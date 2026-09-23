Pod de fier din judeţul Bacău, prăbuşit sub greutatea unui TIR. Au fost stabilite rute alternative

Structura unui pod de fier din județul Bacău a fost deteriorată de un TIR, dar nu s-au înregistrat victime. Circulația în zonă este dirijată de polițiști, fiind stabilite rute alternative. De asemenea, s-a convocat Comitetul Județean pentru Situații de Urgență.

Pod de fier prăbușit Foto: ISU Bacău

Podul de fier de la Ciobănuș, aflat pe DN12A Oneşţi – Comănești – Miercurea Ciuc, a cedat miercuri dimineață după trecerea unei macarale de mare tonaj.

„Pompierii băcăuani au fost solicitaţi să intervină în comuna Asău, sat Ciobănuş, în urma unui eveniment în care un pod de fier a fost deteriorat. În urma evenimentului, nu au fost înregistrate victime”, anunţă, miercuri dimineaţă, ISU Bacău.

Centrul Infotrafic a precizat că structura podului peste râul Trotuş a fost avariată de un ansamblu rutier, scrie News.

„Pentru gestionarea situaţiei, a fost identificată o rută ocolitoare pentru circulaţia autovehiculelor. În prezent, traficul rutier în zonă este dirijat de poliţişti. La faţa locului se va deplasa Grupul de Suport Tehnic, pentru evaluarea situaţiei şi stabilirea măsurilor necesare”, a mai precizat ISU Bacău.

Situaţia va fi analizată în cadrul Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, urmând să fie aprobat un plan de măsuri pentru restabilirea stării de normalitate.

ISU Bacău va identifica soluţii în vederea reducerii timpului de răspuns la intervenţiile din localităţile afectate.