 Desemnarea lui Siegfried Mureșan ca premier ajunge în instanță. Dosarul, judecat la Curtea de Apel București | adevarul.ro
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Desemnarea lui Siegfried Mureșan ca premier ajunge în instanță. Dosarul, judecat la Curtea de Apel București

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Decretul prin care președintele Nicușor Dan l-a desemnat pe Siegfried Mureșan candidat la funcția de prim-ministru a fost atacat în instanță. Acțiunea a fost înregistrată la Curtea de Apel București, iar reclamant este Asociația Italienilor din România – RO.AS.IT.

Siegfried Mureșan
Siegfried Mureșan Foto: Facebook/Siegfried Mureșan

Dosarul cu numărul 6038/2/2026 a fost înregistrat la Curtea de Apel București în 22 septembrie 2026 și se află pe rolul Secției a IX-a contencios administrativ și fiscal, potrivit informațiilor publicate pe Portalul Instanțelor de Judecată, scrie Mediafax.

Obiectul cauzei este „anulare act administrativ DECRET 770/2026”, iar dosarul se află în stadiul procesual de fond.

În proces, Asociația Italienilor din România – RO.AS.IT are calitatea de reclamant, în timp ce Administrația Prezidențială și Regia Autonomă Monitorul Oficial figurează ca pârâte.

Până în prezent, pe portalul instanțelor nu este afișat un termen de judecată și nu sunt menționate alte informații privind ședințele sau eventuale căi de atac.

Ce prevede decretul contestat

Decretul nr. 770 din 21 septembrie 2026 a fost emis de președintele Nicușor Dan și publicat în Monitorul Oficial nr. 799 din aceeași zi.

Actul prezidențial are un singur articol și stabilește desemnarea lui Siegfried-Vasile Mureșan în calitate de candidat pentru funcția de prim-ministru.

„Se desemnează domnul Siegfried-Vasile Mureșan în calitate de candidat la funcția de prim-ministru, pentru a cere votul de încredere al Parlamentului asupra programului și listei noului Guvern, potrivit art. 103 alin. (2) din Constituția României, republicată”, se arată în decret.

Actul a fost emis în temeiul articolelor 85 alin. (1), 100 alin. (1) și 103 alin. (1) din Constituție.

Prin urmare, acțiunea înregistrată la Curtea de Apel București vizează chiar actul prezidențial prin care Mureșan a primit mandatul de candidat la funcția de premier și, în această calitate, trebuie să solicite votul de încredere al Parlamentului pentru programul și componența viitorului Executiv.

Cine este Asociația Italienilor din România

Asociația Italienilor din România – RO.AS.IT. a fost înființată în 1993, la Suceava, de un grup de descendenți ai emigranților italieni stabiliți în Bucovina, iar în 1996 a dobândit personalitate juridică.

Potrivit prezentării de pe site-ul propriu, organizația urmărește conservarea și promovarea identității comunității italiene din România și desfășoară proiecte culturale, educaționale și de reprezentare a acesteia. În 2008, RO.AS.IT. a primit statutul de utilitate publică.

Organizația a avut și reprezentare parlamentară: Mircea Grosaru, fostul său președinte, a obținut mandate de deputat ca reprezentant al minorității italiene, iar după decesul acestuia, în 2014, conducerea asociației a fost preluată de Ioana Grosaru. Tot în 2014, RO.AS.IT. a aderat la Partidul Democrat European, formațiune politică transnațională cu care încheiase anterior un protocol de colaborare.

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