Sfatul unui pediatru de la „Marie Curie” pentru părinți, în sezonul virozelor: când nu este nevoie de UPU

Oana Mocanu, medic pediatru la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Marie Curie”, atrage atenția asupra modului în care părinții gestionează virozele respiratorii și ajung la UPU pentru simptome ușoare. „Când vine toamna, UPU se aglomerează mai ceva ca bulevardul Iuliu Maniu la ore de vârf”, spune medicul.

Medicul atrage atenția cu privire la modul în care părinții gestionează virozele respiratorii Foto: Shutterstock

Într-o postare pe Facebook, pediatrul povestește despre o fetiță de 7 ani care a ajuns la UPU însoțită de tatăl său, acuzând dureri de cap și usturime la nivelul nasului. Copila era veselă și pășea în spital „cu entuziasm și curiozitate”. La întrebările medicului despre febră, nas înfundat și medicamente, tatăl își întreba fiica și transmitea apoi răspunsurile medicului.

Situația a continuat și când medicul a întrebat dacă au fost la medicul de familie. Tatăl a spus că își luase liber pentru a veni la spital și a întrebat ce ar trebui să ceară de la medicul de familie. „Consult trebuie să cereți, nu altceva. Medicul va decide ce este de făcut în continuare”, i-a răspuns pediatrul.

Oana Mocanu descrie și aglomerația din UPU în sezonul rece, când timpul de așteptare pentru preluarea la consult poate ajunge la câteva ore, la care se adaugă perioada necesară investigațiilor. Astfel, pentru o problemă minoră, un copil poate ajunge să petreacă „jumatate de zi in spital”.

Recomandările medicului pentru sezonul virozelor

Pediatrul explică faptul că virozele durează, în medie, aproximativ o săptămână și pot atinge un apogeu în zilele 2-3, după care copilul începe să își revină treptat. Medicamentele recomandate au rolul de a ameliora simptomele, însă „ele nu opresc boala”.

Medicul subliniază că nu toate simptomele trebuie tratate agresiv și indică drept măsuri importante hidratarea, antitermicele și toaleta nazală. În ceea ce privește febra, Oana Mocanu precizează că este normal ca aceasta să persiste câteva zile și să reapară după administrarea unui antitermic, deoarece efectul medicamentului este temporar.

De asemenea, o febră mare nu înseamnă automat că este vorba despre o boală gravă. „Sunt viroze care dau febra de 40 g C si chiar peste, dar și infecții bacteriene care dau febră mică și la intervale mari de timp”, explică pediatrul.

Oana Mocanu recomandă ca, atunci când starea generală a copilului este bună, acesta se hidratează, urinează normal, primește antitermicele și se joacă, consultul să poată fi temporizat. „De multe ori boala debutează cu febra, iar treptat, de pe o zi pe alta, se adaugă simptome și semne care încep să contureze un diagnostic. În prima zi, e foarte probabil să nu găsim nimic la consult”, spune medicul.

Potrivit acesteia, primul drum în cazul unei viroze ar trebui să fie la medicul de familie sau la pediatru. Consultul nu trebuie făcut neapărat în prima zi de febră, ci poate fi programat peste 2-3 zile, dacă starea copilului este bună. În cazul în care medicul de familie nu este disponibil, pediatrul menționează și aplicațiile de telemedicină ca soluție până la consult.

Medicul atrage atenția și asupra riscului asociat prezentării la UPU pentru simptome ușoare: „venirea la UPU pt simptome ușoare crește riscul de infectare cu alte virusuri”. În sala de așteptare, copiii și părinții pot ajunge să petreacă ore întregi împreună.

Un alt sfat vizează apelarea ambulanței. „Nu e nevoie să chemați Ambulanța pt febră, dacă cel mic e conștient”, spune Oana Mocanu. Ambulanța trebuie chemată în cazul convulsiilor febrile, când copilul este inconștient, nu răspunde, are privirea fixă și nu reacționează la chemare. „Nu chemăm ambulanța pt febră, chiar dacă e mare, chiar dacă nu scade, chiar dacă frisonează.”

Ce spun părinții în comentarii

Postarea a generat și reacții din partea unor cititori. Unul dintre aceștia consideră că situația ar putea continua atât timp cât consultația pentru cazurile care nu reprezintă urgențe nu presupune un cost pentru pacient: „Până când nu se va introduce și la noi plata consulției după ce se constată că nu reprezentă o urgență, vor continua să solicite ambulanța și consult de urgență”.

Un alt comentator spune că nu înțelege de ce părinții aleg să aștepte ore întregi în UPU cu un copil și subliniază riscul de a lua alte virusuri. „Nu mai bine așteaptă să meargă la medicul de familie a doua zi?”, întreabă acesta, adăugând: „Eu cred că ar trebui modificat sistemul medical pentru a evita aglomerarea secțiilor de UPU.”

Un al treilea comentariu sintetizează reacția la povestea medicului astfel: „generația asta nouă de părinți, cu cât au mai multe surse de informare, cu atât par mai nepregătiți”.