Percheziții într-un dosar de scurgeri de informații. Cadre medicale şi un poliţist, suspectaţi că divulgau datele victimelor accidentelor către o casă de avocatură

Polițiștii au făcut 11 percheziții în București și Ilfov într-un dosar în care anchetează o presupusă rețea care obținea ilegal datele victimelor accidentelor rutiere pentru a le atrage în contracte de asistență juridică.

Polițiștii Direcției de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române au desfășurat, joi, 30 iulie, o amplă operațiune în București și județul Ilfov, într-un dosar care vizează suspiciuni de evaziune fiscală și acces ilegal la informații confidențiale.

Anchetatorii au pus în executare 11 mandate de percheziție, atât la locuințele unor persoane vizate de anchetă, cât și la sediul unei societăți civile de avocatură.

În același dosar, au fost emise şi 15 mandate de aducere, persoanele vizate urmând să fie conduse la audieri.

Potrivit comunicatului oficial al IGPR, ancheta se referă la o schemă prin care date personale și informații medicale ale victimelor accidentelor rutiere ar fi fost obținute și folosite fără drept pentru atragerea acestora în contracte de asistență juridică.

Mai exact, după producerea accidentelor, persoane care aveau acces la informații confidențiale ar fi transmis numele victimelor, datele lor de contact și informații despre starea lor de sănătate către persoane interesate să le racoleze ca viitori clienți ai unei case de avocatură.

Cum funcţiona schema

Anchetatorii susțin că această activitate ar fi fost posibilă cu sprijinul unor angajați din sistemul medical și al unui polițist.

„Activitatea ilicită ar fi fost sprijinită de personalul medical (asistenți, infirmieri, brancardieri) și de agenți de pază, angajați la diferite unități spitalicești din municipiul București și de un polițist, care ar fi divulgat datele cu caracter personal și datele privind sănătatea victimelor implicate în accidente rutiere, în scopul încheierii contractelor de asistență juridică”, a transmis Inspectoratul General al Poliției Române.

După ce primeau aceste informații, susțin procurorii, una dintre persoanele implicate lua legătura cu victimele accidentelor sau cu familiile acestora și le propunea încheierea unui contract de asistență juridică pentru recuperarea despăgubirilor. Oferta părea avantajoasă la început, deoarece onorariul solicitat era unul redus. Ulterior însă, prin acte adiționale, contractele ar fi fost modificate, iar avocații ar fi perceput un „onorariu de succes” care putea ajunge la 25-30% din valoarea despăgubirilor obținute.

Anchetatorii verifică și modul în care ar fi fost gestionate sumele de bani rezultate din aceste contracte.

Potrivit probelor strânse până în prezent, pentru a ascunde veniturile încasate, avocatul le-ar fi cerut victimelor să semneze declarații notariale prin care își exprimau acordul ca despăgubirile să fie virate nu în conturile lor, ci în conturile unor persoane juridice controlate de cei implicați în anchetă. Ulterior, banii aferenți despăgubirilor ar fi fost transferați către beneficiari.