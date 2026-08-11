Caniculă extremă în România, cu temperaturi ce ajung la 39°C. ANM a emis cod portocaliu pentru șapte județe

România se confruntă cu un nou episod de caniculă. Marți, 11 august, temperaturile vor ajunge până la 37 de grade Celsius în cea mai mare parte a țării, iar în șapte județe din vest este în vigoare o avertizare cod portocaliu de caniculă și disconfort termic accentuat.

Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), în Oltenia, Muntenia, sudul și local în centrul Moldovei, precum și în cea mai mare parte a Transilvaniei, temperaturile vor fi deosebit de ridicate. Local va fi caniculă, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge sau depăși, pe arii restrânse, pragul critic de 80 de unități.

Temperaturile maxime se vor situa între 33 și 37 de grade Celsius, cele mai ridicate valori fiind așteptate în sud-vestul Olteniei. Pe arii restrânse, noaptea va fi tropicală, cu temperaturi minime de 18-20 de grade.

Cod portocaliu în șapte județe

Avertizarea cod portocaliu este valabilă în perioada 11 august, ora 10:00 – 12 august, ora 10:00, pentru județele Caraș-Severin, Timiș, Arad, Bihor, Satu Mare, Sălaj și Maramureș.

Meteorologii anunță că în aceste zone canicula se va intensifica, iar disconfortul termic va fi accentuat. Indicele temperatură-umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități, iar temperaturile maxime vor ajunge la 35-38 de grade Celsius.

Cele mai mari valori sunt prognozate în Câmpia de Vest, unde, izolat, se pot atinge 39 de grade. Și aici nopțile vor fi tropicale, în special în zonele deluroase, unde temperaturile minime se vor situa între 19 și 21 de grade Celsius.

Meteorologii recomandă populației să evite, pe cât posibil, expunerea prelungită la soare și să acorde o atenție sporită hidratării în perioadele cu temperaturi extreme.