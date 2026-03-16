Luni, 16 Martie 2026
Adevărul
Călin Georgescu, întrebat din ce trăiește: „Dumnezeu ne ține pe toți”

Fostul candidat la președinție Călin Georgescu a evitat să dea un răspuns concret despre sursele sale de venit în cadrul unei emisiuni la Realitatea TV, catalogând întrebările despre situația sa financiară drept „bârfă” și „răzbunări ale sistemului”. În schimb, a declarat că familia sa este „prigonită”, dar ar candida din nou la președinție. 

Călin Georgescu FOTO Inquam Photos / Octav Ganea
Întrebat despre sursa sa de trai, Georgescu a refuzat să răspundă.

Dumnezeu ne ține pe toți. Și pe mine, dar și pe dumneavoastră, și pe cei care pun aceste întrebări, nu de dragul de a avea un răspuns, ci pentru că le place bârfa. Prin urmare, nu sunt interesat de așa ceva și continui să vă spun că toate aceste răzbunări, să spun așa, ale sistemului nu-mi fac cinste în fața lui Dumnezeu”, a spus el.

În cadrul unei emisiuni de la Realitatea TV, Călin Georgescu a declarat că familia sa este în continuare prigonită ca urmare a candidaturii sale și că va rezista acestor presiuni.

„Cu demnitate. Pe de altă parte, cu cât mai multe și mai mari nedreptățile sunt, cu atât este mai mare cinstea pe care mi-o face Dumnezeu și ne-o face ca familie. Pe de altă parte, sigur, nedreptatea asta ar fi referitoare la mine, însă și la noi, ca familie. Pe de altă parte, nedreptatea este la ordinea zilei, cum știți în România. Și nu sunt sute, nu sunt mii, sunt zeci de mii de oameni care suferă în această țară a noastră pentru simplul fapt că și-au dorit să fie liberi.

Dar nedreptatea este și dinainte, așa cum cunoașteți, și dinainte de 6 decembrie. Și eu pot să spun doar atât, că dacă aș fi fost atunci președinte oficial al României, România ar fi respirat prin justiție, pentru că justiția reprezintă plămânii civilizației. O Românie ca civilizație, pe 2000 de ani, a plecat de la justiție”, a spus Georgescu.

Fostul candidat a precizat că nu regretă candidatura sa și că ar repeta același demers.

„Cu siguranță da. A meritat pentru că, pe de o parte, am făcut acest demers pe care l-aș lua oricând, din nou de la început, la fel, pentru moșii și strămoșii mei, pentru tot ce a însemnat istoria tumultuoasă a acestei țări, pentru ce a însemnat sabia lui Mihai Viteazul la 1600, care a făcut unirea prin sabie, pentru ce a însemnat Alexandru Ioan Cuza la 1859, cel mai mare om de stat pe care l-a dat România în decursul vremurilor. Înseamnă Mărăști, Mărășești, Oituz, țăranul român în opinci sau în picioarele goale, care și-a dat viața pentru noi ca să avem destin, iar acolo a fost sânge până la copita calului, ca noi astăzi să putem vorbi liberi.

