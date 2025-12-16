Judecătorul care a vorbit în ancheta Recorder devine procuror. CSM i-a aprobat cererea

Laurențiu Beșu, magistratul care a apărut cu dezvăluiri în documentarul Recorder „Justiție Capturată”, a fost avizat de Secția pentru procurori a CSM pentru numirea în funcția de procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Giurgiu.

„Secţia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât înaintarea către Preşedintele României a propunerii privind numirea domnului Beșu Ionel - Laurențiu în funcţia de procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Giurgiu, și pe cale de consecinţă, eliberarea acestuia din funcţia de judecător la Tribunalul București (unanimitate)”, transmite structura citată.

Laurențiu Beșu renunță la robă

Amintim că, în urmă cu câteva zile, magistratul care apare în documentarul Recorder a solicitat să renunțe la statutul de judecător.

Laurențiu Beșu a depus o cerere la CSM, solicitând să devină procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Giurgiu.

Magistratul a reacționat, joi, după ce Curtea de Apel București l-a acuzat de minciună pentru că, în trecut, ar fi fost ofițer de informații la așa-numita direcție „Doi și un sfert”.

„Din punctul meu de vedere, toată această discuție despre parcursul meu profesional este doar de încercare de discreditare a persoanei mele, implicit de a induce ideea că ce am spus eu este fals. Tot ce am spus este adevărat și se poate verifica din documentele de la CAB sau cu informații de pe portalul instanțelor.

Ca să lămuresc și parcursul meu profesional, acesta a fost tot timpul public, nu a fost secret, a fost publicat pe site-ul Judecătoriei Fetești, instanța la care am început cariera de magistrat. Eu am terminat liceul militar de la Ploiești, apoi am urmat cursul Academiei de Poliție. Am fost ofițer la Inspectorul de Poliție al județului Giurgiu între 2001 și 2006. Apoi între 2006 și 2011 am fost ofițer la Serviciul Județean de Informații Giurgiu.

Aceste informații au fost tot timpul publice, au fost menționate și în adeverințele pe care le-am depus la înscrierea la examenul de admitere în magistratură”, a explicat Laurențiu Beșu pentru Euronews.