 El Niño ar putea provoca peste 450.000 de decese suplimentare în următoarele șase luni | adevarul.ro
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El Niño ar putea provoca peste 450.000 de decese suplimentare în următoarele șase luni

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Peste 450.000 de oameni ar putea muri în următoarele șase luni din cauza căldurii suplimentare asociate fenomenului El Niño, potrivit unei estimări realizate de cercetători în domeniul climei. Previziunea vizează perioada septembrie 2026 – februarie 2027 și se adaugă deceselor provocate deja de temperaturile ridicate asociate schimbărilor climatice.

Peste 450.000 de oameni ar putea muri în următoarele șase luni din cauza căldurii suplimentare.
Peste 450.000 de oameni ar putea muri în următoarele șase luni din cauza căldurii suplimentare. Foto: Shutterstock

Estimarea indică aproximativ 451.000 de decese suplimentare la nivel mondial, ca urmare a temperaturilor mai ridicate generate de actualul episod El Niño. Cele mai afectate ar urma să fie țările tropicale, printre care Nigeria, Indonezia, Sudan, India și Brazilia. Statele Unite se află, de asemenea, în topul țărilor afectate, cu aproximativ 3.500 de decese suplimentare estimate.

Cercetătorii avertizează că efectele fenomenului nu se limitează la temperaturile extreme. El Niño este asociat și cu secete, incendii de vegetație și inundații, care pot provoca, la rândul lor, pierderi de vieți omenești și probleme în aprovizionarea cu alimente, relatează The Guardian.

Estimările au fost realizate pentru 24.378 de regiuni din întreaga lume, folosind metode evaluate științific pentru a analiza relația dintre temperatură și decesele suplimentare provocate de căldură. Datele au fost apoi corelate cu prognozele privind creșterea temperaturilor în lunile următoare. Ca perioadă de referință a fost utilizată media deceselor asociate căldurii în intervalul 1996-2025.

Michael Greenstone, cofondator al Climate Impact Lab și profesor la Universitatea din Chicago, unul dintre autorii raportului, a vorbit despre amploarea estimării și necesitatea unor măsuri rapide pentru protejarea populației.

Printre măsurile care ar putea contribui la reducerea numărului de victime se numără îmbunătățirea prognozelor privind valurile de căldură, amenajarea unor centre de răcorire, suplimentarea personalului medical în perioadele cu temperaturi extreme și măsuri de protecție pentru persoanele care lucrează în aer liber.

Actualul episod El Niño a depășit deja nivelul maxim înregistrat până acum pentru acest fenomen, cu câteva luni înainte de vârful estimat. Oamenii de știință avertizează că temperaturile sunt amplificate de încălzirea globală, astfel încât un fenomen natural precum El Niño se produce acum pe un fond climatic mai cald decât în trecut.

Cercetătorii estimează că nivelul ridicat al deceselor asociate căldurii ar putea continua până în iunie sau iulie 2027. Raportul urmează să fie transmis unei reviste științifice pentru evaluare, însă autorii spun că amploarea riscului justifică publicarea rapidă a estimărilor.

Fenomenul are și implicații asupra securității alimentare. Programul Alimentar Mondial a avertizat în august că efectele El Niño ar putea împinge aproximativ 50 de milioane de oameni către foamete acută și ar putea contribui la creșterea prețurilor alimentelor.

Specialiștii subliniază că El Niño este un fenomen natural, însă încălzirea globală determinată de activitățile umane face ca acesta să se manifeste pe un fond de temperaturi tot mai ridicate, amplificând riscurile pentru sănătate, agricultură și resursele de apă.

„Super El Niño” ar putea aduce o iarnă extremă în SUA

Americanii se pregătesc pentru o iarnă 2026–2027 care ar putea fi influențată puternic de El Niño. Unele regiuni din Statele Unite ar putea avea parte de furtuni severe, ploi și ninsori abundente.

Administrația Națională Oceanică și Atmosferică din SUA (NOAA) estimează o probabilitate de peste 90% ca actualul episod să devină foarte puternic în toamnă și iarnă, iar unele regiuni s-ar putea confrunta cu furtuni severe, inundații, ploi abundente sau ninsori peste medie. Mai multe detalii AICI.

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