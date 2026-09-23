Nicușor Dan, pus într-o poziție de șah după reținerea lui Georgescu. De ce dizovarea Parlamentului ar fi o mișcare greșită, dacă Mureșan ar fi respins

Analistul politic Adrian Zăbavă susține, pentru Adevărul, că arestarea lui Călin Georgescu poate complica calculele lui Nicușor Dan. Potrivit acestuia, electoratul suveranist se va mobiliza puternic în cazul unor alegeri anticipate, iar noua majoritate parlamentară ar putea declanșa procedura de suspendare a președintelui.

Nicușor Dan poate fi pus într-o poziție dificilă de arestarea lui Călin Georgescu Foto: INQUAM Photos / Octav Ganea

Adrian Zăbavă consideră că social democrații nu se pot răzgândi în privința susținerii lui Siegfried Mureșan, nici dacă liberalii ar propune o nouă rotativă.

„Nu cred că astăzi se mai poate discuta despre ce ar putea primi PSD pentru a susține guvernul Mureșan. Dovadă este decizia Biroului Politic Național, de luni, prin care a fost respinsă în unanimitate propunerea unui vot pozitiv privind învestirea lui Siegfried Mureșan.

Ar fi contraintuitiv ca PSD să voteze guvernul condus de Mureșan după tot ce s-a întâmplat, după toate mesajele transmise atât înainte, cât și după nominalizarea acestuia. Nu cred că rotativa sau orice altceva, nici măcar eventuale scuze publice prezentate de Siegfried Mureșan, despre care s-a tot vorbit, ar putea determina PSD să se răzgândească”, a declarat Adrian Zăbavă.

Potrivit acestuia, situația este cu atât mai complicată, încât Nicușor Dan nu-i poate împinge de la spate pe social-democrați să voteze învestirea Guvernului Mureșan nici măcar cu amenințarea dizolvării Parlamentului, pentru că o majoritate AUR i-ar putea periclita viitorul politic.

„În opinia mea, acest lucru nu se va întâmpla. În cazul unor alegeri anticipate, Nicușor Dan ar avea de pierdut chiar mai mult decât PSD. Dacă alegerile anticipate ar avea loc mâine, acestea ar duce la o majoritate în jurul AUR.

Prima măsură a noii majorități ar fi inițierea procedurii de suspendare a președintelui. Aceasta ar duce la un referendum prin care președintele ar putea fi demis. Prin urmare, în mod logic, președintele Nicușor Dan ar trebui să fie principalul contestatar și cel care se opune soluției alegerilor anticipate, pentru că aceasta ar contraveni propriei sale supraviețuiri politice”, a mai precizat Adrian Zăbavă.

„Nu cred nici că dorința celor de la AUR privind alegerile anticipate e onestă”

Pe de altă parte, analistul politic George Jiglău subliniază și dezavantajele pe care organizarea de alegeri anticipate le-ar avea pentru AUR, susținând că dorința lor de revenire la urne nu este onestă.

„Dar, în aceeași măsură, nu cred nici că dorința celor de la AUR privind alegerile anticipate e onestă. Chiar dacă electoratul lor este mobilizat, mai ales după arestarea lui Georgescu, de ce ar vrea la guvernare? Într-o perioadă de criză, guvernarea te erodează masiv, vedem asta mai ales la Bolojan, care în primăvara anului trecut avea o popularitate imensă, care s-a prăbușit în numai șase luni”, a precizat George Jiglău, pentru Adevărul.

George Jiglău pune la îndoială credibilitatea lui Nicușor Dan, în cazul în care ar amenința cu dizolvarea Parlamentului, având în vedere că au trecut mai mult de 4 luni fără ca acesta să pună această presiune pe partide.

