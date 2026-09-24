Schița Guvernului Mureșan. Cum își împart PNL, USR și UDMR portofoliile cheie SURSE

A fost conturată schița structurii viitorului Guvern condus de Siegfried Mureșan. Premier ar urma să fie chiar Siegfried Mureșan, iar echipa de conducere ar include trei vicepremieri: Oana Gheorghiu din partea PNL, Radu Miruță din partea USR și Tanczos Barna din partea UDMR.

PNL, USR și UDMR își împart portofoliile-cheie Foto: INQUAM Photos / Octav Ganea

Surse politice au transmis, pentru „Adevărul”, că negocierile pentru formarea Guvernului condus de Siegfried Mureșan au avansat, iar o schiță a viitorului Executiv circulă deja între partidele care îl susțin.

La Ministerul Afacerilor Interne ar urma să fie numit Mircea Abrudean (PNL), în timp ce portofoliul de la Externe ar reveni Oanei Țoiu (USR). Finanțele ar fi gestionate de Gabriela Horga (PNL). La Transporturi există două variante: Ionel Scrioșteanu din partea PNL sau Cătălin Drulă din partea USR. Dezvoltarea ar fi preluată de Cseke Attila (UDMR), iar Justiția de Alexandru Dimitriu (USR).

Ministerul Educației este încă în discuție, fiind vehiculați Ștefan Pălărie (USR) sau Mihai Dimian (PNL). La Energie ar urma să fie numit Sebastian Burduja (PNL), iar la Mediu Diana Buzoianu (USR). Apărarea ar urma să fie condusă de Radu Miruță (USR), iar Economia de Irineu Darău (USR). Fondurile Europene ar reveni lui Dragoș Pîslaru (PNL), iar Ministerul Muncii Ralucăi Turcan (PNL).

La Sănătate sunt două opțiuni: Levente Vass (UDMR) sau Oana Gheorghiu (PNL). Agricultură ar putea fi condusă fie de Emil Dumitru (PNL), fie de Tanczos Barna (UDMR). Ministerul Culturii ar urma să fie preluat de Lorand Turos (UDMR).

Schița Guvernului Mureșan SURSE

Oana Gheorghiu (PNL) - vicepremier

Radu Miruță (USR) - vicepremier

Tanczos Barna (UDMR) - vicepremier

Miniștrii propuși în Guvernul Mureșan

PNL

Mircea Abrudean - Interne

Gabriela Horga - Finanțe

Ionel Scrioșteanu - Transporturi (variantă alternativă: Cătălin Drulă – USR)

Sebastian Burduja - Energie

Dragoș Pîslaru - Fonduri Europene

Raluca Turcan - Muncă

Emil Dumitru - Agricultură (variantă alternativă: Tanczos Barna - UDMR)

Oana Gheorghiu - Sănătate (variantă alternativă: Levente Vass - UDMR)

Mihai Dimian - Educație (variantă alternativă: Ștefan Pălărie - USR)

USR

Oana Țoiu - Externe

Alexandru Dimitriu - Justiție

Ștefan Pălărie - Educație (variantă alternativă: Mihai Dimian - PNL)

Diana Buzoianu - Mediu

Radu Miruță - Apărare

Irineu Darău - Economie

UDMR

Cseke Attila - Dezvoltare

Levente Vass - Sănătate (variantă alternativă: Oana Gheorghiu - PNL)

Tanczos Barna - Agricultură (variantă alternativă: Emil Dumitru - PNL)

Lorand Turos - Cultură.