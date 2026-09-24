840 de metri parcurși în 35 de minute, în Pipera. Cum descriu șoferii aglomerația din București: „Traficul se plânge de trafic”

Bucureștiul se află pe locul 5 în Europa după nivelul de congestie a traficului. O fotografie publicată de un șofer din Pipera arată ce poate însemna aglomerația la ora de vârf: aplicația de navigație îi estima 35 de minute pentru următorii 840 de metri.

Mulți români au reacționat ironic la nemulțumirea șoferului Foto: Reddit

Bucureștiul s-a aflat în 2025 pe locul 20 în lume și pe locul 5 în Europa după nivelul de congestie a traficului, potrivit TomTom Traffic Index, analiza anuală realizată de compania de navigație TomTom.

În clasamentul european, Capitala a fost depășită de Dublin și de trei orașe din Polonia: Łódź, Lublin și Poznań. Șoferii bucureșteni au pierdut, în medie, 171 de ore în traficul de la orele de vârf pe parcursul anului. Potrivit platformei, România este a patra țară în Europa, în ce privește congestia traficului.

Circulația pe străzile aglomerate din București îi obligă pe mulți șoferi să petreacă zilnic zeci de minute în trafic, chiar și pe distanțe de câțiva kilometri. Un bucureștean s-a plâns că aplicația de navigație îi estima 35 de minute pentru a parcurge mai puțin de un kilometru cu mașina.

Șoferul a publicat o fotografie în care se vedea mesajul din aplicația de navigație de pe bordul mașinii: 35 de minute pentru următorii 840 de metri, într-o seară de marți, în Pipera. El a mai explicat că locuiește în Pipera și lucrează în Dămăroaia, iar în mod obișnuit își alege orele de plecare astfel încât să evite aglomerația. În acea zi însă, a trebuit să ajungă în Voluntari și să se întoarcă în Pipera chiar la ora de vârf.

Mesajul său de pe platforma Reddit a stârnit numeroase comentarii.

„Traficul se plânge de trafic”

Unii dintre cei care au văzut fotografia i-au amintit șoferului că și el se afla într-una dintre mașinile care aglomerau strada.

„Traficul se plânge de trafic”, a comentat unul dintre aceștia.

„Eu sunt în mașină, de ce sunt și alții în mașină?”, a continuat altul.

Cei 840 de metri au devenit repede subiectul unor comparații cu mersul pe jos.

„Viteza medie de mers a unui om este de 1,4 m/s. Viteza medie a acestei călătorii a fost de 0,4 m/s. Ai ajungeai de 3,5 ori mai repede dacă mergeai pe jos”, a calculat un român.

„Dar cum căra mașina?”, i-a răspuns altcineva.

Gluma a fost continuată de un participant care a susținut că „ajungi mai rapid dacă te târăști pe jos”.

Alții au ironizat alegerea de a sta în autoturism, chiar și atunci când acesta abia înaintează.

„Dacă tot ți-ai dat economiile pe doi ani pe o mașină, e păcat să nu dormi în ea”, a scris unul.

„Păi pe bicicletă ce încălzire în scaune și manele mai bag eu?”, a întrebat altcineva.

Un român susține că el nu ar fi suportat să petreacă atâta timp într-o mașină care aproape staționa.

București se numără printre orașele aglomerate din Europa. Foto: Eugen Vișan. Pixabay

„Frățioare, aș muri, jur. Poate e chestia mea, dar mi s-ar usca sufletul să stau așa copt în mașină. Cu umbrelă și pelerină de ploaie, mergeam pe jos și pe taifun, făceam și mișcare, o luam și prin parcuri să mă bucur. Orice ai de făcut, găseam o soluție”, a scris acesta.

Alți participanți au fost mai direcți în criticile adresate șoferilor.

„De la atâtea noxe inspirate, mă gândesc că nu realizezi că ești parte din problemă”, a comentat un utilizator.

„Lasă mașina acasă și găsește alternative. Ești parte din trafic, tu și toți cei care stau două-trei ore pe zi în trafic și blochează și poluează orașul”, a adăugat altul.

„Da, pe un kilometru ai nevoie de autobuz sau metrou. Să nu cumva să te gândești la o bicicletă sau la mersul pe jos…”, a scris ironic un comentator.

Altul i-a sugerat șoferului să folosească timpul petrecut în coloană pentru a căuta o bicicletă.

„Dacă tot ai timp de pierdut în trafic, poți să cauți pe OLX o bicicletă”, a scris acesta.

Aglomerația i-a făcut pe unii să se întrebe cât de mult ar trebui să crească prețul combustibilului pentru a se reduce numărul mașinilor de pe străzi.

„Chiar sunt curios: dacă benzina se face 20 de lei, tot același trafic va fi? Că văd că la o creștere de 25%, totul e bine, adică e la fel ca anul trecut în materie de număr de autoturisme pe șosea”, a întrebat un utilizator.

„Românul e inventiv: mănâncă mai puțin ca să bage motorină”, i-a răspuns altul.

De ce se blochează zona Pipera

Unii români susțin că au trăit și ei astfel de experiențe în zone din nordul Capitalei.

„Oamenii care se duc cu mașina în Pipera sau Aurel Vlaicu, în zilele lucrătoare, unde muncesc aproape un sfert de milion de persoane, sunt o specie aparte. Îi vezi dimineața sau seara cum se enervează la trecerea de pietoni, că șuvoiul continuu de oameni nu se termină pe zebră. Păi ce credeai că se întâmplă în această zonă, unde vin și pleacă corporatiștii acasă la început și sfârșit de program? Trebuie să fii extrem de masochist ca să vizitezi această zonă cu mașina”, a comentat un localnic.

