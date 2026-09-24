 Vila lui Călin Georgescu din Mogoșoaia, pusă sub sechestru de DIICOT | adevarul.ro
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Vila lui Călin Georgescu din Mogoșoaia, pusă sub sechestru de DIICOT

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Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) au instituit joi, 24 septembrie, sechestru pe vila lui Călin Georgescu din Mogoșoaia, în dosarul în care acesta este cercetat pentru constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave.

DIICOT a pus sechestru pe vila lui Călin Georgescu din Mogoșoaia
DIICOT a pus sechestru pe vila lui Călin Georgescu din Mogoșoaia Foto: INQUAM Photos / Octav Ganea

Măsura a fost dispusă joi,  potrivit unui comunicat oficial al DIICOT.

„La data de 24 septembrie 2026, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală au dispus instituirea măsurii asigurătorii a sechestrului asupra unui imobil situat în comuna Mogoșoaia, județul Ilfov, ce aparține inculpatului  în vârstă de 64 de ani, cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată”, a transmis joi Biroul de Informare și Relații Publice din cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism.

Activitățile judiciare sunt realizate împreună cu polițiștii Direcției de Investigații Criminale din Inspectoratul General al Poliției Române, mai precizează direcția. 

Amintim că, după ce procurorii DIICOT l-au reținut pentru 24 de ore într-un dosar de înșelăciune și constituirea unui grup infracțional organizat și a petrecut o noapte în Arestul Central al Capitalei, marți, 22 septembrie, fostul candidat la alegerile prezidențiale a fost prezentat Tribunalului București, unde judecătorul de drepturi și libertăți a decis plasarea sa sub control judiciar.

„Sunt dosare instrumentate politic. Faptele sunt lucruri încăpățânate și, indiferent de dorințele unora din acest sistem fanariot, nu pot schimba faptele! Șahul se joacă până cade regele.Lumea este mică, Dumnezeu este mare! Eu transmit așa: Bucurați-vă pururea! Rugați-vă neîncetat! Dați mulțumire pentru toate!le-a spus Călin Georgescu susținătorilor săi, la ieșirea de la instanță.

Sub control judiciar a fost plasat și omul de afaceri Ionel Rusen, colaboratorul lui Călin Georgescu, reținut odată cu fostul candidat la alegerile prezidențiale. 

Măsura asiguratorie a fost dispusă tocmai în acest dosar DIICOT, care are la bază plângerea formulată de omul de afaceri Răzvan Leu. Afaceristul susține că a pierdut aproximativ 1,1 milioane de euro. Detalii AICI 

„Un milion de euro urma să fie investit într-o afacere cu materiale prețioase, iar o sută de mii de euro urmau să fie utilizați pentru susținerea campaniei electorale a liderului grupului. Pentru această din urmă sumă a fost prezentat inclusiv un plan de cheltuieli”, precizau, anterior, reprezentanții DIICOT.

Vila din Mogoșoaia pe care  DIICOT a pus joi sechestru a fost cumpărată în octombrie 2024 pentru 280.000 de euro, potrivit unei investigații Rise Project din noiembrie 2024.

„Dumnezeu ne ține pe toți. Și pe mine, dar și pe dumneavoastră, și pe cei care pun aceste întrebări”

Amintim că, în martie 2026, fostul candidat la președinție a evitat să dea un răspuns concret despre sursele sale de venit în cadrul unei emisiuni la Realitatea TV, catalogând întrebările despre situația sa financiară drept „bârfă” și „răzbunări ale sistemului”. În schimb, a declarat că familia sa este „prigonită”, dar ar candida din nou la președinție. 

Întrebat despre sursa sa de trai, Georgescu a refuzat să răspundă.

Dumnezeu ne ține pe toți. Și pe mine, dar și pe dumneavoastră, și pe cei care pun aceste întrebări, nu de dragul de a avea un răspuns, ci pentru că le place bârfa. Prin urmare, nu sunt interesat de așa ceva și continui să vă spun că toate aceste răzbunări, să spun așa, ale sistemului nu-mi fac cinste în fața lui Dumnezeu”, a spus el.

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