Atac rus cu drone asupra Kievului: benzinării și depozite avariate, anunță autoritățile

Depozite și stații de alimentare din cel puțin două sectoare ale capitalei ucrainene au fost avariate în urma unui atac cu drone produs în dimineața zilei de 23 septembrie, au anunțat autoritățile locale.

Rusia vizează benzinării și depozite în atacurile cu drone/FOTO DSNS

Primarul Kievului, Vitali Kliciko, a declarat că resturi de dronă au căzut în sectorul Solomianski, într-o zonă situată între blocuri de locuințe, unde a izbucnit un incendiu la sediul unei companii de transport.

O benzinărie și mai multe depozite din sectorul Holosiivski au fost, de asemenea, vizate. Amploarea exactă a pagubelor nu a fost precizată imediat.

Atacul a survenit în aceeași zi în care președintele Volodimir Zelenski a avertizat asupra riscului unei noi lovituri ruse de amploare împotriva Kievului, invocând informații din surse de intelligence, scrie kyivindependent.com.

Kliciko a declarat, pe 11 septembrie, că autoritățile locale nu dispun de resursele necesare pentru a construi adăposturi la fiecare benzinărie, în condițiile în care orașul se confruntă și cu o lipsă de sisteme de apărare antiaeriană capabile să intercepteze dronele și rachetele rusești.

Rusia a recurs în ultima perioadă la o nouă tactică, folosind drone pentru atacuri de durată asupra Kievului, care țin populația în alertă și în adăposturi ore în șir, atât ziua, cât și noaptea.

Zelenski avertizase că Rusia pregătește un „atac masiv" împotriva Ucrainei

Rusia se pregătește să lanseze o nouă lovitură de amploare împotriva Ucrainei, a declarat președintele Volodimir Zelenski pe 22 septembrie, citând citând rapoarte ale serviciilor de informații.

Declarația liderului ucrainean a venit după o întâlnire pe teme de securitate și sprijin pentru apărarea antiaeriană cu premierul britanic Keir Starmer, în marja Adunării Generale ONU de la New York.

„Avem în prezent informații care indică faptul că Rusia pregătește un nou atac masiv împotriva Ucrainei", a scris președintele pe rețelele de socializare, după întrevedere.

Zelenski a mulțumit, de asemenea, Regatului Unit pentru o „nouă contribuție" adusă sectorului energetic ucrainean înaintea iernii — care se anunță deosebit de dificilă, în condițiile în care Rusia urmărește să distrugă rețeaua electrică tocmai atunci când populația civilă este cel mai vulnerabilă. Președintele ucrainean nu a precizat în ce constă contribuția britanică.

Avertismentul lui Zelenski coincide cu decizia Uniunii Europene de a ridica sancțiunile împotriva a doi oligarhi ruși, drept condiție pentru prelungirea cu încă 36 de luni a întregului pachet de sancțiuni.

„Atâta timp cât ucrainenii trăiesc zilnic sub amenințarea atacurilor cu rachete și drone, nu poate fi vorba despre ridicarea sancțiunilor", a spus Zelenski. „Eu și prim-ministrul avem aceeași poziție în această privință: cât timp continuă războiul, sancțiunile trebuie menținute și întărite."

Rusia și-a intensificat considerabil, în ultimul an, amploarea atacurilor aeriene asupra Ucrainei, bazându-se pe lovituri frecvente cu rachete balistice pentru a exploata lipsa acută de sisteme de apărare antiaeriană a Kievului și a provoca pagube maxime.

Efectele au fost devastatoare, Ucraina înregistrând cele mai multe victime civile de la începutul invaziei la scară largă.