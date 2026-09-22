Cristian Pîrvulescu critică „spectacolul” din jurul lui Georgescu: „DIICOT nu trebuie să se joace”

Politologul Cristian Pîrvulescu a comentat decizia Tribunalului București de a respinge propunerea de arestarea preventivă a lui Călin Georgescu formulată de procurori și de a dispune control judiciar, explicând totodată și care este miza cea mai importantă a spectacolului din jurul fostului candidat la prezidentiale.

Cristian Pîrvulescu Foto: SNSPA

Cristian Pîrvulescu a subliniat, marți, pentru News.ro, că decizia instanței nu reprezintă o pronunțare asupra faptelor, ci doar o etapă procedurală.

„Justiția nu spune nimic despre vinovăție sau nevinovăție. Altfel spus, ancheta merge mai departe cu aceleaşi probe”, a explicat profesorul.

În opinia sa, hotărârea tribunalului era una previzibilă, în condițiile în care este vorba despre „un dosar vechi” și nu au apărut elemente noi care să justifice o măsură mai severă.

„Faptul că Tribunalul a respins cererea de arest şi a dispus controlul judiciar” ține în principal de strategia procurorilor, a explicat Cristian Pîrvulescu.

„Rolul instituţiilor, pe baza separaţiei puterilor în stat, este să nu comenteze”.

Politologul a criticat și reacțiile publice generate de dosar, inclusiv comentariile venite din zona politică.

Referitor la intervenția președintelui Nicușor Dan, el a apreciat că „rolul instituțiilor, pe baza separației puterilor în stat, este să nu comenteze”.

Pîrvulescu a atras însă atenția că miza cea mai importantă este modul în care autoritățile au gestionat și prezentat cazul în spațiul public.

Politologul consideră că reținerea lui Georgescu, perchezițiile și imaginile difuzate public, „tot acest spectacol regizat de Parchet”, pot produce efecte contrare celor urmărite.

Potrivit analistului, pentru susținătorii lui Georgescu, astfel de imagini riscă să confirme narativul potrivit căruia acesta este victima unei persecuții politice. Cristian Pîrvulescu susține că problema depășește cazul unui singur dosar și afectează imaginea instituțiilor judiciare.

„Publicul vede doar forța afişată fără acoperire procedurală. Forţa aceasta creează imaginea abuzului”, a explicat politologul, care consideră că modul în care au acționat autoritățile riscă să întărească exact discursurile conspiraționiste pe care încearcă să le combată:

„Instituţiile statului, cum e cazul DIICOT, nu trebuie să se joace. Pentru că fac mai mult rău decât bine”, a conchis Pîrvulescu.