A meritat și pentru singurul om din această țară, care în această perioadă și-a dorit să fie liber. Pentru un singur om, unul singur, dacă ar fi dorit să fie liber, merită. Și apoi, într-adevăr, și eu am învățat foarte multe lucruri în această perioadă. Am învățat smerenia, adică, de departe, faptul că nu ai cum să fii superior altcuiva, curajul de a face față în orice situație și înțelepciunea, în mod special, de a rămâne tăcut în fața prostiei unora. Trecând o linie, vă spun atât: refuz să trăiesc fără onoare”, a mai spus Georgescu.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Primul oraș din România cu radare e-Sigur. Amenzile pentru viteză vor fi expediate prin poștă în câteva zile. Ce spun șoferii
digi24.ro
image
Oscar 2026. Cele mai prost îmbrăcate vedete ale serii. Apariții care au stârnit critici pe covorul roșu | GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
Ninge până pe 26 aprilie! Meteorologii EaseWeather au modificat prognoza: orașele din România în care iarna se încăpățânează să plece
gandul.ro
image
Regizoarea româno-americană Natalie Musteață a câștigat Oscarul cu scurtmetrajul „Two People Exchanging Saliva”
mediafax.ro
image
Când va debuta George Pușcaș la Dinamo! Andrei Nicolescu face anunțul așteptat de toți fanii “câinilor”. Exclusiv
fanatik.ro
image
„Romanian Rollover”, metoda de furt care a terorizat Europa anilor ’90, face carieră acum pe autostrăzile din SUA. Ținta: camioanele care transportă produse Apple
libertatea.ro
image
Voodoo, răpiri și trădare: Povestea loviturii de stat eșuate și a generalului care a luptat desculț cu o armată de dezertori
digi24.ro
image
Unde au fost fotografiați George Simion și Karol Nawrocki, președintele Poloniei. Imagini cu cei doi lideri suveraniști
gsp.ro
image
Lovitură de proporții: ”trădătoarele” din Iran, trădate de persoana în care aveau cea mai mare încredere! ”Extrem de grav”
digisport.ro
image
Începe războiul viitorului: pușcașii marini ai Statelor Unite vor deveni invizibili din 2027. Cum va fi posibil
stiripesurse.ro
image
Mojtaba Khamenei ar fi fost operat de urgență la Moscova și pus sub îngrijire la una din clinicile lui Vladimir Putin
antena3.ro
image
Destinații de Paște pentru toate bugetele. Cât costă o vacanţă la mare sau la munte
observatornews.ro
image
Prognoză 1 Mai | Accuweather, vești triste pentru cei care se duc la mare pe 1 mai 2026
cancan.ro
image
Ziua în care se decide ce sume de bani primesc în plus la pensie 3.000.000 de pensionari. Sunt 2 scenarii
newsweek.ro
image
Ioana Tamaş, super hot la sală. Soția lui Gabi Tamaş e într-o formă fizică spectaculoasă
prosport.ro
image
Lucrările care se fac în livadă la jumătatea lunii martie în România. Ce trebuie să facă pomicultorii pentru o recoltă bogată
playtech.ro
image
Cât s-a supralicitat pentru vila unei celebre notărițe, vândută pentru acoperirea unui prejudiciu uriaș dintr-un dosar DNA
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Americanii nu l-au iertat: 18 cuvinte despre Iran l-au costat scump! Reacție pe măsură: ”Gândire proastă”
digisport.ro
image
Paradoxul economic al războiului: Ucraina bombardată crește mai repede decât România lui Bolojan
stiripesurse.ro
image
Durere fără margini în Constanța. O fetiță de 5 ani și-a pierdut viața după ce casa în care se afla a fost cuprinsă de foc. Mama și fratele ei sunt în stare gravă
kanald.ro
image
Motivul pentru care colegii din trupa Holograf nu își vor lua rămas-bun de la Mugurel Vrabete la Sala Palatului! Gestul emoționant pe care l-a făcut soția lui Romeo Dediu la priveghi | EXCLUSIV
wowbiz.ro
image
BANI în plus pentru seniorii cu pensii sub 2.000 de lei/lună. Ajutorul se ridică de la Primărie
romaniatv.net
image
Cine este Natalie Musteață regizoarea de origine română care a câștigat Oscarul pentru cel mai bun documentar
mediaflux.ro
image
Unde au fost fotografiați George Simion și Karol Nawrocki, președintele Poloniei. Imagini cu cei doi lideri suveraniști
gsp.ro
image
Prima soție a lui Călin Georgescu rupe tăcerea, după 20 de ani de la divorț. Daniela a avut o căsnicie de calvar. Candidatul la prezidențiale își bătea soția: „Devine periculos să spun ceva”
actualitate.net
image
Mugurel Vrabete a fost incinerat. Cine a ales ca basistul trupei Holograf să nu fie îngropat și de ce
actualitate.net
image
„Îi plăcea să mănânce simplu” Rețeta de post cu spanac pe care Nicolae Ceaușescu o consuma pe săturate. Leguma pe care o evita cu desăvârșire
click.ro
image
Horoscop 16 martie. Gemenii trebuie să cântărească atent unele decizii, Vărsătorii încep săptămâna cu stângul
click.ro
image
Ce vis și-a împlinit Anca Serea?! „Sunt mamă cu normă întreagă”
click.ro
FotoJet (65) jpg
Premiile Oscar 2026 - covorul roșu. Cine a strălucit cel mai tare în noaptea cea mare de la Hollywood
okmagazine.ro
Echipa Visuri la cheie JPG
Dragoș Bucur: „Am fost și sunt un om dependent de «acasă», de locul în care se află familia”
clickpentrufemei.ro
Tezaurul de la Torzhok este format din 409 monede imperiale rusești care au fost ascunse într-o cană de lut sub podeaua unei case (© Institutul de Arheologie al Academiei Ruse de Științe)
Tezaur de monede de aur din perioada Revoluției Ruse, descoperit în timpul construcției unei case
historia.ro
