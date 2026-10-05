 Nicușor Dan reacționează după ce susținătorii lui Călin Georgescu i-au făcut „prohodul” lui CTP: „Consider inacceptabile gesturile” | adevarul.ro
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Nicușor Dan reacționează după ce susținătorii lui Călin Georgescu i-au făcut „prohodul” lui CTP: „Consider inacceptabile gesturile”

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Președintele Nicușor Dan reacționează după gesturile îndreptate împotriva jurnalistului Cristian Tudor Popescu în timpul protestului organizat sâmbătă seara, în fața Arestului Central din București. Șeful statului consideră „inacceptabile” astfel de acțiuni și avertizează că dezacordul politic nu poate fi transformat într-un instrument de intimidare.

Cristian Tudor Popescu a reacționat duminică la videoclipurile apărute online.
Cristian Tudor Popescu a reacționat duminică la videoclipurile apărute online. Foto: Facebook

„Consider inacceptabile gesturile îndreptate împotriva jurnalistului Cristian Tudor Popescu și orice încercare de a transforma un dezacord politic într-un instrument de intimidare”, a transmis Nicușor Dan.

Președintele spune că că jurnaliștii nu trebuie să devină ținte ale amenințărilor sau hărțuirii din cauza opiniilor pe care le exprimă și amintește că libertatea presei este garantată de Constituție.

„Niciun jurnalist nu trebuie să devină ținta amenințărilor, a hărțuirii sau a violenței pentru opiniile pe care le exprima. Libertatea presei este garantatǎ de constituție, iar ea nu poate exista fără libertatea de a vorbi și de a relata fără teamă. Apărarea acestui principiu nu ține de simpatii politice. Ține de respectul pentru democrație, pentru libertatea presei și pentru demnitatea fiecărui cetățean. Putem fi în profund dezacord cu un jurnalist și putem critica opiniile sale, dar ceea ce nu putem accepta într-o democrație este transformarea dezbaterii publice în amenințare, intimidare și incitare la ură”, a mai afirmat șeful statului.

Lumânări și „Veșnica pomenire” pentru Cristian Tudor Popescu

Reacția președintelui vine după protestul de sâmbătă, 3 octombrie, organizat în fața Arestului Central, unde mai mulți manifestanți au cerut eliberarea lui Călin Georgescu.

În timpul manifestației, participanții au aprins lumânări pe asfalt în forma inițialelor CTP, și au intonat „Veșnica pomenire”. Gesturile au fost surprinse în mai multe videoclipuri distribuite pe rețelele de socializare.

Într-un video, o femeie îl acuză pe Cristian Tudor Popescu că ar fi dorit moartea lui Călin Georgescu și critică opiniile exprimate de jurnalist în spațiul public.

„CTP, cel care în direct, la o emisiune TV sau post de radio, nu știu ce era exact, dorea moartea domnului Călin Georgescu. Să zici așa ceva pe un post unde te aud sute de mii de oameni, da, o țară întreagă, mi se pare strigător la cer, adică… și ei se mai numesc oameni inteligenți, iar noi suntem cei extremiști, pleava societății… În fapt, de fapt ei sunt cei extremiști”, a spus femeia.

Gestul manifestanților a fost comentat ulterior de internauți, activiști și de fostul purtător de cuvânt al Patriarhiei Române.

Reacția lui CTP: „Se pare că am murit”

Cristian Tudor Popescu a reacționat duminică, 4 octombrie, pe Facebook, după apariția imaginilor de la protest.

„Se pare că am murit”, a scris jurnalistul, în deschiderea mesajului său. CTP a făcut referire la faptul că gestul a fost făcut de persoane care îl consideră „ziaristul sistemului”.

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