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Un fost angajat din Pipera a povestit că avea mașină, dar folosea metroul pentru drumul la serviciu.

„Am fost cu mașina doar când am avut niște urgențe și nevoie de ea la birou. Drumul înapoi acasă era horror, primii doi kilometri durau 15 minute. O dată am stat 45 de minute pe nici un kilometru. Am ales să merg cu un coleg și cu mașina lui, am coborât și am luat metroul. Eu am ajuns acasă și el abia peste două ore”, a relatat acesta.

Altul și-a amintit că, atunci când lucra în Pipera, niciun coleg de-al său nu venea la birou cu mașina.

„Toți veneau cu metroul sau bicicleta. Măcar de ai avea program flexibil, să ajungi pe la 7:00–7:30 la muncă și să pleci înainte sau în jur de 15:00”, a scris acesta.

Altcineva a povestit că șeful său privea cu mândrie faptul că nu mai folosise transportul subteran de multă vreme.

„Șeful meu mi-a spus recent, mândru: «Ultima dată am mers cu metroul în 2003»”, a relatat acesta.

Și un alt bucureștean a descris senzația că rămăsese captiv în mașină pe drumul de întoarcere de la birou.

Aglomerație în Capitală Foto: Eugen Vișan. Pixabay

„Poate nu ai altă variantă și trebuie să iei mașina, dar în zona Pipera, cine ține la nervii și timpul lui știe că nu vii cu mașina. Ultima oară când am mers la birou acolo cu mașina eram aproape să cedez nervos în zona Floreasca, pe drumul de întoarcere. Voiam s-o las numai să scap de ea, mă simțeam captiv în mașină”, a scris el.

Acesta a pus blocajele și pe seama felului în care s-a dezvoltat zona: a amintit șantierele, clădirile noi și străzile pe care traficul se adună la orele de vârf.

„Să te ții bine că încă nu s-au mutat oamenii în blocurile făcute în spate acolo, la Hermes–Genpact. Din ce am văzut din birou, au o singură cale de ieșire din cartier, care dă în Pompeiu, stradă cu o bandă pe sens plus tramvai”, a mai adăugat localnicul.

Alții au remarcat că vremea poate accentua aglomerația.

„Mai ales când este prognoză de ploaie, ies și mai mulți”, a comentat unul dintre ei.

„Le e frică să meargă cinci minute cu umbrela”, a adăugat altul.

Ce explicații și alternative au găsit bucureștenii

Unii români au legat aglomerația de revenirea elevilor la școală. Un bucureștean care face naveta între Tei și Aviatorilor a comparat timpul petrecut pe drum înainte și după începerea cursurilor.

„Cu mașina am făcut azi trei kilometri în 30 de minute, deși până să înceapă școlile făceam 15 minute. Decât să fac 30 de minute cu mașina, mai bine fac 35–40 pe jos”, a scris acesta.

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El a adăugat că nici autobuzul nu i se pare o soluție pe traseul respectiv, unde spune că o porțiune scurtă poate dura 20–30 de minute.

Alți bucureșteni au propus bicicleta sau mersul pe jos, dar au vorbit și despre felul în care sunt priviți cei care aleg aceste variante.

„Eu mi-am luat bicicleta de două săptămâni ca să merg până la muncă și înapoi și singurul lucru care mă oftică e că nu am făcut asta mai demult”, a relatat un utilizator.

„Ți se spune că ești sărac dacă mergi pe jos sau cu bicicleta. Crede-mă că am pățit-o: am trei mașini la țară, dar eu prefer să mă duc cu bicicleta sau pe jos. Mi s-a spus că sunt sărac că merg pe jos. Merg cu mașina doar când plec din localitate sau la cumpărături”, a scris altcineva.

Alți români au reclamat că autobuzele și trenurile de metrou sunt aglomerate sau că trebuie să schimbe mai multe mijloace de transport.

Alții au propus o variantă intermediară pentru cei care au nevoie să plece cu mașina de acasă.

„Parchează mai departe, unde nu mai e trafic. Faci un kilometru în 12 minute pe jos. Deci tot ieși mai bine decât 800 de metri în 30 de minute”, i-a recomandat un român.

Altcineva crede că munca de acasă ar trebui încurajată, în astfel de situații.

„Nimeni nu-și dorește să fie în mijlocul traficului intens. Nu are niciun sens să chemi angajații la muncă doar pentru a-i vedea acolo. Cred că ar fi cazul ca munca de acasă să devină standard acolo unde se poate”, adaugă acesta.

Pentru alți șoferi, timpul pierdut este compensat, măcar în parte, de confort.

„Prefer să fiu blocat în trafic în propria mașină decât în autobuz. Ascult muzică, am aer condiționat sau căldură, pur și simplu am confortul meu”, a explicat un bucureștean.

Un român care a revenit după patru ani în Istanbul, Turcia a comparat experiența sa cu cea din București.

„Am străbătut orașul în lung și în lat cu transportul public: autobuze, microbuze, vapoare, tren, tramvai, taxi. Și de fiecare dată totul a mers foarte bine. În haosul lor, totul merge. Am rămas mască văzând că autobuzele, multe dintre ele, sunt efectiv atât de curate, geamuri, podele, scaune. Suntem în urma lor”, a povestit acesta.