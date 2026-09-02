Zece imobile din București, vândute la prețuri subevaluate de două cooperative meșteșugărești. Percheziții la persoanele implicate

Perchezițiile sunt făcute de polițiștii din cadrul Direcției de Investigare a Criminalității Economice – I.G.P.R., sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul București.

Evaziune fiscală Foto: Adevărul

Trei percheziții domiciliare sunt în desfășurare în București, într-o cauză în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de delapidare cu consecințe deosebit de grave și evaziune fiscală.

Perchezițiile sunt făcute de polițiștii din cadrul Direcției de Investigare a Criminalității Economice – I.G.P.R., sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul București, la locuința unei persoane fizice și sediile persoanelor juridice implicate în activitatea infracțională.

„În fapt, s-a constatat că, în perioada 2023 –2024, factorii de decizie din cadrul a două entități (cooperative meșteșugărești) ar fi vândut 10 imobile (spații comerciale) situate în municipiul București, cu prețuri subevaluate, cauzând un prejudiciu în patrimoniul acestora estimat la 888.725 de euro. De asemenea, nu a fost reținut și virat la bugetul de stat impozitul pe venit pentru unele dintre tranzacții, în cuantum de 216.093 de lei”, potrivit IGPR.

Acțiunea beneficiază de sprijinul specialiștilor Institutului Național de Criminalistică și echipelor din cadrul Serviciului Independent pentru Intervenţii și Acţiuni Speciale.