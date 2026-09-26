Valentina, tânăra găsită moartă într-o valiză pe Olt, ar fi fost bătută de iubitul ei în trecut. Mărturia mamei

Noi detalii ies la iveală în cazul Valentinei Ioana Tănăsie, tânăra în vârstă de 28 de ani găsită moartă într-o valiză plutind pe râul Olt. Femeia fusese agresată în trecut de iubitul ei, care în momentul de față este și suspectul principal în cazul crimei.

Tânăra a fost agresată de iubitul ei în trecut Foto: Facebook / Valentina Ioana Tănăsie

Potrivit informațiilor disponibile, în cele aproximativ patru luni de relație, Vlad Băltățeanu ar fi agresat-o în repetate rânduri pe Valentina. Familia tinerei ar fi aflat despre situație, iar mama acesteia ar fi sfătuit-o să încheie relația și să revină în locuința familiei.

„Fata m-a sunat pe cameră şi mi-a arătat că era bătută. Avea mâna umflată cât piciorul, cu duluri, a dat cu pumnii în ea, ochiul – umflat, buza – umflată şi coastele negre, adică avea negrituri pe corp. I-am zis: «Mami, te rog, lasă-l şi vino acasă. Ai unde să vii. La tata şi la mama" şi ea a zis: «Da, vin!»", a povestit cu multă durere în glas mama Valentinei.

Primele verificări indică faptul că victima prezenta urme de violență, pe corp fiind observate mai multe lovituri și echimoze. Anchetatorii spun că este vorba despre o moarte violentă.

„Motivul pentru care a dezbrăcat-o poate să fie legat de foarte multe. Poate că, la nivel psihologic, a vrut să o vadă pentru ultima dată. Sunt mai multe motive, nu avem de unde să știm exact la ce s-a gândit el”, a spus psihologul Leliana Pârvulescu, în emisiunea lui Dan Capatos de la Cancan.

Tribunalul Vâlcea a emis un mandat de arestare internațională pe numele principalului suspect, iubitului tinerei, iar acesta a fost dat în urmărire generală.

Vlad Bălățeanu, vizat de un ordin de protecție

Principalul suspect în cazul morții Valentinei ar avea un istoric de violență. În trecut, el a fost vizat de un ordin de protecție. În 2022, o fostă parteneră de viață a apelat la autorități și a obținut în instanță un ordin de protecție.

Bărbatul a fost, de asemenea, cercetat inițial într-un dosar pentru viol. Ulterior, încadrarea juridică a fost schimbată, iar fapta pentru care a fost cercetat a devenit lovire sau alte violențe.

Valentina și Vlad Bălățeanu formau un cuplu de aproximativ trei luni, după ce s-ar fi cunoscut prin intermediul rețelelor sociale. Relația ar fi fost marcată de conflicte și episoade de gelozie, spun apropiații.