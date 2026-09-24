Premierul desemnat, Siegfried Mureșan, invitat la „Interviurile Adevărul” de la ora 18.00

Premierul desemnat Siegfried Mureșan este prezent, joi, la Interviurile Adevărul, unde, începând cu ora 18.00, va discuta cu Răzvan Munteanu despre programul său de guvernare, despre reformele pe care le propune, dar și despre discuțiile purtate cu social-democrații.

Siegfried Mureșan la Interviurile Adevărul Foto: Cătălin Mănescu

Siegfried Mureșan a fost desemnat de președintele Nicușor Dan pentru funcția de prim-ministru pe 17 septembrie, după consultările de la Palatul Cotroceni cu partidele și formațiunile parlamentare. Președintele a explicat că nu exista o majoritate parlamentară conturată și că Mureșan a fost persoana care a primit cele mai multe voturi în cadrul consultărilor.

Premierul desemnat a spus că își propune formarea unui guvern „serios, reformator, proeuropean” și că noul Executiv ar trebui să continue reformele și proiectele începute în ultimul an. În paralel, au început discuțiile pentru stabilirea echipei guvernamentale și a priorităților viitorului Cabinet.

Programul de guvernare a fost prezentat miercuri, 23 septembrie, iar printre direcțiile anunțate se numără păstrarea cotei unice, lipsa unor impozite noi în 2027, reducerea birocrației și continuarea reformelor. Acesta, împreună cu lista miniștrilor, urmează să fie depuse la Parlament până la sfârșitul acestei săptămâni, după care vor urma audierile în comisiile parlamentare și votul de învestitură.

Una dintre principalele probleme pentru Mureșan rămâne obținerea unei majorități parlamentare. PSD a decis să nu susțină Guvernul condus de acesta, iar social-democrații i-au cerut premierului desemnat să își prezinte programul înainte de a discuta despre o eventuală susținere.

Mureșan le-a cerut, la rândul său, social-democraților să analizeze programul și prioritățile viitorului Executiv înainte de a decide dacă îl susțin sau îl resping. Joi, PSD a mers mai departe și i-a cerut premierului desemnat să își depună mandatul, acuzând că negocierile pentru formarea noului Guvern prelungesc criza politică.