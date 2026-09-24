 Laurențiu Reghecampf, prezentat oficial la FCSB. Al treilea mandat și staff-ul cu care atacă noua provocare: „Cunosc acest club, știu ce mă așteaptă!” | adevarul.ro
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Laurențiu Reghecampf, prezentat oficial la FCSB. Al treilea mandat și staff-ul cu care atacă noua provocare: „Cunosc acest club, știu ce mă așteaptă!”

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Laurențiu Reghecampf a revenit oficial pe banca FCSB, iar joi a fost prezentat în cadrul unei conferințe de presă. Tehnicianul începe astfel al treilea său mandat la formația roș-albastră.

Laurențiu Reghecampf a revenit la FCSB
Laurențiu Reghecampf a revenit la FCSB Foto: Instagram @fcsb

Revenirea la București a venit după negocieri îndelungate cu Esperance Tunis, club cu care Reghecampf a ajuns în cele din urmă la un acord pentru încheierea colaborării. Antrenorul a ajuns în România joi dimineață, iar în aceeași zi urma să conducă primul antrenament de la revenirea la FCSB.

„Cunosc acest club, știu ce mă așteaptă!”

Reghecampf și-a stabilit deja principalele obiective pentru noul mandat: vrea să lupte pentru trofee și să readucă echipa în Champions League.

„Îmi pare foarte bine că vă văd. Sunt foarte fericit că am ajuns aici. A fost o săptămână grea pentru mine să realizez acest lucru, dar mi-am dorit foarte mult și lucrul acesta este cel mai important. Încă o dată, vă mulțumesc pentru primire, pentru introducere. Știu exact ce ne așteaptă, ce urmează. Avem foarte multe lucruri de făcut, iar cel mai important lucru pentru noi, ca staff, și pentru fanii noștri, care sunt foarte importanți pentru noi, este să ne câștigăm primul meci.

După aceea, vom încerca să ne desfășurăm programul de la etapă la etapă, pentru că în perioada aceasta cel mai important pentru noi sunt punctele și jucătorii să recapete încredere, pofta de joc și să aducem din nou acea putere, acea echipă care conduce meciul de la început la sfârșit. Ambițiile sunt aceleași. Întotdeauna se dorește victoria, se dorește să se câștige un trofeu sau mai multe, câte se poate. Întotdeauna a fost așa și întotdeauna va fi așa. Nimic nu este nou. Cunosc acest club, știu ce mă așteaptă, de aceea o să încercăm de astăzi să dăm drumul la treabă și să avem rezultatele pe care ni le dorim. Nu trebuie să mă întrebați pe mine ce va spune Gigi. Este întotdeauna adevărat. Am spus mai devreme, nu s-a schimbat nimic.

În fiecare sezon, la această echipă se dorește același lucru. Nu este nimic nou. Am văzut că se scrie foarte mult, se comentează foarte mult. Eu nu am de făcut nimic în plus decât ceilalți care au fost înaintea mea sau decât ce am făcut aici când am fost antrenor: să câștigăm trofee. Cel mai important lucru este să reușim din nou, dacă se poate. Nu este ușor, nu este un lucru simplu de realizat, să jucăm din nou în grupele Champions League. Am reușit o dată, de ce să nu mai reușim încă o dată? Ceea ce vorbesc eu cu patronul echipei sau ce discutăm noi împreună eu niciodată n-am să comentez. Indiferent ce va spune dânsul, întrebați-l!”, a spus Laurențiu Reghecampf, conform Fanatik.

Reghecampf, despre lupta pentru primele locuri

Laurențiu Reghecampf consideră că FCSB poate profita de echilibrul din partea superioară a clasamentului. În opinia antrenorului, faptul că mai multe formații se află în cursa pentru pozițiile de top crește și posibilitatea ca acestea să piardă puncte în meciurile directe sau în confruntările cu celelalte echipe.

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Tehnicianul crede că FCSB poate folosi acest context în propriul avantaj și să recupereze teren în perioada următoare.

”Când sunt mai multe echipe în lupta pentru primele locuri, ai mai multe șanse să te încurci. Când sunt doar două echipe, este mult mai dificil, pentru că cele două echipe se vor întâlni probabil de două ori în play-off și campionat. Dacă sunt mai multe echipe care au valoare și pot încurca echipele din față, este foarte bine pentru noi, care în momentul de față venim din spate și cumva vom ajunge acolo cu siguranță și vom pune probleme foarte mari. Eu, când o să vin în fața dumneavoastră, întotdeauna o să spun același lucru. Ce îmi doresc este să avem o echipă puternică și rezultatele pe care ni le dorim.

Sunt sigur că oamenii de aici mă vor susține și mă vor ajuta să ajungem acolo unde ne dorim. Sunt foarte mulți jucători noi. Discuția asta am avut-o și cu patronul echipei, să avem puțină răbdare și să încercăm să-i aducem la nivelul dorit, să înțeleagă ceea ce înseamnă clubul ăsta. Poate mulți dintre ei nu sunt obișnuiți cu această atmosferă, dar de acest lucru mă voi ocupa eu și mă ocup în fiecare zi. Vor ști exact unde au venit și ce au de făcut. Când ies pe teren, ei trebuie să aibă o altă reacție. Nu avem ce să discutăm foarte mult. Eu am mare încredere în nivelul jucătorilor. Majoritatea dintre ei au demonstrat că sunt de mare valoare”, a mai admis Laurențiu Reghecampf.

Cum va arăta noul staff de la FCSB:

  • Antrenor principal: Laurențiu Reghecampf
  • Antrenor secund: Lucian Filip
  • Antrenor secund: Viorel Dinu
  • Antrenor secund: Alin Stoica
  • Antrenor cu portarii: Marius Popa
  • Preparator fizic: Thomas Neubert
  • Preparator fizic: Adrian Popa.

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