„Dacă președintele vrea să demonstreze ceva cu Mureșan sau să transmită un mesaj taberei PNL ori taberei PSD că trebuie să ajungă cumva la o guvernare, pentru că altfel riscă anticipatele, cred că putea face acest lucru încă de la finalul lunii iunie, când avea deja pe masă o propunere. Așadar, situația nu se schimbă din cauza poveștii cu Georgescu, nici în privința complicațiilor politice de acum și nici în privința amenințării cu anticipatele. Adevărul e că nimic din ceea ce ne-a transmis președintele, de la începutul crizei politice, nu ne poate face să credem că în mod onest și-ar dori anticipate”, a precizat George Jiglău.

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Negocierile PNL cu PSD sunt conduse de Ilie Bolojan, nu de premierul desemnat

Sorin Grindeanu a declarat luni că premierul desemnat Siegfried Mureșan nu l-a contactat încă pentru a-i cere susținerea în Parlament. În schimb, l-ar fi contactat Ilie Bolojan.

„Ilie Bolojan este, până la urmă, președintele Partidului Național Liberal. El are dreptul să contacteze un alt lider de partid pentru a cere sprijin pentru premierul desemnat de partidul său. Poate că, dacă Siegfried Mureșan ar fi avut un profil mai deschis față de PSD, acesta ar fi fost mai dispus să conducă discuțiile. Însă, după cum știm, Siegfried Mureșan și-a construit de-a lungul timpului un profil solid anti-PSD. Acest lucru explică și antipatia pe care o vedem astăzi.

Probabil acesta este unul dintre motivele pentru care Ilie Bolojan a fost cel care l-a contactat pe Sorin Grindeanu. În ciuda conflictului politic evident, cei doi sunt lideri de partid, iar funcțiile pe care le ocupă legitimează acest dialog. În schimb, premierul desemnat nu cred că are vreo ușă deschisă la PSD, iar un contact inițiat de el ar fi fost probabil nu respins, dar cu siguranță privit cu foarte multă rezistență. Asta nu înseamnă că Ilie Bolojan va avea mai mult succes. S-a dovedit că nu are sorți de izbândă, dar măcar a existat un dialog instituțional”, a precizat Adrian Zăbavă.

Social-democrații au votat în unanimitate să nu-l susțină pe Siegfried Mureșan

Biroul Permanent Naţional al PSD a decis luni, în unanimitate, să nu susţină Guvernul ce urmează să fie alcătuit de premierul desemnat, Siegfried Mureşan.

„Tot ceea ce a făcut Sigfrid Mureşan în aceste zile demonstrează că nici măcar din punctul nostru de vedere nu îşi doreşte să ajungă premier. Este doar o regie de prost gust, pusă în scenă pe spatele şi pe rădarea tuturor românilor. În loc de atacuri la PSD, parte dintre ele văzându-le chiar în această dimineaţă, înainte de a începe noi şedinţa şi de dorinţa de a continua politicile lui Bolojan, m-aş fi aşteptat de la domnul Mureşan să ne spună de unde acoperă cele aproximativ 30 de miliarde de lei lipsă din buget şi de ce au mutat banii din ultimul trimestru a anului pentru a acoperi trimestrul 3. Aş fi vrut să văd din partea domnului Mureşan, în loc de veşnicile înjurături la adresa PSD-ului, care e planul său pentru rectificare, dar şi care e viziunea pentru bugetul pe 2007. N-am văzut nimic în această perspectivă. Pentru toate acestea şi nu numai, PSD a decis azi să nu voteze guvernul Bolojan 2.0.

Avem 12 luni consecutive de scădere a puterii de cumpărare, iar cei mai afectaţi sunt pensionarii. Avem cea mai puternică prăbuşire a consumului din Uniunea Europeană, chiar din Europa. Avem cea mai mare cădere a producţiei industriale din Uniunea Europeană, minus 6,3%. Ne confruntăm cu cea mai mare scădere a investiţiilor străine directe din ultimii 15 ani, cu aproape 600 de milioane de euro, mai puţin decât în trimestru 2 al anului 2025. La toate acestea se adaugă cele mai mari majorări la preţul energiei electrice şi la combustibil, cu benzina peste 10 lei şi motorina peste 11 litri”, a motivat Grindeanu.