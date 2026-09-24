Ziua și incidentul. Incendiu la o stație Starlink din Polonia. Autoritățile investighează un posibil act de sabotaj

Un incendiu izbucnit la o stație terestră Starlink din centrul Poloniei este investigat ca posibil act de sabotaj, după ce focul a avariat instalația de alimentare cu energie și un generator.

Stație terestră Starlink din centrul Poloniei Foto: X@visegrad24

Stația din Wola Krobowska, în regiunea Mazovia, este operată de compania poloneză de telecomunicații Exatel și face parte din infrastructura prin care serviciile Starlink asigură conectivitate în zone din Europa Centrală și de Est, inclusiv în Ucraina.

Incendiul a izbucnit miercuri seară, în jurul orei 21:00. Pompierii au intervenit și au stins focul, iar autoritățile au securizat zona. Nu au fost raportate victime.

Potrivit informațiilor preliminare, focul a afectat în principal instalația de alimentare, tabloul electric și generatorul. Pompierii iau în calcul varianta unei incendieri deliberate, dar ancheta verifică și posibilitatea unei defecțiuni electrice.

Polonia investighează ipoteza unui sabotaj

Vicepremierul polonez și ministrul Afacerilor Digitale, Krzysztof Gawkowski, a declarat că există indicii potrivit cărora incendiul ar fi putut fi provocat intenționat.

El a descris incidentul drept posibil element al unei operațiuni de război hibrid și a spus că autoritățile investighează inclusiv ipoteza unui sabotaj. Gawkowski a precizat că ancheta nu a stabilit încă în mod definitiv cine s-ar afla în spatele incidentului.

„Uneori nu ne dăm seama că tocmai acest tip de stație de telecomunicații determină dacă vom avea sau nu acces la internet într-o anumită parte a Poloniei, Europei sau Ucrainei”, a declarat ministrul.

Potrivit autorităților, stația și-a reluat ulterior funcționarea.

Poliția locală investighează cazul, iar Agenția pentru Securitate Internă (ABW) și Biroul Central de Investigații al Poliției (CBŚP) au fost informate și implicate în verificări. Procuratura din Grójec a început, de asemenea, procedurile privind incendiul.

De ce este importantă stația

Sistemul Starlink utilizează sateliți pentru transmiterea datelor, însă conexiunile trebuie în cele din urmă să ajungă la stații terestre care fac legătura cu rețelele convenționale și centrele de date.

Stația din Wola Krobowska este una dintre aceste infrastructuri. Împreună cu o instalație similară din apropiere de Kaunas, în Lituania, ea contribuie la furnizarea serviciilor de internet în regiuni importante din Europa Centrală și de Est, inclusiv în Ucraina.

În cazul unui incident care ar scoate din funcțiune astfel de infrastructuri, efectele s-ar putea extinde dincolo de simpla întrerupere a accesului la internet. Gawkowski a avertizat că perturbarea unor noduri de telecomunicații poate afecta inclusiv servicii dependente de conectivitate, precum rețelele de bancomate.

Contextul securității din Polonia

Polonia și-a consolidat măsurile de securitate după invazia pe scară largă a Ucrainei de către Rusia, în februarie 2022.

Autoritățile poloneze au avertizat în repetate rânduri asupra riscului unor operațiuni de tip „război hibrid” care ar putea viza infrastructura critică și serviciile esențiale.

În cazul incendiului de la Wola Krobowska, autoritățile nu au stabilit însă public, până în acest moment, responsabilitatea unei anumite țări sau organizații. Ipoteza unui sabotaj rămâne în centrul investigației.

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Incidentul are loc și pe fondul importanței tot mai mari a Starlink pentru comunicațiile Ucrainei.

La începutul acestei săptămâni, serviciul de securitate ucrainean (SBU) a anunțat că a reținut la Liov doi bărbați suspectați că ar fi încercat să înregistreze peste 50 de conturi Starlink în numele unor agenți ai serviciilor de informații ruse.

Polonia vrea propriul sistem de comunicații prin satelit

Incidentul are loc în timp ce Varșovia încearcă să-și reducă dependența de sistemele străine de comunicații prin satelit.

Pe 9 septembrie, premierul polonez Donald Tusk a declarat că țara sa intenționează să dezvolte un sistem propriu, inspirat de Starlink.

„Obiectivul nostru este să creăm un Starlink polonez, pentru că înțelegem cât de importantă este o conexiune suverană”, a declarat Tusk.

Compania poloneză de stat Polish Armaments Group (PGZ) și firma finlandeză de microsateliți ICEYE au semnat o scrisoare de intenție pentru dezvoltarea sistemului. Planul prevede lansarea a nouă sateliți militari pe orbita Pământului până la sfârșitul anului 2026.

Pentru moment, anchetatorii încearcă să stabilească dacă incendiul de la Wola Krobowska a fost rezultatul unei defecțiuni sau al unei acțiuni deliberate. Răspunsul ar putea avea implicații importante pentru securitatea infrastructurii de comunicații din Polonia și pentru serviciile utilizate de Ucraina.

Polonia a evacuat temporar două puncte de frontieră cu Ucraina după atacuri rusești în apropiere

Polonia a evacuat temporar, joi, două puncte de trecere a frontierei cu Ucraina, după ce Rusia a lansat noi atacuri în apropierea graniței poloneze, a declarat premierul Donald Tusk.

Punctele de frontieră Dorohusk și Zosin au fost evacuate timp de aproximativ 30 de minute, în jurul prânzului, potrivit postului polonez RMF24. Traficul a fost reluat ulterior în condiții normale.

„Rusia a atacat din nou Ucraina în apropierea frontierei poloneze și, din nou, a trebuit să evacuăm punctele de trecere a frontierei”, a declarat Tusk în cadrul unei conferințe de presă la Varșovia, după o întâlnire cu premierul bulgar Rumen Radev.

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Evacuarea a avut loc în timp ce Rusia continua o amplă campanie de atacuri aeriene asupra Ucrainei, la o zi după un atac cu rachete balistice asupra Kievului.

Drone rusești au fost semnalate joi în mai multe regiuni din vestul și centrul Ucrainei, inclusiv Volîn, Rivne, Hmelnițki, Jîtomîr și Vinița.

În regiunea Rivne, un atac rusesc a provocat pagube unor infrastructuri, a declarat guvernatorul regional Oleksandr Koval. La acel moment nu fuseseră raportate victime.

În regiunea Hmelnițki, o dronă rusească a lovit un bloc de locuințe, potrivit autorităților ucrainene. Echipele de intervenție au evacuat locatarii din imobil.

Atacurile au afectat și transportul feroviar din vestul Ucrainei. Compania națională de căi ferate a anunțat întârzieri de mai multe ore pentru trenurile care circulau spre Ujhorod, Przemyśl, Liov și Truskaveț. Unele garnituri au avut întârzieri de peste șase ore.

Centrul polonez pentru securitatea guvernamentală a emis, de asemenea, alerte pentru locuitorii regiunilor Podkarpackie și Lublin, în contextul atacurilor rusești asupra Ucrainei.

Avioane militare poloneze au operat în spațiul aerian al țării pe fondul amenințării, potrivit RMF24.

Donald Tusk a declarat că recentele atacuri arată cât de important este ca Polonia să rămână vigilentă și să mențină o cooperare strânsă cu Ucraina.

Premierul polonez le-a transmis, totodată, partenerilor europeni că următoarele săptămâni și luni ar putea fi dificile.

„Toamna și iarna s-ar putea dovedi cu adevărat critice”, a spus Tusk.