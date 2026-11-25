Președintele american Donald Trump se va întâlni miercuri, 25 noiembrie, cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, la reședința Mar-a-Lago din Florida, într-un moment marcat de tensiuni între Washington și aliații europeni, după întâlnirea liderului american cu Vladimir Putin și Xi Jinping.

Donald Trump și Mark Rutte se întâlnesc în Florida Foto: EPA EFE

Potrivit unui anunț al Alianței Nord-Atlantice, Mark Rutte se află în Statele Unite în perioada 24-25 noiembrie. Pe lângă întrevederea cu Donald Trump, secretarul general al NATO va avea discuții și cu oficiali de rang înalt ai administrației americane. NATO a precizat că nu este prevăzută o întâlnire cu presa în cadrul vizitei.

Întâlnirea are loc după ce Donald Trump s-a întâlnit săptămâna trecută, în China, cu președintele rus Vladimir Putin și liderul chinez Xi Jinping, cărora li s-a adresat folosind apelativul „prieten”. Reuniunea a provocat reacții critice din partea unor aliați europeni și a adversarilor democrați ai președintelui american.

Secretarul general al NATO a apărat public decizia lui Donald Trump de a se întâlni cu Vladimir Putin și Xi Jinping, afirmând că dialogul dintre liderii marilor puteri nucleare este firesc.

„Este important ca liderii să se întâlnească, la fel ca în cazul acestei reuniuni, al întâlnirii din China... Este normal, nu sunt deloc îngrijorat”, a declarat Mark Rutte la Berlin, înaintea reuniunii Coaliției Voinței din 20 noiembrie.

Relațiile dintre SUA și aliații europeni, marcate de divergențe

Întrevederea de miercuri are loc într-un context dificil pentru relațiile transatlantice. Donald Trump a criticat în repetate rânduri statele europene în privința cheltuielilor pentru apărare, a politicilor comerciale și a sprijinului pe care acestea l-au acordat Washingtonului în timpul războiului americano-israelian împotriva Iranului.

În plus, capitalele europene au insistat ca Ucraina și Europa să participe la negocierile mediate de Statele Unite pentru încheierea războiului declanșat de Rusia.

Un alt subiect sensibil îl reprezintă garanțiile de securitate pentru Ucraina. Jared Kushner, emisarul special al lui Trump, a afirmat săptămâna trecută că președintele american este deschis unor garanții inspirate de principiul apărării colective prevăzut de articolul 5 al NATO. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a insistat însă că Europa trebuie să participe la negocierile de pace.

Summitul Trump-Putin-Xi a alimentat temerile privind o nouă împărțire a sferelor de influență

Reuniunea dintre Donald Trump, Vladimir Putin și Xi Jinping, desfășurată la Shenzhen, în marja summitului Cooperării Economice Asia-Pacific (APEC), a alimentat temerile privind o posibilă reconfigurare a ordinii internaționale fără participarea statelor europene.

Într-o analiză publicată de „Adevărul”, experții au explicat mizele întâlnirii și implicațiile acesteia pentru securitatea României, în condițiile în care arhitectura de securitate europeană este deja pusă sub presiune. Reuniunea a fost privită inclusiv prin prisma riscului unei noi împărțiri a lumii în sfere de influență.

În urma întâlnirilor de la Shenzhen, cei trei lideri au consemnat mai multe puncte de consens, printre care reforma Organizației Națiunilor Unite, creșterea producției de petrol și inițierea unui dialog pentru prevenirea proliferării armelor nucleare. Cu toate acestea, reuniunile nu au adus progrese concrete în principalele dispute comerciale și strategice, iar analiștii au apreciat că rezultatele au fost modeste în raport cu amploarea evenimentului.

Tensiunile din NATO, amplificate de divergențele privind securitatea europeană

Discuțiile dintre Trump și Rutte au loc și pe fondul unor divergențe privind viitorul apărării europene. Secretarul general al NATO a criticat ideea constituirii unei armate europene separate de structurile Alianței, avertizând că o asemenea organizare ar putea întârzia reacția în cazul unei agresiuni rusești.

Rutte a susținut că existența unei structuri de comandă suplimentare ar putea complica procesul decizional al aliaților și a folosit exemplul orașului Rotterdam pentru a ilustra riscurile unor întârzieri în luarea deciziilor militare.

În același timp, relațiile dintre aliați sunt puse la încercare și de recentele incidente de securitate de pe flancul estic. După pătrunderea unor rachete și drone rusești în spațiul aerian al Poloniei, Mark Rutte a promis că NATO va apăra întregul teritoriu al statului membru.

Secretarul general a avertizat, de asemenea, că Alianța trebuie să își adapteze capacitățile de descurajare și apărare în funcție de amenințările existente.