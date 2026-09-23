Urmele suspecte găsite de anchetatori în locuința bărbatului suspectat că și-a ucis iubita, a pus-o într-o valiză și a aruncat-o în Olt. Solicitarea procurorilor

Anchetatorii din Vâlcea au descoperit pe o saltea, în timpul unei percheziții efectuate miercuri la domiciliul lui Vlad Bălțățeanu, bărbatul suspectat că și-a ucis iubita, mai multe urme care par a fi de sânge. Descoperirea vine la o zi după ce trupul Valentinei Ioana Tănăsie, în vârstă de 28 de ani, a fost găsit într-o valiză plutind pe râul Olt.

Tânăra ucisă și partenerul său, Vlad Bălțățeanu Foto: Facebook / Valentina Ioana Tănăsie

Potrivit Parchetului de pe lângă Tribunalul Vâlcea, salteaua folosită de cuplu prezenta „multiple pete dinamice de substanță brun-roșcată”, iar probele au fost prelevate în condiții sterile pentru a stabili natura și proveniența acestora, potrivit Digi24.

„Probe ale acestor urme au fost recoltate in mediu steril in vederea stabilirii ulterioare a naturii si provenienţei acestora”, a precizat purtătorul de cuvânt al Parchetului de pe lângă Tribunalul Vâlcea, Adrian Vrăbete.

Bărbatul de 30 de ani, considerat principalul suspect, a fost inculpat pentru omor, iar procurorii au cerut arestarea preventivă în lipsă, acesta părăsind România înainte de descoperirea cadavrului.

Amintim că rezultatele necropsiei arată că tânăra a murit în urma unei agresiuni violente, cu o zi înainte de găsirea trupului.

Medicii legiști au identificat traumatisme severe la nivelul capului, coaste rupte și multiple leziuni pe membre, concluzionând că moartea a fost provocată prin șoc traumatic și hemoragic. Leziunile ar fi fost produse prin lovire cu obiecte dure, posibil un cuțit, și prin comprimare toraco‑abdominală. stabilindu-se că „moartea acesteia a fost violentă şi datează din 21.09.2026.

„La acest moment cercetările se desfăşoară «in personam», faţă de o persoană de sex masculin, în vârstă de 30 de ani, din judeţul Vâlcea, care are calitatea de suspect şi cu privire la care există informaţii ar fi părăsit teritoriul ţării anterior descoperirii faptei”, a declarat purtătorul de cuvânt al Parchetului de pe lângă Tribunalul Vâlcea, procurorul Adrian Vrăbete, citat de News.ro.

Reamintim că trupul femeii a fost descoperit marți de câțiva pescari, care au observat o valiză plutind aproape de mal. Geamantanul, de aproximativ 80 de centimetri lungime și 50 lățime, era confecționat din material impermeabil, ceea ce a permis plutirea. Victima era dezbrăcată complet în momentul găsirii.

După alertarea autorităților, polițiștii și procurorii au deschis o anchetă pentru omor, iar investigațiile continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor crimei și localizarea suspectului.

Vlad Bălțățeanu, bărbatul de 30 de ani suspectat că și-a ucis iubita, ar fi fugit din țară încă dinainte găsirii cadavrului.

Procurorii vâlceni au deschis un dosar penal pentru omor în cazul tinerei găsite moarte într-o valiză aruncată în râul Olt.

Valentina Ioana Tănăsie, tânăra al cărei cadavru a fost aruncat în Olt, era originară din Filiași, județul Dolj și avea 28 de ani. Potrivit primelor informații, ea s-ar fi mutat în Vâlcea și ar fi locuit cu iubitul ei, care în prezent este căutat de autorități, relatează presa locală.