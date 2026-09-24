Ce se știe despre trecutul principalului suspect în cazul tinerei găsite moarte într-o valiză. A fost vizat de un ordin de protecție

Principalul suspect în cazul morții Valentinei Ioana Tănasie, tânăra de 28 de ani găsită într-un geamantan pe râul Olt, ar avea un istoric de violență. Vlad Bălățeanu, în vârstă de 30 de ani, a fost vizat în trecut de un ordin de protecție și a fost cercetat într-un dosar penal.

Vlad Bălățeanu a fost vizat în trecut de un ordin de protecție Foto: Facebook / Vlad Bălțățeanu

Trupul Valentinei Ioana Tănasie a fost descoperit marți, 22 septembrie 2026, într-o valiză care plutea pe râul Olt, în zona barajului Ionești din județul Vâlcea.

Potrivit informațiilor din anchetă, principalul suspect, Vlad Bălățeanu ar fi părăsit România înainte de descoperirea trupului.

Valentina și Vlad Bălățeanu formau un cuplu de aproximativ trei luni, după ce s-ar fi cunoscut prin intermediul rețelelor sociale. Relația ar fi fost marcată de conflicte și episoade de gelozie.

Foto: Facebook / Valentina Ioana Tănăsie

Conflictul care a precedat moartea tinerei ar fi avut loc cu trei zile înainte de descoperirea trupului. Legiștii au stabilit că decesul a survenit în urma unor multiple traumatisme fizice majore.

Ordin de protecție solicitat de o fostă parteneră

În trecut, Vlad Bălățeanu a fost vizat de un ordin de protecție. În 2022, o fostă parteneră de viață a apelat la autorități și a obținut în instanță un ordin de protecție.

Bărbatul a fost, de asemenea, cercetat inițial într-un dosar pentru viol. Ulterior, încadrarea juridică a fost schimbată, iar fapta pentru care a fost cercetat a devenit lovire sau alte violențe.

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