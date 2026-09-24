Produsul cumpărat online nu ajunge sau nu corespunde comenzii: retur, garanție sau reclamație?

Dacă produsul nu ajunge, nu aveți ce returna. Cereți comerciantului să verifice livrarea. Dacă termenul convenit a trecut sau, în lipsa unui termen convenit, au trecut 30 de zile de la încheierea contractului, îi puteți acorda un termen suplimentar, potrivit împrejurărilor. Dacă nici atunci nu livrează, puteți pune capăt contractului și cere banii înapoi.

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Există situații în care nu trebuie să acordați acest termen, de pildă dacă data livrării era esențială și i-ați comunicat acest lucru înainte de cumpărare. În mod obișnuit, răspunderea pentru coletul pierdut înainte de a ajunge la dumneavoastră rămâne la comerciant, nu se mută automat asupra cumpărătorului pentru că acesta a predat coletul curierului.

Returul înseamnă, de regulă, că vă răzgândiți după ce ați primit produsul. La cumpărăturile online, puteți comunica retragerea în 14 zile de la primire, fără să explicați motivul. Există însă excepții, iar costul trimiterii produsului înapoi poate fi suportat de dumneavoastră, dacă ați fost informat corespunzător.

Garanția legală intervine când produsul primit este defect sau nu corespunde comenzii: de exemplu, are alt model ori alte caracteristici decât cele promise. Nu sunteți limitați la cele 14 zile ale returului. Comerciantul răspunde, ca regulă, pentru neconformitățile constatate în doi ani de la livrare. Puteți cere repararea sau înlocuirea, fără costuri; reducerea prețului ori restituirea banilor devin posibile în condițiile legii, inclusiv când problema este gravă sau comerciantul nu o remediază.

Reclamația către comerciant nu este o a treia formă de garanție. Este modul în care îi explicați problema și îi spuneți clar ce solicitați: livrare, înlocuire sau rambursare, după caz. Păstrați confirmarea comenzii, dovada plății și corespondența; dacă produsul a sosit greșit, fotografiați-l. Dacă nu obțineți o soluție, puteți depune o reclamație și la Protecția Consumatorilor.

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