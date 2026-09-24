Siegfried Mureșan vrea să desființeze Poliția Locală: „Un singur tip de polițist în toată țara”

Premierul desemnat Siegfried Mureșan a anunțat că dorește înființarea unei singure Poliții Naționale şi să existe un singur tip de polițist pe tot teritoriul țării.

Siegfried Mureșan, europarlamentar Foto: Inquam Photos/Octav Ganea

„Vom înființa o singură Poliție Națională, un singur tip de polițist pe tot teritoriul României. Şi acum, când mergem, de exemplu, să ne reînnoim permisul auto sau când ne-a expirat cartea de identitate sau când trebuie să înmatriculăm un autoturism, mergem de la un ghişeu la altul. Vom înființa un singur punct de lucru al statului cu cetățeanul, indiferent ce nevoie ai, un buletin, o înmatriculare de autoturism, eliberarea unui pașaport, pentru toate lucrurile să mergi la același ghișeu şi să ai o singură instituție a statului care interacționează cu oamenii", a declarat Siegfried Mureșan, joi, la Radio România Actualități, scrie News.

El a fost întrebat dacă acest lucru nu ar duce la o mărire a numărului celor care vor să iasă la pensie din Ministerul de Interne.

„Obiectivul nostru este de altfel să şi finalizăm reforma pensiilor speciale. Pensia plătită de la buget să nu depăşească ultimul venit net din activitate şi evident şi fără cumul între pensie şi salariu la stat. Mulţi oameni, poliţişti sau alte categorii, se pregătesc, acumulează experienţă şi când ajung în vârful carierei, la nici 50 de ani, se pensionează, ei sunt o pierdere pentru România, statul român investeşte în ei, ca atare e clar că vom crea cadrul pentru ca aceşti oameni să lucreze mai mult şi în condiţii care să fie avantajoase şi pentru ei, dar să poată servi cetăţeanul şi să fie la dispoziţia statului mai mult timp dacă au ales această carieră", a mai declarat premierul desemnat.