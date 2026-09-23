Șapte concluzii după întâlnirea lui Zelenski cu Trump, la New York

După întrevederea cu președintele american Donald Trump, desfășurată în marja celei de-a 81-a sesiuni a Adunării Generale ONU, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a prezentat jurnaliștilor poziția Kievului cu privire la un posibil armistițiu energetic, la o eventuală întâlnire trilaterală cu Vladimir Putin, la nevoile de sisteme Patriot și la riscul unor noi acțiuni ruse împotriva altor state europene, scrie kyivpost.com.

Volodimir Zelenski și Donald Trump/FOTO:AFP

1. Ucraina e pregătită pentru un armistițiu energetic, dar condiționat

Președintele Volodimir Zelenski a declarat că Kievul este dispus să oprească atacurile asupra rafinăriilor rusești de petrol, cu condiția ca Moscova să renunțe, la rândul ei, la loviturile asupra rețelei energetice, a sistemului de termoficare și a infrastructurii de apă din Ucraina.

„Suntem pregătiți pentru un armistițiu energetic", a spus el. „Dacă nu vor să le atacăm motorina și rafinăriile... suntem gata, cu condiția să nu ne atace ei sistemul energetic."

Președintele ucrainean a insistat asupra caracterului reciproc al oricărui acord: „Voi nu atacați aceste obiective, iar noi nu le vom ataca pe ale voastre."

Potrivit lui Zelenski, Washingtonul urmează să transmită propunerea Moscovei, poziția Rusiei rămânând deocamdată neclară.

2. Washingtonul nu a cerut oprirea unilaterală a atacurilor

Zelenski a respins sugestiile potrivit cărora Trump i-ar fi cerut Kievului să renunțe unilateral la atacurile asupra infrastructurii energetice rusești, fără un angajament similar din partea Moscovei.

„Astăzi nu a existat nicio cerere ca Ucraina să își oprească unilateral atacurile", a afirmat el. „Dimpotrivă, am discutat ce putem face în această situație."

El a descris loviturile ucrainene drept un răspuns la atacurile continue ale Rusiei, condiționând orice încetare a acestora de reciprocitate.

3. Zelenski, deschis unei întâlniri trilaterale cu Trump și Putin

Președintele ucrainean a spus că Trump rămâne concentrat pe încheierea războiului și că liderul american ar putea reuni cele două părți pentru negocieri directe.

„Cred că cel mai important lucru pe care președintele Trump îl poate face cu adevărat... este să organizeze o întâlnire trilaterală, în care liderii tuturor părților să se poată vedea și să încerce să pună capăt războiului", a spus Zelenski.

Întrebat direct dacă este pregătit să se întâlnească cu Putin, el a răspuns:

„Sunt gata oricând, atunci când toate părțile sunt gata. Cred că trebuie să acționăm cât mai rapid posibil."

Declarațiile privind pacea, a adăugat el, au valoare redusă fără un dialog concret: „Vrei să termini războiul? Stai la masă, vorbești, îl închei."

4. Kievul cere urgent un nou pachet de rachete Patriot

Apărarea antiaeriană a fost un alt subiect central, pe fondul pregătirilor Ucrainei pentru o nouă iarnă marcată de atacuri rusești cu rachete și drone.

Zelenski a spus că Kievul solicită Washingtonului un „pachet de iarnă" de interceptoare Patriot, în paralel cu eforturile de a obține sprijin suplimentar de la alte state.

„Înțelegem amploarea nevoilor noastre", a spus el. „Vom lucra și cu alte țări... dar Statele Unite rămân prioritatea noastră."

Întrebat dacă Washingtonul și-a asumat un angajament ferm în privința interceptoarelor, liderul ucrainean a recunoscut că nu a primit un răspuns concret, subliniind însă că cererea nu a fost respinsă.

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Kievul urmărește, de asemenea, obținerea unor licențe americane pentru producția internă de rachete Patriot. Zelenski a precizat că un consilier militar al său a discutat deja cu producătorul american Raytheon, iar compania s-ar fi declarat pregătită să colaboreze. Potrivit președintelui ucrainean, punerea în funcțiune a unei astfel de producții ar putea dura între un an și un an și jumătate.

5. Sancțiunile Graham, un instrument suplimentar de presiune asupra Moscovei

Întrebat ce pârghii are Washingtonul dacă Putin refuză să avanseze spre negocieri, Zelenski a menționat legea sancțiunilor inițiată de senatorul american Lindsey Graham, decedat între timp, și promulgată de Trump pe 18 septembrie.

Președintele ucrainean speră ca Trump să recurgă la acest instrument dacă Moscova refuză să se implice în negocieri, adăugând că nu cunoaște poziția reală a Rusiei.

6. Zelenski avertizează asupra riscului unui atac rus împotriva altui stat european

Potrivit lui Zelenski, eșecurile Rusiei pe front sporesc presiunea asupra Kremlinului de a obține rezultate vizibile pentru propria populație.

„Nu câștigă", a spus el despre Putin. „Pentru el asta e o problemă, pentru că trebuie să arate ceva propriei societăți."

Zelenski a avertizat că Moscova ar putea încerca să compenseze prin fracturarea unității occidentale și prin intimidarea Europei, făcând trimitere la incidentele cu drone care au afectat Republica Moldova, România și Polonia, precum și la evenimente similare din Germania și țările nordice.

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„De aceea riscul unei ofensive prin drone, rachete sau al unei operațiuni terestre este foarte ridicat împotriva altor state vecine Rusiei sau Belarusului", a spus el, îndemnând statele vizate să reacționeze ferm la orice provocare.

7. Rusia va continua să folosească pârghii financiare pentru a eroda unitatea occidentală

Zelenski a avertizat că Moscova va continua să își folosească influența financiară și comercială pentru a slăbi presiunea occidentală și a-și reface legăturile economice cu Europa.

El a amintit decizia UE de marți de a scoate de pe lista sancțiunilor pe miliardarii ruși Alișer Usmanov și Mihail Fridman, în cadrul unui compromis care a extins totodată sancțiunile asupra a aproximativ 3.000 de persoane și entități rusești.

„Asta arată cât de dificil este să păstrăm unanimitatea", a spus Zelenski, adăugând că Rusia va continua să acționeze prin instanțe, legislație, dispute legate de sancțiuni și relații de afaceri.

„Ce trebuie făcut? Să blocăm asta, să luptăm împotriva ei", a conchis președintele ucrainean, subliniind că, în fața banilor și economiei rusești, singurele arme rămân unitatea de valori și fermitatea poziției occidentale.