Orange România începe reducerea personalului prin plecări voluntare și pensionări anticipate. CEO-ul avertizează că pot urma măsuri mai dure

Orange România pregătește un program de reducere a costurilor care vizează plecări voluntare și pensionări anticipate ale unor angajați, potrivit unei informații publicate de consultantul de management și business Doru Șupeală. Dacă programul voluntar nu va produce rezultatele așteptate, compania va apela la metode suplimentare. Mesajul privind măsurile a fost transmis miercuri, 23 septembrie, de CEO-ul companiei, Julien Ducarroz, către angajații din România.

Dacă programul voluntar nu va produce rezultatele așteptate, compania va apela la alte metode. Foto: Facebook/Orange

Deocamdată nu se cunosc numărul angajaților care ar urma să fie vizați, departamentele sau activitățile pentru care sunt pregătite reduceri și nici valoarea pachetelor financiare oferite celor care aleg să plece, potrivit informațiilor prezentate de Șupeală.

În prima etapă, compania ar urma să apeleze la plecări voluntare prin acordul părților și la pensionări anticipate. Angajații care îndeplinesc criteriile stabilite de companie vor fi contactați individual de manageri și de departamentul de Resurse Umane și vor putea decide dacă acceptă oferta.

Mesajul transmis de CEO include însă și un avertisment pentru situația în care programul voluntar nu va produce rezultatele așteptate. În acest caz, conducerea Orange România afirmă că ar putea fi necesare măsuri administrative suplimentare, care ar fi „mult mai rigide” și nu ar mai permite aceeași flexibilitate în funcție de opțiunile sau situația personală a angajaților.

Aproape 4.000 de angajați în România

Informația privind programul de reducere a personalului apare într-un moment în care Orange România are aproximativ 3.931 de angajați, potrivit datelor financiare aferente anului 2025. Numărul acestora a fost cu aproximativ 3,2% mai mic decât în anul precedent.

Deocamdată, nu a fost anunțat public câți angajați ar urma să părăsească organizația și nici care sunt criteriile exacte pentru includerea în program. De asemenea, nu au fost comunicate valoarea pachetelor compensatorii sau economiile pe care compania urmărește să le obțină prin aceste măsuri.

Potrivit relatării lui Doru Șupeală, mesajul a venit fără o comunicare internă prealabilă care să anunțe programul.