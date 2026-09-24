Schița Guvernului Mureșan. Cum își împart PNL, USR și UDMR portofoliile cheie SURSE
A fost conturată schița structurii viitorului Guvern condus de Siegfried Mureșan. Premier ar urma să fie chiar Siegfried Mureșan, iar echipa de conducere ar include trei vicepremieri: Oana Gheorghiu din partea PNL, Radu Miruță din partea USR și Tanczos Barna din partea UDMR.
Surse politice au transmis, pentru „Adevărul”, că negocierile pentru formarea Guvernului condus de Siegfried Mureșan au avansat, iar o schiță a viitorului Executiv circulă deja între partidele care îl susțin.
La Ministerul Afacerilor Interne ar urma să fie numit Mircea Abrudean (PNL), în timp ce portofoliul de la Externe ar reveni Oanei Țoiu (USR). Finanțele ar fi gestionate de Gabriela Horga (PNL). La Transporturi există două variante: Ionel Scrioșteanu din partea PNL sau Cătălin Drulă din partea USR. Dezvoltarea ar fi preluată de Cseke Attila (UDMR), iar Justiția de Alexandru Dimitriu (USR).
Ministerul Educației este încă în discuție, fiind vehiculați Ștefan Pălărie (USR) sau Mihai Dimian (PNL). La Energie ar urma să fie numit Sebastian Burduja (PNL), iar la Mediu Diana Buzoianu (USR). Apărarea ar urma să fie condusă de Radu Miruță (USR), iar Economia de Irineu Darău (USR). Fondurile Europene ar reveni lui Dragoș Pîslaru (PNL), iar Ministerul Muncii Ralucăi Turcan (PNL).
La Sănătate sunt două opțiuni: Levente Vass (UDMR) sau Oana Gheorghiu (PNL). Agricultură ar putea fi condusă fie de Emil Dumitru (PNL), fie de Tanczos Barna (UDMR). Ministerul Culturii ar urma să fie preluat de Lorand Turos (UDMR).
Schița Guvernului Mureșan SURSE
Oana Gheorghiu (PNL) - vicepremier
Radu Miruță (USR) - vicepremier
Tanczos Barna (UDMR) - vicepremier
Miniștrii propuși în Guvernul Mureșan
PNL
Mircea Abrudean - Interne
Gabriela Horga - Finanțe
Ionel Scrioșteanu - Transporturi (variantă alternativă: Cătălin Drulă – USR)
Sebastian Burduja - Energie
Dragoș Pîslaru - Fonduri Europene
Raluca Turcan - Muncă
Emil Dumitru - Agricultură (variantă alternativă: Tanczos Barna - UDMR)
Oana Gheorghiu - Sănătate (variantă alternativă: Levente Vass - UDMR)
Mihai Dimian - Educație (variantă alternativă: Ștefan Pălărie - USR)
USR
Oana Țoiu - Externe
Alexandru Dimitriu - Justiție
Ștefan Pălărie - Educație (variantă alternativă: Mihai Dimian - PNL)
Diana Buzoianu - Mediu
Radu Miruță - Apărare
Irineu Darău - Economie
UDMR
Cseke Attila - Dezvoltare
Levente Vass - Sănătate (variantă alternativă: Oana Gheorghiu - PNL)
Tanczos Barna - Agricultură (variantă alternativă: Emil Dumitru - PNL)
Lorand Turos - Cultură.