Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a confirmat că Ucraina a lansat atacul cu drone asupra navei cargo rusești Sparta II, în Golful Finlandei, susținând că vasul reprezenta o țintă militară legitimă. În același timp, Norvegia, unul dintre cei mai importanți susținători ai Kievului, a cerut autorităților ucrainene să acționeze cu prudență și să respecte dreptul internațional.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski Foto: X/@ZelenskyyUa

Atacul a avut loc sâmbătă și a provocat un incendiu la bordul navei. La operațiunea de salvare au participat ambarcațiuni din Finlanda, Estonia și Rusia. Duminică, un vas rusesc a remorcat cargoul în apele teritoriale ale Rusiei. În prezent, nava este ancorată în portul Sankt Petersburg, notează Reuters.

Într-un interviu acordat Bloomberg, Volodimir Zelenski a apărat operațiunea militară și a afirmat că vasul putea fi atacat deoarece avea legături cu transportul de echipamente și mărfuri pentru Rusia.

„Am făcut totul corect”, a declarat luni liderul ucrainean. „Orice navă care arborează pavilionul Rusiei, orice transportă arme sau mărfuri supuse sancțiunilor și care poate transporta Dumnezeu știe ce reprezintă pentru noi o țintă legitimă în apele teritoriale rusești sau în apele internaționale.”

Sparta II navighează sub pavilion rusesc și aparține companiei Oboronlogistika, care furnizează servicii de transport și logistică Ministerului rus al Apărării, potrivit informațiilor publicate pe site-ul firmei.

Zelenski a susținut că atacul s-a desfășurat în apele teritoriale ale Rusiei și a reiterat că Ucraina avea dreptul să lovească nava.

„Aveam tot dreptul să facem acest lucru, apoi nava a plutit în derivă și, desigur, există întrebări”, a spus președintele ucrainean.

Acesta a recunoscut că unele state europene sunt îngrijorate de operațiunile militare desfășurate în Marea Baltică. În acest context, Zelenski a afirmat că le-a cerut miniștrilor și reprezentanților armatei să comunice mai mult cu partenerii internaționali, pentru ca aceștia să fie informați și să nu fie luați prin surprindere de astfel de acțiuni.

Norvegia cere Ucrainei să respecte dreptul internațional

Ministrul norvegian al Apărării, Tore Sandvik, a declarat marți că Oslo poartă discuții cu autoritățile de la Kiev privind necesitatea menținerii stabilității în regiune.

Oficialul a subliniat că responsabilitatea pentru continuarea conflictului îi aparține Rusiei, dar a cerut Ucrainei să țină cont de normele internaționale în desfășurarea operațiunilor militare.

„Toate atacurile ar înceta imediat dacă Rusia ar pune capăt acestui război. Acestea fiind spuse, insistăm asupra faptului că Ucraina trebuie să desfășoare aceste acțiuni cu respectarea normelor dreptului internațional. Prin urmare, discutăm această chestiune cu ei”, a declarat Sandvik.

Ministrul a adăugat că Norvegia dorește ca Ucraina să țină cont și de nevoia de stabilitate în regiunile apropiate.

„De asemenea, insistăm asupra faptului că trebuie să respecte nevoia noastră de stabilitate în regiunile din vecinătate, iar în prezent avem un dialog bun cu ucrainenii în această privință”, a precizat oficialul.

Declarațiile au fost făcute după ce Sandvik a semnat un acord cu omologul său ucrainean, Evhenii Hmara, pentru extinderea cooperării în domeniul unui sistem antidronă, care urmează să poată fi utilizat în mai multe regiuni ale Ucrainei. Ministrul norvegian nu a precizat dacă atacul asupra navei Sparta II a fost discutat în cadrul întâlnirii.

Norvegia este unul dintre principalii susținători ai Ucrainei

Norvegia, stat membru NATO, se numără printre cei mai importanți susținători ai Kievului. Cu sprijinul tuturor partidelor parlamentare, țara a instituit un program de finanțare pe termen lung pentru Ucraina, în valoare de aproximativ 27 de miliarde de dolari, pentru perioada 2023–2030.

Între timp, forțele ruse continuă atacurile aeriene asupra Kievului și a altor orașe ucrainene, aproape fără întrerupere, încă din luna septembrie.