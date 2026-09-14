USR și PNL cer o comisie parlamentară de anchetă privind zborurile Nordis și deplasările la Mykonos și Nisa: „PSD nu s-a dezbărat de socialismul de caviar”

USR și PNL solicită conducerii Camerei Deputaților înființarea unei comisii parlamentare de anchetă care să verifice deplasările private către Mykonos și Nisa, dar și zborurile operate în contextul scandalului Nordis. Printre participanții la aceste deplasări s-au aflat politicieni, judecătorul CCR Cristian Deliorga, președintele Tribunalului Constanța, președintele Camerei de Comerț și Industrie a României și un om de afaceri condamnat pentru constituirea unui grup infracțional organizat.

Florin Manole (PSD) a fost și el în avionul privat către Mykonos. Foto: Facebook / USR Sector 1

Comisia, denumită „Mykonos-Nordis”, ar urma să stabilească împrejurările în care au fost organizate și desfășurate deplasările, criteriile de selecție a participanților și sursa banilor folosiți pentru transport, cazare, mese, transferuri și alte activități.

USR susține că este necesară clarificarea eventualelor legături dintre participanți și a intereselor care ar fi stat la baza suportării costurilor deplasărilor.

„PSD suferă încă de Nordis. La doi ani după zborurile în avioane private pe banii clienților păgubiți, PSD nu s-a dezbărat de socialismul de caviar, doar încearcă să-l ascundă. Este nevoie să aflăm cu toții adevărul. Cine a suportat cheltuielile deplasărilor? Care au fost interesele care au stat la baza acoperirii acestor costuri? Cât de imparțial mai este judecat un inculpat care merge în vacanță cu cel care îl judecă? Toate aceste întrebări trebuie să-și primească răspuns public, în Parlament”, a declarat Diana Stoica, lidera grupului USR din Camera Deputaților, potrivit unui comunicat de presă.

Potrivit inițiatorilor, comisia ar urma să verifice și dacă există lacune legislative sau instituționale privind finanțarea călătoriilor, declararea beneficiilor, prevenirea conflictelor de interese și respectarea obligațiilor de integritate.

În cazul în care vor fi identificate probleme, comisia ar putea formula recomandări pentru modificarea legislației.

USR acuză totodată PSD și AUR că s-ar opune demersului și afirmă că va continua să investigheze ceea ce formațiunea numește „rețeaua paralelă de putere și de corupție creată în România în ultimii 35 de ani”.

„Este inacceptabil ca, în timp ce li oamenii de rând sunt nevoiți să dea dovadă de responsabilitate și să strângă cureaua, social-democrații de caviar să-și numere - în total dispreț față de cetățeni și fără să dea vreo socoteală - vilele, ceasurile și hainele scumpe, cutiile de pantofi cu bani și zborurile cu avioane private”, mai transmite USR.

De asemenea, deputatul USR Emanuel Ungureanu a anunțat recent că a depus un denunț la Direcția Națională Anticorupție și o sesizare la Agenția Națională de Integritate în legătură cu deplasarea la Mykonos. „Au mers în același avion toți 24 de ore la distracție. Să nu-mi spună mie că un jet de 13 locuri, de 50.000 de euro, 12-14 ore se duc la o întâlnire de lucru pe o insulă care e cunoscută pentru drogăngeală, beții și pentru curve”, a spus Ungureanu, potrivit Antena 3 CNN.