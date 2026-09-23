 Florin Piersic Jr., problemă de matematică cu aluzie la Călin Georgescu: „De câți ani din a patra viață are omul nevoie” | adevarul.ro
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Video Florin Piersic Jr., problemă de matematică cu aluzie la Călin Georgescu: „De câți ani din a patra viață are omul nevoie”

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Artistul român propune o problemă de matematică plecând de la salariul minim al unui român, iar întrebarea acestuia are legătură cu ultimul eveniment în care este implicat Călin Georgescu.

Sub titlul „Matematica pentru toți. Logica doar pentru unii”, actorul și regizorul Florin Piersic Jr. propune într-un video postat pe Instagram o problemă de matematică cu trimitere directă la Călin Georgescu, chiar dacă artistul nu-i pronunță numele. 

„Am o problemă de matematică pentru dumneavoastră. Mi-am notat aici toate datele problemei și zice așa. Salariul minim pe economie al unui român este de 2.700 de lei. Hai să presupunem că acest român nu cheltuiește niciun ban, el pune totul deoparte. El are de plătit utilități, hrană, apă, energie, gaze. Și așa mai departe. Dar, cu ajutorul lui Dumnezeu, el supraviețuiește fără să cheltuiască niciun ban. Da? El pune totul deoparte. Așa că, într-un an, el va economisi 32.400 de lei. Mi-am notat aici. Acum, considerăm că omul muncește timp de 52 de ani, de la 18 ani până la 70 de ani, când iese la pensie, și așa că înmulțim 32.400 lei cu 52 de ani. Rezultatul este 1.684.800 lei. Adică aproximativ 333.000 de euro. Și acum întrebarea este dacă omul câștigă, deci omul câștigă pe parcursul vieții lui 333.000 de euro. Ca să câștige un milion are nevoie, mod logic, de trei vieți, da? Și întrebarea este, de câți ani din a patra viață are omul nevoie ca să câștige 1.100.000 de euro?”, își formulează enunțul Florin Piersic Jr.

Călin Georgescu, sub control judiciar pentru înșelăciune

Călin Georgescu s-a ales cu control judiciar, după ce procurorii DIICOT l-au reținut pentru 24 de ore într-un dosar de înșelăciune și constituirea unui grup infracțional organizat. 

Dosarul DIICOT are la bază plângerea formulată de omul de afaceri Răzvan Leu, care susține că a pierdut aproximativ 1,1 milioane de euro, bani ajunși în conturile lui Călin Georgescu.

DIICOT a dezvăluit ce destinație au avut banii plătiți drept garanție pentru o finanțare promisă. Potrivit procurorilor, un milion de euro urma să fie investit într-o afacere cu metale prețioase, iar alți 100.000 de euro erau destinați susținerii campaniei electorale a liderului grupului.

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