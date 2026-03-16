Călin Georgescu, întrebat din ce trăiește: „Dumnezeu ne ține pe toți”

Fostul candidat la președinție Călin Georgescu a evitat să dea un răspuns concret despre sursele sale de venit în cadrul unei emisiuni la Realitatea TV, catalogând întrebările despre situația sa financiară drept „bârfă” și „răzbunări ale sistemului”. În schimb, a declarat că familia sa este „prigonită”, dar ar candida din nou la președinție.

Întrebat despre sursa sa de trai, Georgescu a refuzat să răspundă.

„Dumnezeu ne ține pe toți. Și pe mine, dar și pe dumneavoastră, și pe cei care pun aceste întrebări, nu de dragul de a avea un răspuns, ci pentru că le place bârfa. Prin urmare, nu sunt interesat de așa ceva și continui să vă spun că toate aceste răzbunări, să spun așa, ale sistemului nu-mi fac cinste în fața lui Dumnezeu”, a spus el.

În cadrul unei emisiuni de la Realitatea TV, Călin Georgescu a declarat că familia sa este în continuare prigonită ca urmare a candidaturii sale și că va rezista acestor presiuni.

„Cu demnitate. Pe de altă parte, cu cât mai multe și mai mari nedreptățile sunt, cu atât este mai mare cinstea pe care mi-o face Dumnezeu și ne-o face ca familie. Pe de altă parte, sigur, nedreptatea asta ar fi referitoare la mine, însă și la noi, ca familie. Pe de altă parte, nedreptatea este la ordinea zilei, cum știți în România. Și nu sunt sute, nu sunt mii, sunt zeci de mii de oameni care suferă în această țară a noastră pentru simplul fapt că și-au dorit să fie liberi.

Dar nedreptatea este și dinainte, așa cum cunoașteți, și dinainte de 6 decembrie. Și eu pot să spun doar atât, că dacă aș fi fost atunci președinte oficial al României, România ar fi respirat prin justiție, pentru că justiția reprezintă plămânii civilizației. O Românie ca civilizație, pe 2000 de ani, a plecat de la justiție”, a spus Georgescu.

Fostul candidat a precizat că nu regretă candidatura sa și că ar repeta același demers.

„Cu siguranță da. A meritat pentru că, pe de o parte, am făcut acest demers pe care l-aș lua oricând, din nou de la început, la fel, pentru moșii și strămoșii mei, pentru tot ce a însemnat istoria tumultuoasă a acestei țări, pentru ce a însemnat sabia lui Mihai Viteazul la 1600, care a făcut unirea prin sabie, pentru ce a însemnat Alexandru Ioan Cuza la 1859, cel mai mare om de stat pe care l-a dat România în decursul vremurilor. Înseamnă Mărăști, Mărășești, Oituz, țăranul român în opinci sau în picioarele goale, care și-a dat viața pentru noi ca să avem destin, iar acolo a fost sânge până la copita calului, ca noi astăzi să putem vorbi liberi.

A meritat și pentru singurul om din această țară, care în această perioadă și-a dorit să fie liber. Pentru un singur om, unul singur, dacă ar fi dorit să fie liber, merită. Și apoi, într-adevăr, și eu am învățat foarte multe lucruri în această perioadă. Am învățat smerenia, adică, de departe, faptul că nu ai cum să fii superior altcuiva, curajul de a face față în orice situație și înțelepciunea, în mod special, de a rămâne tăcut în fața prostiei unora. Trecând o linie, vă spun atât: refuz să trăiesc fără onoare”, a mai spus Georgescu.