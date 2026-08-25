DIICOT extinde ancheta în dosarul Nordis. Peste 100 de noi victime și un prejudiciu suplimentar de milioane de euro

DIICOT a anunțat extinderea urmăririi penale în dosarul Nordis după ce procurorii au primit 50 de noi plângeri penale formulate de 109 persoane vătămate. Prejudiciul suplimentar calculat în urma noilor sesizări depășește 42 de milioane de lei, 14 milioane de euro și 17.000 de dolari.

DIICOT a anunțat extinderea urmăririi penale în dosarul Nordis. Foto: Facebook

Măsura a fost dispusă la 18 august 2026 de procurorii DIICOT – Structura Centrală și îi vizează pe administratorii unui grup de societăți, inculpați în dosar, precum și patru societăți comerciale. Potrivit anchetatorilor, acestea sunt cercetate pentru noi acte materiale ale infracțiunii de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave.

Un nou prejudiciu de aproximativ 7 milioane de lei

În același timp, procurorii au extins urmărirea penală și pentru o infracțiune distinctă de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave. Ancheta a fost extinsă după plângerea formulată de o societate comercială, care reclamă un prejudiciu de aproximativ 7 milioane de lei.

Dosarul Nordis vizează mai multe infracțiuni, printre care constituirea unui grup infracțional organizat, delapidare cu consecințe deosebit de grave, spălare a banilor, evaziune fiscală și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave. Procurorii anchetează, de asemenea, stabilirea cu rea-credință a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor, cu obținerea fără drept de rambursări, restituiri sau compensări de la bugetul general consolidat.

Toate aceste fapte sunt cercetate în formă continuată.

Numărul victimelor și prejudiciul cresc

Noile plângeri se adaugă celor existente deja în dosar. Ultimele informații disponibile indicau un prejudiciu total de peste 70 de milioane de euro și aproximativ 850 de persoane care aveau calitatea de victime.

Prin extinderea anunțată acum, anchetatorii au identificat alte 109 persoane vătămate și un prejudiciu suplimentar de peste 42 de milioane de lei, 14 milioane de euro și 17.000 de dolari.

DIICOT precizează că persoanele cercetate beneficiază, pe parcursul întregului proces penal, de drepturile și garanțiile prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.

Amintim că recent, un nou dosar de amploare privind fraudele imobiliare a fost anchetat de autorități. Peste 50 de persoane susțin că au rămas fără bani și fără locuințele pentru care au plătit, după ce aceleași apartamente din cadrul unor proiecte imobiliare ar fi fost promise sau vândute mai multor cumpărători. Prejudiciul estimat până în acest moment de anchetatori se ridică la aproximativ 16 milioane de lei.