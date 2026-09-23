Președintele Nicușor Dan a publicat pe pagina oficială de TikTok un clip care arată momentul în care o sărută pe partenera sa, Mirabela Grădinaru, chiar înainte de îmbarcarea în avionul spre Statele Unite ale Americii, pentru Adunarea Generală a Națiunilor Unite.

Președintele își sărută partenera Foto: Captură video Tiktok

În clip, Nicușor Dan a inclus și momentul de afecțiune față de partenera sa, Mirabela Grădinaru, când cei doi se sărută pe pista aeroportului.

Președintele apare în imagini cu ghiozdanul în spate.

În același clip sunt trecere în revistă mai multe momente importante din cadrul vizitei în SUA: omagiul adus la Memorialul 9/11 din New York, bilaterala cu secretarul-general al ONU Antonio Gutteres, întâlnirea cu Ronald Lauder, președintele World Jewish Congress (Congresul Evreiesc Mondial).

De precizat că Mirabela Grădinaru are un program separat la New York. Mirabela Grădinaru a participat, în marja Adunării Generale a ONU, la o nouă rundă de discuții dedicate siguranței copiilor în mediul digital. În cadrul reuniunii, partenera președintelui a pledat pentru stabilirea unor standarde comune la nivel internațional și pentru o responsabilitate împărțită între autorități, companii tehnologice, școli și familii.

De asemenea, va participa la dejunul oferit de către Prima Doamnă a Statelor Unite ale Americii, Melania Trump, pentru Primele Doamne / Domni dar şi la Summitul „Fostering the Future Together Partnership Event” organizat sub patronajul Melaniei Trump.

Miercuri, 23 septembrie, Nicușor Dan va susține discursul național în plenul Adunării Generale și va participa la două reuniuni dedicate situației din Ucraina.flash

Intervenția președintelui este programată în cadrul unei reuniuni a Consiliului de Securitate al ONU intitulată „Menținerea păcii și a securității în Ucraina”.

În cadrul intervenției sale, Nicușor Dan va aborda și efectele mai largi ale războiului asupra ordinii internaționale. Vlad Ionescu a susținut că agresiunea Rusiei afectează sistemul multilateral și pune presiune asupra arhitecturii globale.