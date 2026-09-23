 Doi membri AUR, reținuți după protestul ciobanilor. Unul este fiul unui fost prefect PNL | adevarul.ro
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Doi membri AUR, reținuți după protestul ciobanilor. Unul este fiul unui fost prefect PNL

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Doi dintre cei care s-au infiltrat la protestul ciobanilor din Piaţa Victoriei şi au devenit violenți alături de alţi indivizi sunt membri ai partidului condus de George Simion.

Mașină Jandarmerie
Mașină a Jandarmeriei, luată cu aslt de protestatari Foto: Captură video

Doi dintre cei 30 de indivizi săltaţi în cursul zilei de astăzi, în urma percheziţiilor sunt membri de la AUR. Surse Antena 3 CNN spun că amândoi sunt acuzaţi de ultraj, tulburarea ordinii şi liniştii publice, iar unul dintre ei este printre cei care au încercat să răstoarne autospeciala jandarmilor. Este vorba despre Auraş Andone şi Valentin Stoica, ultimul figurând pe listele AUR pentru funcția de consilier local la Călărași.

La perchezițiile domiciliare, la acesta a fost găsit un borcan cu marijuana.

Potrivit surselor „Adevărul”, Valentin Stoica este fiul fostului șef al Inspectoratului Județean de Jandarmi Călărași și fost prefect liberal al județului Călărași, generalul Marian Stoica.

Acesta este vizat inclusiv în cazul jurnaliștilor de la Realitatea Plus care au ajuns la spital după ce au fost agresați.

Pentru administrarea probelor și documentarea activității infracționale, polițiștii au pus în aplicare 29 de mandate de percheziție domiciliară și 30 de mandate de aducere.

Descinderile au loc în municipiul București și în județele Arad, Bacău, Bistrița-Năsăud, Brăila, Călărași, Cluj, Constanța, Covasna, Dâmbovița, Gorj, Ialomița, Prahova, Sălaj, Timiș și Vaslui.

20 de persoane, reținute pentru 24 de ore

La 22 septembrie, procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul București au pus în mișcare acțiunea penală față de 20 de persoane și au dispus reținerea acestora pentru 24 de ore, informează instituția printr-un comunicat.

Inculpații sunt cercetați, după caz, pentru ultraj, lovire sau alte violențe, tulburarea ordinii și liniștii publice și distrugere.

Față de 10 inculpați, procurorii au sesizat judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul instanței competente cu propunere de arestare preventivă pentru o perioadă de 30 de zile.

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