Șeful diplomației americane a prezis cum se va încheia războiul Rusiei împotriva Ucrainei. Rubio se întâlnește cu Lavrov la ONU

Secretarul de stat american Marco Rubio a declarat că războiul din Ucraina se va încheia, în cele din urmă, printr-o înțelegere obținută pe cale diplomatică, și nu printr-o victorie militară a vreuneia dintre părți. Totodată, el a recunoscut că, în prezent, nu există un acord între Ucraina și Rusia, în timp ce Statele Unite continuă să mențină contactul cu ambele părți în căutarea unei soluții pentru încheierea conflictului.

Secretarul de stat american Marco Rubio/FOTO:AFP

Declarațiile au fost făcute de Rubio într-un interviu pentru postul WABC Radio, în care a fost întrebat despre un posibil „armistițiu energetic" și despre evoluțiile recente din relația dintre Ucraina și Rusia.

„Deocamdată nu există niciun acord. Dar acest lucru e de înțeles. Războiul acesta nu este în avantajul niciunei părți. Evident, nu este în avantajul Ucrainei, iar pentru Rusia este de-a dreptul dezastruos. Practic, lucrurile nu merg bine pentru ei în acest război. Pur și simplu nu merg", a declarat Rubio.

Potrivit acestuia, oprirea războiului ar fi soluția logică, însă logica nu funcționează întotdeauna în politica internațională.

Secretarul de stat american a precizat că președintele Donald Trump este pregătit să valorifice orice oportunitate care ar putea contribui la apropierea pozițiilor dintre Ucraina și Rusia, dar că, în opinia sa, un asemenea moment nu a sosit încă.

„Este evident însă că, în acest moment, astăzi, nu ne aflăm încă în acest punct", a spus el, exprimându-și speranța că situația se va schimba, în condițiile în care războiul, a subliniat Rubio, trebuie să se încheie mai devreme sau mai târziu.

„Acest război trebuie să se termine la un moment dat, iar războiul din Ucraina se va încheia printr-o înțelegere obținută prin negocieri. Așa se va termina", a afirmat Rubio.

Șeful diplomației americane a adăugat că nu se așteaptă ca războiul să se încheie printr-o „victorie militară zdrobitoare" a uneia dintre părți.

„Se va încheia printr-o înțelegere obținută prin negocieri. Și cu cât acest lucru se va întâmpla mai repede, cu atât mai puțini oameni vor muri și cu atât mai reduse vor fi distrugerile", a spus el.

Trimișii speciali americani Steve Witkoff și Jared Kushner, pe care presa occidentală speculează că administrația de la Washington i-ar putea înlocui cu directorul CIA, John Ratcliffe, au vizitat recent Rusia și Ucraina, purtând câte o rundă de discuții în fiecare dintre cele două capitale. Ulterior, Rubio a declarat că există șanse ca, în următoarele săptămâni, să fie elaborată o foaie de parcurs pentru reluarea negocierilor de pace.

Președintele Volodimir Zelenski a menționat, la rândul său, că partea americană a adus într-adevăr „câteva idei interesante" și a confirmat disponibilitatea Kievului de a reveni la un format trilateral de negocieri. Echipa sa a infirmat totodată informațiile potrivit cărora Kievul ar evalua critic activitatea negociatorilor americani implicați în încercările de oprire a războiului.

În cadrul întâlnirii cu Trump de la New York, Zelenski a subliniat oportunitatea implicării liderului chinez Xi Jinping în negocierile pentru încheierea războiului, având în vedere influența pe care acesta o are asupra lui Putin. Șeful Biroului prezidențial, Andrii Ermak, a sugerat că părțile ar putea reveni la formatul trilateral de negocieri încă din luna octombrie.

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Rubio se întâlnește cu Lavrov la ONU, în timp ce Putin lipsește pentru al patrulea an consecutiv

Secretarul de stat american Marco Rubio urmează să se întâlnească miercuri dimineață, la New York, cu ministrul rus de externe Sergei Lavrov, a anunțat Departamentul de Stat american.

Discuțiile vor avea loc în marja celei de-a 81-a sesiuni a Adunării Generale ONU.

Lavrov este cel mai înalt oficial rus prezent la reuniunea de anul acesta și urmează să se adreseze Adunării Generale în cursul acestei săptămâni.

Președintele rus Vladimir Putin nu a mai participat personal la Adunarea Generală ONU de la declanșarea invaziei pe scară largă a Ucrainei, în februarie 2022, delegația rusă fiind condusă, în schimb, de Lavrov. Ultima prezență fizică a lui Putin la o reuniune ONU a avut loc în 2015, deși liderul rus s-a adresat Adunării de la distanță, prin videoconferință, în 2020.

Întâlnirea de la nivel înalt dintre Rubio și Lavrov are loc la o zi după întrevederea dintre președintele american Donald Trump și cel ucrainean Volodimir Zelenski, desfășurată tot la New York, în cadrul căreia cei doi au discutat despre posibile măsuri de dezescaladare înaintea iernii, inclusiv despre o eventuală încetare reciprocă a atacurilor asupra infrastructurii energetice.

În urma întâlnirii, Zelenski a declarat că Kievul este pregătit să oprească atacurile asupra obiectivelor energetice rusești, cu condiția ca Moscova să renunțe, la rândul ei, la loviturile asupra rețelei electrice, a sistemului de termoficare și a infrastructurii de apă din Ucraina.

„Suntem pregătiți pentru un armistițiu energetic", a spus Zelenski, adăugând că Washingtonul urmează să transmită propunerea Moscovei.

„Nu cunosc poziția Rusiei", a mai spus el, exprimându-și speranța că partea americană ar putea aduce Moscova „la un anumit tip de negocieri".

Zelenski urmează, de asemenea, să se adreseze miercuri Adunării Generale ONU.

Întâlnirea Rubio-Lavrov survine în contextul în care eforturile diplomatice conduse de Statele Unite pentru încheierea războiului Rusiei împotriva Ucrainei nu au reușit, până acum, să producă un progres decisiv. Cei doi diplomați s-au întâlnit de mai multe ori pe parcursul administrației Trump, cea mai recentă întrevedere față în față având loc la Manila, în luna iulie.