Video Accident cumplit în Caraș-Severin: două femei au murit după ce un microbuz a fost strivit între TIR-uri
Două femei şi-au pierdut viața într-un grav accident de circulație care a avut loc, joi, pe drumul național DN 6, în afara localității Vălișoara, a informat Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Caraș-Severin.
Din primele verificări efectuate la faţa locului, în accident au fost implicate două autotrenuri şi un microbuz.
„Din nefericire, în urma impactului, două femei, aflate în microbuz, au decedat", a transmis sursa citată.
Circulaţia rutieră pe DN 6 era blocată complet, joi la prânz, traficul fiind dirijat pe ruta ocolitoare DJ 608C, Bucoşniţa - Petroşniţa.
Polițiștii rutieri se află la fața locului şi efectuează cercetări pentru stabilirea tuturor împrejurărilor şi a cauzelor producerii accidentului, scrie Agerpres.
„Le recomandăm conducătorilor auto să respecte indicațiile polițiștilor aflați în teren, să circule cu prudență şi să manifeste răbdare în zona afectată", a mai transmis IPJ Caraş-Severin.