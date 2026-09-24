Comandant de rang înalt al Gardienilor Revoluției, ucis în confruntări în sud-estul Iranului

Generalul de brigadă Hossein Zarifi, unul dintre comandanții de rang înalt ai Gardienilor Revoluției din Iran (IRGC), a fost ucis în timpul unei operațiuni împotriva unor bărbați înarmați în provincia Sistan și Balucistan, în sud-estul țării, relatează agenția semi-oficială Tasnim.

Generalul de brigadă Hossein Zarifi Foto: X@_A_khalifa

Zarifi, comandantul bazei operaționale Shahid Sajjad din Saravan, a fost ucis în timpul unor confruntări cu persoane înarmate în zona orașului Saravan, potrivit unui comunicat al bazei Quds a Forțelor Terestre ale Gardienilor Revoluției, citat de Tasnim.

IRGC a anunțat că cinci membri ai unui grup înarmat au fost uciși, iar alți suspecți au fost arestați în timpul operațiunii. Forțele iraniene i-au descris pe cei vizați drept membri ai unui grup militant, fără a preciza numele organizației.

Informațiile privind victimele și circumstanțele confruntărilor nu au putut fi verificate independent.

Anterior, miercuri, Tasnim relatase că forțele de securitate iraniene au lansat o operațiune împotriva unei case conspirative din zona Jahadabad, în Saravan, unde, potrivit agenției, se adunaseră mai mulți bărbați înarmați.

Iran International, citând organizația pentru drepturile populației baloce Haalvsh, a relatat că cel puțin 13 membri ai forțelor de securitate ar fi fost grav răniți. Informația nu a fost confirmată independent.

Saravan, situat în apropierea frontierei Iranului cu Pakistanul, a fost în repetate rânduri scena unor confruntări între forțele de securitate iraniene și grupări armate.

Pe 12 septembrie, Gardienii Revoluției au anunțat că trei membri ai serviciilor iraniene de informații și securitate și patru persoane suspectate că ar fi militanți au fost uciși într-o altă operațiune desfășurată în zonă.

Potrivit IRGC, Hossein Zarifi a activat timp de mai bine de un deceniu în sudul provinciei Sistan și Balucistan.

Funeraliile sale urmează să aibă loc vineri, la Saravan.