambulanța agresiunea revoltătoare a acestora
digi24.ro
image
După titlul mondial, și-a cerut iubita în căsătorie: „A spus da, pentru totdeauna”
gsp.ro
image
Sorana Cîrstea a postat un singur cuvânt, după cununia civilă care a luat prin surprindere lumea tenisului
digisport.ro
image
Programul FIV 2026. Un embriolog renumit explică ce trebuie cuplurile să știe înainte să aleagă clinica. „Infertilitatea nu mai este un subiect tabu”
click.ro
image
"Dacă iau 2 și ceva, e bine. Pentru electrician sau frizer nu-mi trebuie bacalaureat". 33 de mii de absolvenți susțin bac-ul în august
antena3.ro
image
Paradox: importăm fructe de pădure de peste 25 mil. euro anual, dar sancţionăm culegătorii
zf.ro
image
Compania care vrea să cumpere asigurări de sănătate pentru 4.000 de angajați. Buget de aproape 5 mil de euro
observatornews.ro
image
Cine este Anna și cum l-a 'smintit' pe pensionarul MApN care i-a scris numele pe stâncă. Povestea 'interzisă' care se ascunde în spatele graffitiului de pe Transfăgărășan
cancan.ro
image
Casa de Pensii, anunț pentru pensionarii care iau miercuri pensia. „Am trimis banii”. La ce oră ajung pe card?
newsweek.ro
image
FOTO. Antonela, iubita mult mai tânără a milionarului Arpad Paszkany, în jacuzzi
prosport.ro
image
Cât contribuie lunar românii la Pilonul 2 și ce s-a întâmplat cu banii. Fondurile anunță un câștig record
playtech.ro
image
Gigi Mustață, anunț bombă după Sepsi – FCSB 0-0! „Gata, nu mai merge cu băieția bună! Noi nu suntem măscărici!”. Exclusiv
fanatik.ro
image
Schimbările prin care trece piața imobiliară în România. Ce se va întâmpla cu prețurile: „Piața trece printr-un proces de maturizare”
ziare.com
image
Era milionar și avea lumea la picioare, dar totul s-a năruit într-o clipă: a murit la doar 29 de ani. Cauza decesului
digisport.ro
image
Andi Moisescu, în vizorul lui Mircea Badea după apariția de la Untold. Ce i-a atras atenția
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată vila de lux a Valeriei Lungu. Influencerița și iubitul ei au ridicat casa de la zero. Au investit o avere în ea, dar fiecare bănuț a meritat. E mai ceva ca în filme! / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Putin a fugit din Moscova. Președintele Rusiei se teme tot mai mult de Zelenski
mediaflux.ro
image
Numărul enorm de pumni pe care Lucian Bute crede că i-a încasat în carieră: „Știți unde e șocul?”
gsp.ro
image
Cine este Matei, băiatul de 10 ani care a urcat pe scenă alături de Nick Cave la Summer Well. „Citește patru ore pe zi”
actualitate.net
image
Scandal după concertul Damian & Brothers de la UNTOLD. Cristina Stroe o acuză de rasism pe Delia Antal: „Rădăcinile romilor sunt indiene, nicidecum românești”
actualitate.net
image
Prima victorie în instanță pentru Nidia Moculescu. Ce decizie au luat magistrații în procesul cu mama sa
click.ro
image
Zodiile care vor avea parte de un miracol între 12 și 27 august. Ei sunt nativii care vor trăi 2 săptămâni ca-n povești
click.ro
image
Un fermier a dat lovitura în Israel cu o legumă cultivată și în România. Ce se vinde însă în supermarketurile de la noi
click.ro
Brad Pitt foto Shutterstock jpg
După 7 ani cât timp nu s-a atins de alcool, Brad Pitt recunoaște că a reînceput să bea: ”Am deraiat puțin”
okmagazine.ro
Prințesa Mette Marit, Prințesa Ingrid și Prințul Haakon, GettyImages jpg
Viitoarea regină a Norvegiei a fost văzută în public, după o o perioadă extrem de grea. Ce mutare importantă a făcut
okmagazine.ro
Scena Teatrului Antic din Catania, inundată de ape subterane, la 24 februarie 2022 (© Università di Catania)
Un sistem ingenios de canale subterane, descoperit sub Teatrul Roman din Catania
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Liviu Vârciu și-a dezvăluit problemele de sănătate în emisiunea lui Nea Mărin. Cu ce afecțiuni se confruntă
image
Prima victorie în instanță pentru Nidia Moculescu. Ce decizie au luat magistrații în procesul cu mama sa

OK! Magazine

image
Regele care devenise un client fidel al cluburilor de striptease. Ce le promitea dansatoarelor ca să cedeze insistențelor lui