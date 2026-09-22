Cadavrul unei tinere, găsit într-o valiză scoasă din râul Olt. Victima avea urme de violență

O anchetă de amploare a fost deschisă după o descoperire șocantă făcută pe râul Olt, în zona barajului de la Ionești. Mai mulți pescari au recuperat din apă o valiză, în interiorul căreia se afla cadavrul unei tinere.

A fost deschisă o anchetă Foto: Arhivă Adevărul

La locul incidentului au intervenit echipaje de poliție și specialiști criminaliști, care au izolat zona și au demarat cercetările pentru a stabili cum a ajuns valiza în apele Oltului, potrivit publicației Se întâmplă în Vâlcea

Primele verificări indică faptul că victima prezenta urme de violență, pe corp fiind observate mai multe lovituri și echimoze. Din acest motiv, anchetatorii iau în calcul ipoteza unei morți violente.

Identitatea tinerei nu a fost încă stabilită.

Polițiștii încearcă să obțină indicii care să conducă la identificarea victimei, stabilirea traseului parcurs înainte de moarte, dar și la identificarea persoanei sau persoanelor care ar putea fi implicate în crimă.

Cazul este investigat sub coordonarea procurorilor, iar cauza exactă a morții urmează să fie stabilită în urma expertizelor medico-legale.

Amintim că, în 2024 principalul suspect pentru uciderea unui bărbat descoperit într-o valiză abandonată la marginea localităţii Pungeşti, Vaslui, a recunoscut că el este autorul crimei. Anchetatorii au descoperit un lung șir de orori comise împreună cu partenera sa.