Cum s-a îmbogățit un samsar de mașini fentând statul din pix. Trei percheziţii, într-un dosar de evaziune fiscală

Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, împreună cu poliţiştii Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice - Sector 3 Bucureşti, au efectuat trei percheziţii în cadrul unui dosar de evaziune fiscală în domeniul comerţului cu autoturisme second-hand.

În urma percheziţiilor, procurorii au pus sub acuzare un bărbat pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, în formă continuată (18 acte materiale), potrivit Agerpres.

„În sarcina inculpatului s-a reţinut că, în calitate de administrator de fapt al unei societăţi comerciale având ca obiect comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare, nu a înregistrat în evidenţele contabile şi nu a declarat organelor fiscale printr-un număr de 18 declaraţii fiscale obligatorii valoarea veniturilor realizate din vânzările de autoturisme second-hand, în sumă totală de 4.133.633 lei, încasate în perioada octombrie 2019 - martie 2021, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale, cauzând un prejudiciu bugetului consolidat al statului în cuantum total de 608.839 de lei (obligaţia fiscală principală)", a precizat Parchetul, joi, 7 august, într-un comunicat.

Samsarul, pus sub control judiciar. Sechestru pe trei imobile

În cazul bărbatului a fost dispusă măsura preventivă a controlului judiciar pe o perioadă de 60 de zile.

În plus, anchetatorii au pus sechestru pe trei imobile (două apartamente şi un imobil format din teren şi construcţie), până la concurenţa sumei totale de 2.509.356 de lei (obligaţie fiscală principală şi accesorie).