 Răzvan Leu, omul de afaceri din dosarul lui Călin Georgescu, face dezvăluiri: „Am avut încredere deplină în Călin Georgescu și în povestea sa” | adevarul.ro
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Răzvan Leu, omul de afaceri din dosarul lui Călin Georgescu, face dezvăluiri: „Am avut încredere deplină în Călin Georgescu și în povestea sa”

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Răzvan Leu, omul de afaceri din Buzău care a formulat plângerea penală aflată la baza dosarului instrumentat de DIICOT în care este vizat Călin Georgescu, face dezvăluiri despre afacerea în urma căreia susține că a pierdut 1,1 milioane de euro. Banii ar fi fost dați drept garanție pentru o finanțare externă de 6 milioane de euro, care nu s-a concretizat.

Călin Georgescu, săltat de DIICOT
Călin Georgescu, săltat de DIICOT Foto: Inquam photos

Răzvan Leu a transmis luni, 21 septembrie, o declarație publică în care confirmă că este persoana care a formulat, în ianuarie 2024, plângerea penală aflată la baza dosarului instrumentat de DIICOT.

„Puțini dintre dumneavoastră mă cunosc. Sunt Răzvan Leu, om de afaceri din Buzău, asociat la unul dintre cele mai bune restaurante din Buzău, Dacia Romanian Dining, restaurant de tip fine dining. Confirm că sunt persoana care a formulat, în ianuarie 2024, plângerea penală aflată la baza dosarului instrumentat de DIICOT. Am făcut acest demers dintr-un singur motiv: am pierdut peste un milion de euro, bani câștigați prin muncă, în urma promisiunii unei finanțări care nu s-a concretizat niciodată. Am încercat ani de zile să recuperez suma pe cale amiabilă, fără niciun rezultat”, a transmis Răzvan Leu.

Răzvan Leu spune că l-a cunoscut pe Călin Georgescu în 2021

Omul de afaceri afirmă că l-a cunoscut pe Călin Georgescu în 2021, printr-o „conjunctură întâmplătoare”.

„L-am cunoscut pe Călin Georgescu în 2021, printr-o conjunctură întâmplătoare. Mi-au plăcut hotărârea, povestea și planurile sale. Asemenea mie, după cum ați văzut, milioane de români au avut încredere în Călin Georgescu”, a declarat Răzvan Leu.

Acesta spune că a avut încredere în Călin Georgescu și în informațiile pe care i le-ar fi transmis despre obținerea unei finanțări externe.

„Am avut încredere deplină în Călin Georgescu și în ceea ce mi-a spus. Din păcate, totul s-a dovedit a fi o escrocherie, o păcăleală. Am fost înșelat cu suma de 1.100.000 euro, dată de mine ca avans pentru un împrumut extern de 6.000.000 euro, o linie de credit destinată unor investiții în afaceri”, susține omul de afaceri.

Potrivit acestuia, împrumutul ar fi trebuit acordat de o companie financiară recomandată și garantată de Călin Georgescu și de partenerii săi de afaceri, menționați deja în presă.

„Împrumutul ar fi trebuit acordat de o companie financiară recomandată și garantată de Călin Georgescu și de partenerii săi de afaceri, pe care presa i-a menționat deja”, a spus Răzvan Leu.

Ce spune despre cei 1,1 milioane de euro

Răzvan Leu afirmă că suma de 1,1 milioane de euro a fost depusă drept garanție pentru obținerea finanțării, însă banii nu i-ar mai fi fost restituiți. „Suma de 1.100.000 euro, depusă de mine drept garanție, nu mi-a mai fost restituită niciodată, deși Călin Georgescu m-a asigurat că nu există probleme și că trebuie să am răbdare. Mai mult, mi-au fost transmise ordine de plată falsificate și alte documente care dovedeau că plata este pe cale să fie făcută”, susține omul de afaceri.

Răzvan Leu spune că a continuat să aibă încredere în Călin Georgescu și în planul prezentat de acesta.

„Am avut încredere deplină în Călin Georgescu și în povestea sa. Totul părea să aibă sens și logică, iar acesta avea un plan politic de anvergură. Nu am niciun interes politic în această cauză. Este o chestiune strict de justiție și de recuperare a unui prejudiciu. Am încredere că DIICOT va face lumină în cazul Călin Georgescu și sper, de asemenea, ca eu și familia mea să ne recuperăm banii depuși drept garanție pentru împrumutul extern facilitat de Călin Georgescu și complicii săi”, a transmis Răzvan Leu.

Acesta a precizat că respectă prezumția de nevinovăție a tuturor persoanelor implicate și că nu va comenta probele din dosar.

„Respect prezumția de nevinovăție a tuturor persoanelor implicate și nu voi face comentarii cu privire la probe, pentru a nu afecta ancheta. Pentru detalii juridice, vă rog să vă adresați avocatului meu”, a mai transmis omul de afaceri.

