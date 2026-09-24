Ioan Mircea Pașcu, fost ministru al Apărării și vicepreședinte al Parlamentului European, a vorbit, la emisiunea „Agenda Internațională” de la Adevărul, despre Călin Georgescu, controversele legate de trecutul acestuia și despre modul în care rețelele sociale au schimbat politica.

Ioan Mircea Pașcu a afirmat că există „pete albe” în trecutul lui Georgescu și a vorbit inclusiv despre posibilele legături pe care acesta le-ar fi avut la Viena.

„E greu de spus. Sunt foarte multe pete albe în trecutul său. Depinde ce a făcut la Viena. A fost sau n-a fost în contact cu rețeaua făcută de Ceaușescu? Că acolo era Marin Ceaușescu, fratele lui Ceaușescu. A fost sau n-a fost legat de rețeaua respectivă? Nu mai știm ce alte legături și-a creat acolo”, a declarat Ioan Mircea Pașcu.

Fostul ministru al Apărării a susținut că trecutul lui Călin Georgescu este dificil de descifrat atât timp cât anumite aspecte nu sunt lămurite.

„Deci e greu de spus cine e acest Georgescu, pentru că are aceste pete albe, să spunem, în trecut și, până nu sunt lămurite, nu ne putem da seama. De altfel, și el e destul de zgârcit cu detaliile privind activitatea de afară. Și atunci e greu de văzut”, a afirmat Pașcu.

El a făcut referire și la activitatea politică a lui Călin Georgescu din ultimii ani.

„Ceea ce se vede e această campanie continuă în care s-a angajat anul trecut. Spunea că se lasă de politică, anul ăsta intră din plin înapoi în politică. Deci, un personaj greu de descifrat”, a spus fostul vicepreședinte al Parlamentului European.

Despre posibilitatea ca Georgescu să fie agent de influență

Întrebat dacă Călin Georgescu îndeplinește profilul unui spion român sau al unui agent de influență al unei alte țări, Ioan Mircea Pașcu a afirmat că nu cunoaște criteriile folosite de serviciile de informații pentru recrutări, dar a apreciat că există elemente care ar putea corespunde unui asemenea profil.

„S-ar potrivi. Nu știm să spunem al cui. Adică s-ar putea să fi început într-un anume loc și să sfârșească în altă parte. Nu putem să știm lucrul ăsta”, a declarat Pașcu.

„Însă are aceste trăsături și tendința asta de a lucra pe dedesubt, adică pe sub masă”, a adăugat el.

„Trăim ultimele suflări ale sistemului partidist clasic”

În cadrul emisiunii, fostul ministru al Apărării a vorbit și despre rolul rețelelor sociale în politica actuală și despre schimbările produse în modul în care politicienii comunică și își mobilizează susținătorii.

„Înainte, politica se făcea când politicienii se întâlneau cu alegătorii. Acum nu mai există acest lucru. Nu există decât platformele sociale, comunicări, mobilizări pe rețele, un mic filmuleț în care marele voievod spune că apa e informație”, a afirmat Pașcu.

În opinia sa, transformările produse de rețelele sociale afectează partidele tradiționale și sistemul partidist clasic.

„În aceste condiții, partidele tradiționale, sistemul partidist, care s-a născut cu câteva sute de ani înainte - adică, vorbim de Anglia, vorbim de Franța după Revoluția Franceză, Statele Unite după Războiul de Independență și așa mai departe - au pierdut pasul”, a declarat Ioan Mircea Pașcu.

Fostul vicepreședinte al Parlamentului European a susținut că această schimbare poate fi observată și în România, dar și în alte state europene.

„Și la noi se vede lucrul ăsta. Noi, în momentul de față, cred că trăim ultimele suflări ale sistemului partidist clasic. Vedeți ce se întâmplă în Germania, în momentul de față. Deci niciodată în istoria din 1949, de când a fost creat CDU-ul, n-a fost în situația să nu intre într-un guvern al unui land”, a spus Pașcu.

El a continuat cu exemple din Germania și Marea Britanie, afirmând că partidele tradiționale nu mai funcționează în același mod ca în trecut.

„Deci au pierdut două landuri - e drept că sunt din Germania răsăriteană - dar sistemul nu mai funcționează. Uitați-vă la Marea Britanie. Partidul Laburist, Partidul Conservator, care înainte controlau foarte bine și făceau această schimbare de paton la alegeri și așa ceva nu mai funcționează. Deci peste tot partidismul clasic își cam consumă resursa”, a concluzionat Ioan Mircea Pașcu.