O fostă judecătoare, propunerea PNL-USR-UDMR pentru Ministerul Justiției. A apărut în documentarul Recorder

Fosta judecătoare Andrea Chiș este propunerea PNL-USR-UDMR pentru ministerul Justiției în Guvernul Mureșan, potrivit unor surse politice.

Andrea Chiș, fostă judecătoare Foto: Facebook/Andrea Chiș

Propunerea ca Andrea Chiș să ocupe portofoliul de la Justiție a fost făcută după ce Dominic Fritz a încercat să obțină ministerul pentru USR, dar Kelemen Hunor s-a opus.

Prin urmare, liderii PNL, USR și UDMR au convenit să propună un independent. Este vorba de Andrea Chiș, care s-a pensionat din magistratură în 2023, la 52 de ani.

Fost judecător și fost membru al Consiliului Superior al Magistraturii, Andrea Chiș era lector la Facultatea de Drept a UBB Cluj, unde preda procedură civilă, însă a demisionat în acest an după ce a apărut în documentarul Recorder.

Liderii PNL, USR și UDMR au depășit blocajul de la discuțiile pentru Guvernul Mureșan și au stabilit cum ar urma să fie împărțite ministerele.

Sâmbătă, premierul desemnat Siegfried Mureșan va depune la Parlament lista miniștrilor cabinetului său, dar și programul de guvernare.

„Adevărul” a aflat pe surse componența Guvernului Mureșan, din care vor face parte PNL, USR, UDMR, dar și miniștri independenți.

Componența Guvernului Mureșan

1. Ministerul Afacerilor Interne - Mircea Abrudean (PNL) și VICEPREMIER

2. Ministerul Mediului - Diana Buzoianu (USR)

3. Ministerul Transporturilor - Cătălin Drulă (USR)

4. Ministerul Apărării - Radu Miruță (USR) și VICEPREMIER

5. Ministerul Afacerilor Externe - Oana Țoiu (USR)

6. Ministerul Economiei - Irineu Darău (USR)

7. Ministerul Justiției - Andreea Chiș, fostă judecătoare (independent)

8. Ministerul Educației - Mihai Dimian / Ștefan Pălărie (USR)

9. Ministerul Finanțelor - Alexandru Nazare / Gabriela Horga (PNL)

10. Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene - Dragoș Pîslaru (PNL)

11. Ministerul Sănătății - Oana Gheorghiu (PNL)

12. Ministerul Energiei - Sebastian Burduja (PNL)

13. Ministerul Muncii - Raluca Turcan (PNL)

14. Ministerul Dezvoltării - Cseke Atilla (UDMR)

15. Ministerul Culturii - Lorand Turos (UDMR)

16. Ministerul Agriculturii - Tanczos Barna (UDMR) și VICEPREMIER

17. SGG - Dan Reșitnec (USR)