Cinci percheziții DIICOT în dosarul în care este vizat Călin Georgescu

Declarația lui Răzvan Leu vine în aceeași zi în care DIICOT efectuează cinci percheziții în București și în localitățile Mogoșoaia, Ciolpani și Buftea, într-un dosar privind constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată.

Călin Georgescu, ridicat de DIICOT din trafic. Percheziții într-un dosar de înșelăciune cu prejudiciu de peste 1,1 milioane de euro. Traseul banilor

Călin Georgescu a fost oprit în trafic și dus la locuința sa din Mogoșoaia, unde procurorii au efectuat percheziții.

Potrivit informațiilor obținute de „Adevărul”, ancheta vizează un mecanism prin care unui om de afaceri din Buzău i s-ar fi promis o finanțare internațională de aproximativ 6 milioane de euro, în schimbul unei garanții de circa 1,1 milioane de euro. Banii ar fi fost transferați, însă finanțarea promisă nu s-ar fi materializat.

Cazul are la bază plângerea formulată de Răzvan Liviu Leu, administrator al Real Concrete Land SRL. Acesta i-ar fi acuzat pe Călin Georgescu și Ionel Rusen că l-ar fi prejudiciat cu aproximativ un milion de euro în cadrul unei afaceri legate de obținerea unei linii de credit.

Potrivit surselor „Adevărul”, Răzvan Leu ar fi intrat în contact cu Călin Georgescu, care i l-ar fi prezentat pe Ionel Rusen drept un om de afaceri serios, cu relațiile necesare pentru obținerea unei finanțări externe.

Rusen l-ar fi introdus ulterior pe Massimiliano Arena, cetățean italian care ar fi prezentat posibilitatea obținerii unei linii de credit de aproximativ 6 milioane de euro.

Potrivit informațiilor din dosar, finanțarea ar fi fost legată inclusiv de un proiect care implica tranzacții cu aur.

Pentru accesarea banilor ar fi fost solicitată o garanție de aproximativ 1,1 milioane de euro.

Traseul celor 1,1 milioane de euro

Documentele analizate în cadrul anchetei descriu un circuit financiar care pornește de la discuțiile privind finanțarea și ajunge la un cont bancar din Elveția.

Potrivit informațiilor prezentate de „Adevărul”, traseul indicat în dosar este: Călin Georgescu – Ionel Rusen – Massimiliano Arena – Wealth Bank/EIBT Trust – promisiunea unei linii de credit de aproximativ 6 milioane de euro – solicitarea unei garanții de 1,1 milioane de euro – transferul banilor de către Real Concrete Land – ajungerea sumei într-un cont al MIGOM Bank Ltd deschis la InCore Bank AG, în Elveția – neacordarea creditului și solicitarea ulterioară a restituirii banilor.

Sursele „Adevărul” susțin că documentele bancare indică în mod repetat MIGOM Bank Ltd drept titular al contului deschis la InCore Bank AG în legătură cu plata garanției.

După ce finanțarea nu s-ar fi materializat, Călin Georgescu i-ar fi transmis lui Răzvan Leu că banii vor fi restituiți.

Potrivit reclamantului, fostul candidat i-ar fi trimis inclusiv documente prezentate drept ordine de plată, însă acestea nu ar fi avut acoperire, iar suma nu i-ar fi fost restituită.

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Ce susțin procurorii DIICOT

Potrivit DIICOT, în septembrie 2021, trei persoane – doi cetățeni români, de 64 și 47 de ani, și un cetățean italian, de 56 de ani – ar fi constituit un grup infracțional organizat.

Procurorii susțin că gruparea ar fi acționat în principal în România, dar și în Marea Britanie, pentru obținerea unor foloase patrimoniale injuste.

Potrivit anchetatorilor, membrii grupării s-ar fi prezentat drept prosperi oameni de afaceri și administratori ai unor societăți străine care ar fi dispus de sume importante pe care să le împrumute unor persoane interesate să își dezvolte afacerile în România.

În realitate, susțin procurorii, scopul ar fi fost obținerea garanțiilor bănești depuse de victime pentru accesarea creditelor.

DIICOT susține că, începând din septembrie 2021, suspecții ar fi organizat întâlniri în București și județul Argeș, iar ulterior în Marea Britanie.

În cadrul acestora, o persoană vătămată ar fi fost indusă în eroare cu privire la posibilitatea obținerii unei finanțări de 6 milioane de euro prin încheierea unui contract de creditare cu o instituție bancară.

Victima ar fi fost determinată să transfere peste un milion de euro drept garanție.

Ulterior, sub pretextul că finanțarea poate fi majorată la 15 milioane de euro, cu condiția depunerii unei garanții suplimentare, aceasta ar mai fi transferat 100.000 de euro.

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