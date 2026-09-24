Două femei şi-au pierdut viața într-un grav accident de circulație care a avut loc, joi, pe drumul național DN 6, în afara localității Vălișoara, a informat Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Caraș-Severin.

Microbuz prins între tiruri Foto: Facebook/DRDP Timișoara

Din primele verificări efectuate la faţa locului, în accident au fost implicate două autotrenuri şi un microbuz.

„Din nefericire, în urma impactului, două femei, aflate în microbuz, au decedat", a transmis sursa citată.

Circulaţia rutieră pe DN 6 era blocată complet, joi la prânz, traficul fiind dirijat pe ruta ocolitoare DJ 608C, Bucoşniţa - Petroşniţa.

1/3 Accident grav DRDP Timișoara (4) jpg Foto: facebook DRDP Timisoara

Polițiștii rutieri se află la fața locului şi efectuează cercetări pentru stabilirea tuturor împrejurărilor şi a cauzelor producerii accidentului, scrie Agerpres.

„Le recomandăm conducătorilor auto să respecte indicațiile polițiștilor aflați în teren, să circule cu prudență şi să manifeste răbdare în zona afectată", a mai transmis IPJ Caraş-Severin.