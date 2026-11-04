Verdictul CSM pentru judecătorul din documentarul Recorder: a încălcat secretul deliberării. Laurențiu Beșu atacă decizia la ÎCCJ

Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a stabilit că Laurențiu Beșu, fost judecător la Curtea de Apel București, a încălcat secretul deliberării prin declarațiile făcute în documentarul Recorder „Justiție capturată”. Cu toate acestea, Secția pentru judecători în materie disciplinară a decis să nu îi aplice nicio sancțiune, întrucât acesta nu mai ocupă funcția de judecător, ci este în prezent procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Giurgiu.

Laurențiu Beșu, fost judecător la Curtea de Apel București. Foto: captură video

Deși a respins acțiunea disciplinară, CSM a reținut în sarcina lui Beșu săvârșirea abaterii disciplinare privind nerespectarea secretului deliberării.

Potrivit motivării prezentate de instituție, magistratul ar fi acționat cu intenție indirectă, întrucât ar fi prevăzut că declarațiile sale fac publice informații din deliberare și ar fi acceptat această consecință.

Secția pentru judecători a explicat că nu se mai justifică aplicarea unei sancțiuni, având în vedere că Laurențiu Beșu a părăsit magistratura în funcția de judecător și a ales profesia de procuror. În opinia CSM, acesta nu va mai putea săvârși fapte de aceeași natură în legătură cu activitatea sa viitoare, iar scopul preventiv al unei sancțiuni nu ar mai putea fi atins.

Decizia Consiliului Superior al Magistraturii poate fi atacată la Înalta Curte de Casație și Justiție.

Reacția lui Laurențiu Beșu: „Fapta imputată nu există”

Laurențiu Beșu a reacționat pe pagina sa de Facebook, unde a criticat concluziile CSM și a anunțat că va contesta motivarea la Înalta Curte.

Fostul judecător consideră că există o contradicție între respingerea acțiunii disciplinare și constatarea unei abateri în comunicatul instituției.

„Acțiunea disciplinară a fost respinsă. Însă, în comunicatul de presă, se arată că s-a reținut săvârșirea abaterii disciplinare, dar că nu este oportună aplicarea unei sancțiuni, întrucât, la acest moment, am calitatea de procuror. O contradicție între considerente și dispozitiv!”, a scris acesta.

Beșu susține că declarațiile sale din interviul acordat Recorder nu conțin informații care să încalce secretul deliberării și afirmă că fapta imputată nu este descrisă în mod concret. Magistratul a precizat că va contesta concluziile CSM la ÎCCJ.

De la ce au pornit acuzațiile împotriva fostului judecător

Sesizarea în cazul lui Laurențiu Beșu a fost făcută de conducerea Curții de Apel București, după apariția documentarului Recorder „Justiție capturată”.

În luna decembrie, reprezentanții instanței au transmis solicitări către Inspecția Judiciară, CSM, CNSAS și CSAT, calificând afirmațiile magistratului drept „denigratoare și fără acoperire faptică”.

În documentarul Recorder, Beșu a relatat despre perioada în care a activat la Curtea de Apel București și despre modul în care a ajuns să facă parte dintr-un complet de judecată. El a susținut că a fost delegat la această instanță după ce i s-a transmis că nu se mai dorea să facă parte din completul care judeca dosarul medicului Mircea Beuran, acuzat de corupție.

Magistratul a mai povestit că delegarea sa la Curtea de Apel București a fost prelungită de mai multe ori, până în primăvara acestui an. Ulterior, după ce a avut o opinie diferită față de colegul său într-un complet care judeca o contestație în dosarul lui Niculae Bădălău, ar fi fost informat că delegarea nu îi va mai fi prelungită.